Peste 2,6 milioane de români poartă numele Fecioarei Maria

Conform datelor oficiale centralizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, peste 2,6 milioane de cetățeni români poartă numele Fecioarei Maria sau derivate ale acestuia, transformând ziua de Adormirea Maicii Domnului într-o adevărată sărbătoare națională.

În rândul doamnelor și domnișoarelor, numele Maria este de departe cel mai popular, fiind purtat de aproape un milion și jumătate de femei din țara noastră.

Iată care sunt cele mai populare nume feminine sărbătorite pe 15 august:

Maria (aproximativ 1,5 milioane de românce poartă acest nume)

(aproximativ 1,5 milioane de românce poartă acest nume) Mariana (peste 260.000 de persoane)

(peste 260.000 de persoane) Mărioara (peste 50.000 de persoane)

(peste 50.000 de persoane) Marinela (peste 50.000 de persoane)

(peste 50.000 de persoane) Marina (peste 29.000 de persoane)

Dincolo de variantele clasice, există și nume mai puțin obișnuite, care atrag atenția prin unicitatea lor. Nume precum Marusia sau Mery sunt purtate doar de câteva sute de românce în întreaga țară.

Mai puțin de un milion de bărbați poartă numele derivate de la Maria

Nici în privința bărbaților cifrele nu sunt deloc de neglijat. Cele mai recente statistici ale Evidenței Persoanelor arată preferințele părinților în ceea ce privește numele masculine.

Cele mai frecvente nume masculine derivate de la Maria:

Marian (peste 315.000 de români poartă acest nume)

(peste 315.000 de români poartă acest nume) Marius (peste 250.000 de persoane)

(peste 250.000 de persoane) Marin (peste 70.000 de persoane)

La polul opus, printre cele mai rare derivate masculine se numără Marinache și Marinică, prenume diminutivale care astăzi sunt întâlnite din ce în ce mai rar în registrele ofițerilor de stare civilă.

Se spune sau nu „la mulți ani” de Sfânta Maria?

Deși în spațiul public există o veche dezbatere legată de urările făcute în această zi, reprezentanții Bisericii au clarificat în repetate rânduri că sărbătoarea de pe 15 august nu este nicidecum una a tristeții. Chiar dacă denumirea ei este Adormirea Maicii Domnului, mutarea la ceruri a Sfintei Fecioare este privită ca un moment de mare bucurie spirituală și de triumf al vieții asupra morții. Astfel, preoții ne asigură că este perfect normal și creștinesc să le transmitem un sincer „La mulți ani!” tuturor celor dragi care își serbează onomastica, spulberând mitul conform căruia urările s-ar face doar pe 8 septembrie, la Nașterea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mică).

Sărbătoarea de pe 15 august rămâne, așadar, un moment de unitate, reculegere, dar și un excelent prilej de a trimite un gând bun familiei și cunoscuților. Fie că vorbim despre variante extrem de populare sau despre nume moștenite cu strictețe din generație în generație, Sfânta Maria ne amintește an de an de bogăția și diversitatea tradițiilor românești, reunind laolaltă milioane de oameni.

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