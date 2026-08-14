Pelerinajul pe jos „La Nicula colo-n deal” s-a desfășurat vineri, de la ora 11.00

La Mănăstirea Nicula, din județul Cluj, pelerinajul de Sfânta Maria este unul dintre cele mai mari evenimente religioase din România.

Tradiționalul pelerinaj pe jos „La Nicula colo-n deal” s-a desfășurat în ajunul sărbătorii, vineri, 14 august, de la ora 11:00, scrie Doxologia.

Pelerinii s-au adunat la Biserica „Sfântul Nicolae” din parcul central al municipiului Gherla, de unde s-a pornit pe jos spre Mănăstirea Nicula din Cluj, drumul fiind parcurs alături de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, însoțit de un sobor de preoți, diaconi și credincioși.

În Ajunul Praznicului, vineri, 14 august, programul religios a început la ora 12:30, cu Taina Sfântului Maslu. De la ora 18:00 a fost oficiată Vecernia Mare cu Litie, pe altarul de vară, în prezența unui sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

De asemenea, unul dintre cele mai importante momente ale pelerinajului va avea loc la ora 21:30. Mai precis, Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică.

De la ora 22:00 va avea loc Slujba Utreniei și Prohodul Maicii Domnului, urmate de înconjurul bisericii cu Icoana făcătoare de minuni și citirea Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare.

Sâmbătă, pe data de 15 august, în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, programul începe la ora 05:00, cu Sfânta Liturghie de la miezul nopții, oficiată în biserica nouă.

La ora 08:00 va fi oficiat Acatistul Adormirii Maicii Domnului. De la ora 09:00 va avea loc Sfânta Liturghie arhierească solemnă, pe altarul de vară. Un sobor extins de ierarhi, preoți și diaconi vor oficia slujba, iar predica va fi rostită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Mănăstirea Nicula, un loc de pelerinaj care atrage generații de creștini de peste trei secole

Situată în județul Cluj, mănăstirea este un loc de pelerinaj ce atrage generații de creștini de peste trei secole, potrivit Monitorul de Cluj. Locul este cunoscut în special pentru Icoana Maicii Domnului, pictată în 1681 de preotul Luca din Iclod.

În tradiția populară, icoana este legată de povestea lăcrimării miraculoase, eveniment ce a consolidat reputația mănăstirii ca centru spiritual. Încă din 1699, mănăstirea Nicula a devenit unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Transilvania.

De asemenea, mănăstirea se remarcă prin tradiția picturii pe sticlă, o artă dezvoltată în jurul acestui așezământ monahal și păstrată până în zilele noastre. Prima mențiune documentară a unei biserici pe acest sit datează din 1552, iar de-a lungul timpului, mănăstirea a devenit un simbol al credinței și culturii locale.

Mii de credincioși, așteptați sâmbătă la hramul Mănăstirii Curtea de Argeș

Sâmbătă, pe 15 august 2026, mii de credincioși sunt așteptați la hramul Mănăstirii Curtea de Argeș, slujba urmând să fie oficiată în acest an pe platoul din fața noii Catedrale Arhiepiscopale, relatează Agerpres.

„Catedrala Voievodală, ctitoria Sfântului Voievod Neagoe Basarab se află în restaurare. Astfel, slujbele prilejuite de hramul istoric se vor desfășura pe esplanada Noii Catedrale Arhiepiscopale din Curtea de Argeș. (…) Racla istorică în care se păstrează Moaștele Sfintei Mucenițe Filoteea, vor fi așezate spre închinare și cinstire, începând cu slujba Vecerniei din seara zilei de 14 august 2026, pe esplanada Noii Catedrale Arhiepiscopale din Curtea de Argeș”, se arată într-un comunicat al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.

Slujba Vecerniei va fi oficiată vineri, începând cu ora 18:00, de către un sobor de preoți și diaconi. Sâmbătă, slujba Sfintei Liturghii va fi oficiată, începând cu ora 09:00, de către Arhiepiscopul Calinic Argeșeanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Arhiepiscopia îi îndeamnă toți credincioșii care vor veni să se închine la moaște „să dea dovadă de bună cuviință, răbdare și să respecte indicațiile Jandarmeriei și Poliției”.

Zeci de mii de credincioși, așteptați la Bixad de Sfânta Maria

Mănăstirea Ortodoxă Bixad, Satu Mare, îi cheamă pe credincioși să participe, în zilele de 14 și 15 august 2026, la slujbele dedicate Praznicului Adormirii Maicii Domnului. Vineri, la ora 18.00 a început Slujba Vecerniei cu Litie și Acatistul Adormirii Maicii Domnului, oferind un moment de rugăciune și pregătire spirituală, scrie Gazeta de Nord.

Seara va continua de la ora 20.30 cu Utrenia și Prohodul Maicii Domnului, urmate de Dezlegările Sfântului Vasile cel Mare.

Noaptea de 14 spre 15 august va fi dedicată în întregime rugăciunii. De la ora 00.30 va fi săvârșit Paraclisul Maicii Domnului, urmat la ora 2.00 de Sfânta Liturghie de noapte. Dimineața zilei de praznic aduce alte momente liturgice importante: Sfințirea apei la ora 7.00 și Taina Sfântului Maslu la ora 8.00.

Momentul central al sărbătorii va avea loc sâmbătă, 15 august, la ora 9.30, când Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, va oficia Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Tradiții, superstiții de Sfânta Maria Mare și ce alimente se sfințesc

Adormirea Maicii Domnului, prăznuită în fiecare pe 15 august, este una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății și cel mai important praznic dedicat Fecioarei Maria.

Cunoscută în popor și sub denumirea de Sfânta Maria Mare, sărbătoarea de sâmbătă marchează trecerea Maicii Domnului la viața cerească. Pe lângă importanța religioasă profundă, ziua este înconjurată de numeroase tradiții și aduce mereu în prim-plan o dezbatere despre urările onomastice.



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