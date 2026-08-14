Într-un podcast difuzat la Radiodifuziunea Armatei Israeliene, cel mai de dreapta prim-ministru din istoria Israelului a reamintit că nepotul lui Winston Churchill a susținut deschis Israelul în timpul Războiului de Șase Zile din 1967.

„S-ar putea întâmpla același lucru astăzi?”, a întrebat el retoric, adăugând cu un zâmbet ironic: „Cineva a spus odată că prima republică islamică cu arme nucleare va fi Republica Islamică a Marii Britanii. Ne asigurăm că nu va mai exista una aici, în Iran”.

Netanyahu preia astfel retorica politicienilor și comentatorilor occidentali de extremă-dreapta, care susțin fără temei că anumite regiuni din Regatul Unit sunt supuse legii islamice.

Andy Burnham menține presiunile asupra Israelului

Regatul Unit se numără printre țările care au recunoscut recent statul Palestina, provocând furia Israelului.

Noul prim-ministru britanic, Andy Burnham, a declarat că predecesorul său laburist, Keir Starmer, nu a exercitat suficiente presiuni asupra Israelului pentru a pune capăt ofensivei din Gaza.

Într-un interviu acordat publicației The Guardian cu puțin timp înainte de preluarea mandatului, Burnham a transmis că va lua în considerare să interzică comerțului cu produse provenite din coloniile israeliene din Cisiordania.

Regatul Unit, care, în general, se aliniază strâns cu aliatul său american, s-a distanțat, de asemenea, de războiul americano-israelian lansat în februarie împotriva regimului din Iran.

Premierul israelian, criticat în Marea Britanie

Remarcile lui Netanyahu – greșite factual, având în vedere că o republică islamică, și anume Pakistanul, este deja o putere nucleară – au atras critici în Marea Britanie. Movement for Progressive Judaism a catalogat această formulare drept periculoasă într-un moment marcat de tensiuni sociale, cu înmulțirea atacurilor antisemite și anti-musulmane.

Fostul șef de cabinet de la Downing Street 10 Gavin Barwell l-a acuzat pe Netanyahu de „islamofobie flagrantă”, în timp ce comentatorul britanic Piers Morgan l-a numit un „idiot”.

Ambasadorul SUA denunță comportamentul unor coloniști israelieni

De cealaltă parte, administrația Trump a formulat critici rare la adresa coloniștilor israelieni, acuzându-i de „teroare” și „acțiuni dezgustătoare”. Reacția a venit din partea ambasadorului SUA în Israel, Mike Huckabee, care a denunțat astfel asedierea unor case palestiniene în satul Qusra, în nordul Cisiordaniei.

La puţin timp după mesajul ambasadorului american, mai mulţi oficiali politici israelieni, inclusiv ministrul apărării Israel Katz, s-au dus în colonia Ganim pentru a sărbători reinstalarea acesteia, la peste 20 de ani după ce a fost desfiinţată.

Aflat în plină campanie pentru alegerile legislative din septembrie, Benjamin Netanyahu a dat undă verde redeschiderii coloniei.

Casa Albă îi cere însă lui Netanyahu să condamne public asediul coloniștilor israelieni, mai ales că printre persoanele afectate se află și un cetățean american din statul Ohio. Premierul israelian tace deocamdată pe acest subiect.

Trump îl trimite pe ginerele său în Israel

În schimb, Netanyahu va fi vizitat de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, după ce premierul israelian a respins planul de pace pentru Gaza. Acest plan prevede dezarmarea mișcării islamiste palestiniene Hamas și retragerea armatei israeliene din Fâșia Gaza. Sub presiunea extremei drepte, Netanyahu pare să aleagă o ocupație permanentă a enclavei palestiniene.

De altfel, ministrul Israel Katz a declarat miercuri că trupele israeliene vor rămâne în zonele ocupate în Gaza, Liban și Siria. „Nu ne vom retrage în niciun caz din zonele de securitate: nici din Liban, nici din Siria și nici din Fâșia Gaza”, a spus el în timpul unei vizite pe care a efectuat-o miercuri în sudul Libanului.

Relațiile dintre Trump și Netanyahu au înregistrat unele dificultăți începând din primăvara acestui an. În termeni extrem de virulenți, liderul republican de la Casa Albă i-a reproșat premierului israelian, în luna aprilie, că subminează negocierile cu Iranul. La rândul lui, Netanyahu a răspuns criticilor lui Trump prin măguliri, numindu-l pe președintele american drept „cel mai mare prieten (al Israelului – n.r.) la Casa Albă”.

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