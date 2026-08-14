Peste 2,6 milioane de români poartă numele Fecioarei Maria

Conform datelor oficiale centralizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, peste 2,6 milioane de cetățeni români poartă numele Fecioarei Maria sau derivate ale acestuia, transformând ziua de Adormirea Maicii Domnului într-o adevărată sărbătoare națională.

În rândul doamnelor și domnișoarelor, numele Maria este de departe cel mai popular, fiind purtat de aproape un milion și jumătate de femei din țara noastră.

Iată care sunt cele mai populare nume feminine sărbătorite pe 15 august:

  • Maria (aproximativ 1,5 milioane de românce poartă acest nume)
  • Mariana (peste 260.000 de persoane)
  • Mărioara (peste 50.000 de persoane)
  • Marinela (peste 50.000 de persoane)
  • Marina (peste 29.000 de persoane)

Dincolo de variantele clasice, există și nume mai puțin obișnuite, care atrag atenția prin unicitatea lor. Nume precum Marusia sau Mery sunt purtate doar de câteva sute de românce în întreaga țară.

Mai puțin de un milion de bărbați poartă numele derivate de la Maria

Nici în privința bărbaților cifrele nu sunt deloc de neglijat. Cele mai recente statistici ale Evidenței Persoanelor arată preferințele părinților în ceea ce privește numele masculine.

Cele mai frecvente nume masculine derivate de la Maria:

  • Marian (peste 315.000 de români poartă acest nume)
  • Marius (peste 250.000 de persoane)
  • Marin (peste 70.000 de persoane)

La polul opus, printre cele mai rare derivate masculine se numără Marinache și Marinică, prenume diminutivale care astăzi sunt întâlnite din ce în ce mai rar în registrele ofițerilor de stare civilă.

Se spune sau nu „la mulți ani” de Sfânta Maria?

Deși în spațiul public există o veche dezbatere legată de urările făcute în această zi, reprezentanții Bisericii au clarificat în repetate rânduri că sărbătoarea de pe 15 august nu este nicidecum una a tristeții. Chiar dacă denumirea ei este Adormirea Maicii Domnului, mutarea la ceruri a Sfintei Fecioare este privită ca un moment de mare bucurie spirituală și de triumf al vieții asupra morții. Astfel, preoții ne asigură că este perfect normal și creștinesc să le transmitem un sincer „La mulți ani!” tuturor celor dragi care își serbează onomastica, spulberând mitul conform căruia urările s-ar face doar pe 8 septembrie, la Nașterea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mică).

Sărbătoarea de pe 15 august rămâne, așadar, un moment de unitate, reculegere, dar și un excelent prilej de a trimite un gând bun familiei și cunoscuților. Fie că vorbim despre variante extrem de populare sau despre nume moștenite cu strictețe din generație în generație, Sfânta Maria ne amintește an de an de bogăția și diversitatea tradițiilor românești, reunind laolaltă milioane de oameni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
Viva.ro
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Aryna Sabalenka, ședință foto pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
GSP.RO
Aryna Sabalenka, ședință foto pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
David Popovici, destăinuiri dureroase „Un membru al familiei se confruntă cu dependența de droguri” + Drumul de la copilul agresat de antrenoare la campionul olimpic
GSP.RO
David Popovici, destăinuiri dureroase „Un membru al familiei se confruntă cu dependența de droguri” + Drumul de la copilul agresat de antrenoare la campionul olimpic
Parteneri
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea”
Adevarul.ro
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea”
Ora de start! Când are loc și cine transmite la TV finala lui David Popovici la 200 de metri liber
Fanatik.ro
Ora de start! Când are loc și cine transmite la TV finala lui David Popovici la 200 de metri liber
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Financiarul.ro
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Cât a ajuns darul de nuntă în 2026. "La 1.600 de lei mai bine nu te prezentai"
ObservatorNews.ro
Cât a ajuns darul de nuntă în 2026. "La 1.600 de lei mai bine nu te prezentai"
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Parteneri
Tragedie: Jessica Bang a decedat la 18 ani, după 12 zile de luptă în spital
GSP.ro
Tragedie: Jessica Bang a decedat la 18 ani, după 12 zile de luptă în spital
121 de amante, un miliard de euro și o bătaie în care soția i-a scos doi dinți! Povestea mai puțin știută a lui Tiger Woods
GSP.ro
121 de amante, un miliard de euro și o bătaie în care soția i-a scos doi dinți! Povestea mai puțin știută a lui Tiger Woods
Parteneri
O ciupercă îi face pe oameni să vadă „elfi” peste tot! Medicii se confruntă cu sute de cazuri anual
Mediafax.ro
O ciupercă îi face pe oameni să vadă „elfi” peste tot! Medicii se confruntă cu sute de cazuri anual
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Redactia.ro
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Premiu record la Loto 6/49. Un român a câștigat peste 10 milioane de euro cu un bilet de doar 8,50 lei
KanalD.ro
Premiu record la Loto 6/49. Un român a câștigat peste 10 milioane de euro cu un bilet de doar 8,50 lei

Politic

Parteneri
Mesajul pe care Marius Șumudică i l-a dat lui Mihai Rotaru înainte de Craiova – KuPS Kuopio. Exclusiv
Fanatik.ro
Mesajul pe care Marius Șumudică i l-a dat lui Mihai Rotaru înainte de Craiova – KuPS Kuopio. Exclusiv
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online