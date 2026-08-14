Victor Slav a plecat într-o vacanță specială pe litoralul bulgăresc, avându-le alături pe fiica sa, Sofia, și pe partenera lui de viață, Selina. Cei trei profită din plin de timpul petrecut împreună, creând amintiri de neprețuit.

Victor Slav, vacanță în Bulgaria alături de Sofia și Selina

Victor Slav și Selina sunt împreună de mai bine de cinci ani, iar legătura lor a trecut cu brio testul timpului. Fostul prezentator a împărtășit în mediul online din bucuria acestei escapade, publicând câteva imagini sugestive alături de iubita și de fiica sa.

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„Vacanța perfectă nu e doar despre unde stai, ci despre cum te face să te simți. Iar aici, totul este la superlativ: design impecabil, atmosferă de vis și liniștea de care aveam nevoie”, a scris Victor Slav în descrierea fotografiilor publicate pe rețelele de socializare.

Ce a declarat Bianca Drăgușanu despre pensia alimentară

Escapada celor trei vine la scurt timp după ce fosta parteneră a prezentatorului TV, Bianca Drăgușanu, a făcut o serie de precizări legate de sprijinul pe care Victor Slav îl oferă pentru creșterea Sofiei. Ea a menționat că și-ar dori o implicare mai mare din partea lui, atât pe plan financiar, cât și în timpul petrecut alături de Sofia.

„O pensie alimentară e cât vrea Bunul Dumnezeu și Maica Domnului. Eu nu știu ce salariu are el, el dă cât poate. Nu pot să vorbesc niciodată urât despre tatăl Sofiei, dar cred că ar putea să facă mai mult pentru copilul lui și ca timp, și ca bani”, a punctat Bianca Drăgușanu în emisiunea „Fiță cu Adiță”.

Deși părerile legate de implicare rămân nuanțate, cei doi continuă să păstreze o relație civilizată pentru binele fiicei lor, iar imaginile recente arată că prezentatorul TV își dorește să fie cât mai prezent în viața Sofiei.

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