Anca Dumitra, una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România, cunoscută publicului larg pentru rolul Geaninei din serialul „Las Fierbinți”(Pro TV), se bucură din plin de rolul de mamă. Vedeta a împărtășit cu comunitatea sa din mediul online câteva cadre adorabile, surprinse la malul mării în timp ce se relaxa alături de băiețelul ei Levi Nicholas.

Anca Dumitru, imagini rare cu fiul ei

În imaginile publicate, actrița apare pe plajă la apusul soarelui, în ipostaze pline de tandrețe alături de micuț. Într-una dintre fotografii, Anca Dumitra poartă o rochie scurtă de plajă în dungi alb-negru și ochelari de soare, ținându-și fiul de mână în timp ce ambii privesc spre linia orizontului. Băiețelul este îmbrăcat în pantaloni scurți de baie și poartă o pălărie de soare, completând tabloul de familie.

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O altă fotografie o surprinde pe vedetă într-o ținută lejeră de vară, formată dintr-un top alb, slip de baie și o șapcă roșie, admirând apusul alături de fiul ei care explorează nisipul. Un alt moment din aceeași serie o arată pe Anca Dumitra purtând o cămașă cu imprimeu floral peste costumul de baie, în timp ce împarte o gustare de vară cu cel mic.

Actrița și soțul ei, omul de afaceri austriac Manfred Spendier, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Venirea pe lume a băiețelului lor le-a completat viața de familie, iar vedeta a mărturisit în repetate rânduri că experiența maternității este o adevărată împlinire. Instantaneele de pe plajă au fost extrem de bine primite de fani, care au apreciat naturalețea și forma fizică excelentă afișată de actriță.

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