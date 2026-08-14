Într-un podcast difuzat la Radiodifuziunea Armatei Israeliene, cel mai de dreapta prim-ministru din istoria Israelului a reamintit că nepotul lui Winston Churchill a susținut deschis Israelul în timpul Războiului de Șase Zile din 1967.

„S-ar putea întâmpla același lucru astăzi?”, a întrebat el retoric, adăugând cu un zâmbet ironic: „Cineva a spus odată că prima republică islamică cu arme nucleare va fi Republica Islamică a Marii Britanii. Ne asigurăm că nu va mai exista una aici, în Iran”.

Netanyahu preia astfel retorica politicienilor și comentatorilor occidentali de extremă-dreapta, care susțin fără temei că anumite regiuni din Regatul Unit sunt supuse legii islamice.

Andy Burnham menține presiunile asupra Israelului

Regatul Unit se numără printre țările care au recunoscut recent statul Palestina, provocând furia Israelului.

Noul prim-ministru britanic, Andy Burnham, a declarat că predecesorul său laburist, Keir Starmer, nu a exercitat suficiente presiuni asupra Israelului pentru a pune capăt ofensivei din Gaza.

Într-un interviu acordat publicației The Guardian cu puțin timp înainte de preluarea mandatului, Burnham a transmis că va lua în considerare să interzică comerțului cu produse provenite din coloniile israeliene din Cisiordania.

Regatul Unit, care, în general, se aliniază strâns cu aliatul său american, s-a distanțat, de asemenea, de războiul americano-israelian lansat în februarie împotriva regimului din Iran.

Premierul israelian, criticat în Marea Britanie

Remarcile lui Netanyahu – greșite factual, având în vedere că o republică islamică, și anume Pakistanul, este deja o putere nucleară – au atras critici în Marea Britanie. Movement for Progressive Judaism a catalogat această formulare drept periculoasă într-un moment marcat de tensiuni sociale, cu înmulțirea atacurilor antisemite și anti-musulmane.

Fostul șef de cabinet de la Downing Street 10 Gavin Barwell l-a acuzat pe Netanyahu de „islamofobie flagrantă”, în timp ce comentatorul britanic Piers Morgan l-a numit un „idiot”.

Ambasadorul SUA denunță comportamentul unor coloniști israelieni

De cealaltă parte, administrația Trump a formulat critici rare la adresa coloniștilor israelieni, acuzându-i de „teroare” și „acțiuni dezgustătoare”. Reacția a venit din partea ambasadorului SUA în Israel, Mike Huckabee, care a denunțat astfel asedierea unor case palestiniene în satul Qusra, în nordul Cisiordaniei.

La puţin timp după mesajul ambasadorului american, mai mulţi oficiali politici israelieni, inclusiv ministrul apărării Israel Katz, s-au dus în colonia Ganim pentru a sărbători reinstalarea acesteia, la peste 20 de ani după ce a fost desfiinţată.

Aflat în plină campanie pentru alegerile legislative din septembrie, Benjamin Netanyahu a dat undă verde redeschiderii coloniei.

Casa Albă îi cere însă lui Netanyahu să condamne public asediul coloniștilor israelieni, mai ales că printre persoanele afectate se află și un cetățean american din statul Ohio. Premierul israelian tace deocamdată pe acest subiect.

Trump îl trimite pe ginerele său în Israel

În schimb, Netanyahu va fi vizitat de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, după ce premierul israelian a respins planul de pace pentru Gaza. Acest plan prevede dezarmarea mișcării islamiste palestiniene Hamas și retragerea armatei israeliene din Fâșia Gaza. Sub presiunea extremei drepte, Netanyahu pare să aleagă o ocupație permanentă a enclavei palestiniene.

De altfel, ministrul Israel Katz a declarat miercuri că trupele israeliene vor rămâne în zonele ocupate în Gaza, Liban și Siria. „Nu ne vom retrage în niciun caz din zonele de securitate: nici din Liban, nici din Siria și nici din Fâșia Gaza”, a spus el în timpul unei vizite pe care a efectuat-o miercuri în sudul Libanului.

Relațiile dintre Trump și Netanyahu au înregistrat unele dificultăți începând din primăvara acestui an. În termeni extrem de virulenți, liderul republican de la Casa Albă i-a reproșat premierului israelian, în luna aprilie, că subminează negocierile cu Iranul. La rândul lui, Netanyahu a răspuns criticilor lui Trump prin măguliri, numindu-l pe președintele american drept „cel mai mare prieten (al Israelului – n.r.) la Casa Albă”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
Viva.ro
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Aryna Sabalenka, ședință foto pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
GSP.RO
Aryna Sabalenka, ședință foto pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
David Popovici, reacție rapidă după aurul la 200 de metri liber: „Pentru asta înot acum!”
GSP.RO
David Popovici, reacție rapidă după aurul la 200 de metri liber: „Pentru asta înot acum!”
Parteneri
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
SURSE Simina Tănăsescu, întâlnire cu Bolojan înainte ca CCR să decidă soarta Legii ANI, care îl vizează pe Dominic Fritz. Zamfir: „Ce a cautat presedinta CCR in biroul lui Abrudean”
Adevarul.ro
SURSE Simina Tănăsescu, întâlnire cu Bolojan înainte ca CCR să decidă soarta Legii ANI, care îl vizează pe Dominic Fritz. Zamfir: „Ce a cautat presedinta CCR in biroul lui Abrudean”
„Argentinienii l-ar înjura pe Messi?” Editorial din tribune despre Baiaram și relația complicată cu mulți dintre fanii Universității Craiova
Fanatik.ro
„Argentinienii l-ar înjura pe Messi?” Editorial din tribune despre Baiaram și relația complicată cu mulți dintre fanii Universității Craiova
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Financiarul.ro
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Cât a ajuns darul de nuntă în 2026. "La 1.600 de lei mai bine nu te prezentai"
ObservatorNews.ro
Cât a ajuns darul de nuntă în 2026. "La 1.600 de lei mai bine nu te prezentai"
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Parteneri
Tragedie: Jessica Bang a decedat la 18 ani, după 12 zile de luptă în spital
GSP.ro
Tragedie: Jessica Bang a decedat la 18 ani, după 12 zile de luptă în spital
Ce urmează pentru David Popovici, după „dubla” istorică de la Europene: „Revine în septembrie sau octombrie”
GSP.ro
Ce urmează pentru David Popovici, după „dubla” istorică de la Europene: „Revine în septembrie sau octombrie”
Parteneri
„Nu uitați că președintele e matematician!” Eugen Tomac explică de ce Nicușor Dan întârzie să desemneze premierul
Mediafax.ro
„Nu uitați că președintele e matematician!” Eugen Tomac explică de ce Nicușor Dan întârzie să desemneze premierul
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Redactia.ro
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Prichard Colón s-a stins din viață la 33 de ani! Tânărul a îndurat 11 ani de chin, după ultimul său meci de box
KanalD.ro
Prichard Colón s-a stins din viață la 33 de ani! Tânărul a îndurat 11 ani de chin, după ultimul său meci de box

Politic

Parteneri
Emil Hossu Longin, poză fabuloasă alături de David Popovici: „O minune!”. Update
Fanatik.ro
Emil Hossu Longin, poză fabuloasă alături de David Popovici: „O minune!”. Update
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online