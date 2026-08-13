Ce ardei pot fi congelați?

Ardeii grași, kapia, gogoșarii și chiar și ardeii iuți pot fi congelați, important este să știi la ce vrei să-i folosești ulterior, pentru a-i putea tăia și porționa corespunzător.

Pentru congelare, alege ardei proaspeți, tari și sănătoși. Nu are prea mult sens să pui în congelator ardei care sunt deja moi sau zbârciți, sperând că înghețarea va opri deteriorarea. La decongelare, aceștia nu vor fi într-o stare mai bună, ba dimpotrivă.

Ideal este să congelezi ardeii cât mai aproape de momentul în care i-ai cumpărat sau cules. Dacă provin din grădină, îi poți pregăti pentru congelator chiar în ziua recoltării.

Este necesar să blanșezi ardeii înainte de congelare?

Blanșarea se referă la opărirea legumelor pentru scurt timp în apă clocotită, urmată de răcirea lor rapidă. Scopul nu este să gătim legumele în această etapă, ci să încetinim procesele naturale care continuă să aibă loc în legume după recoltare și care, în timp, pot afecta gustul, culoarea și textura.

În cazul ardeilor, însă, această etapă este mai degrabă opțională. Dacă îi congelezi cruzi și îi ambalezi corect, îi poți păstra foarte bine pentru preparatele pe care le vei găti ulterior. De aceea, dacă vrei o metodă rapidă și fără prea multă bătaie de cap, poți să sari peste blanșare.

Cum se congelează corect ardeii

Începe prin a spăla bine ardeii și a-i usca. Este important să nu îi pui umezi în congelator, mai ales dacă vrei să îi congelezi în bucăți separate. Taie apoi codița și îndepărtează semințele și nervurile albe din interior.

Poți tăia ardeii în fâșii, cuburi, rondele sau bucăți mai mari. Dacă îi folosești de obicei pentru ciorbe și tocănițe, cuburile sunt practice. Pentru mâncăruri la tigaie sau pentru pizza, fâșiile pot fi mai potrivite.

După ce i-ai tăiat, tamponează-i ușor cu un prosop curat sau cu prosoape de hârtie. Nu trebuie să fie perfect uscați, dar este bine să îndepărtezi apa în exces.

Cum se congelează corect ardeii ( Foto Shutterstock)

Congelarea în porții este cea mai practică

Nu pune toți ardeii într-o singură pungă mare dacă știi că nu vei folosi toată cantitatea odată. O idee mai bună este să îi împarți în porții. Poți face, de exemplu, pachete suficiente pentru o oală de mâncare, pentru o tavă de legume sau pentru două-trei porții de gătit.

În felul acesta, când ai nevoie de ardei, scoți o singură pungă și nu trebuie să dezgheți întreaga cantitate.

Cum eviți ca bucățile să se lipească între ele?

Dacă pui ardeii proaspăt tăiați direct într-o pungă, este foarte posibil ca bucățile să înghețe împreună într-un singur bloc.

O soluție simplă este congelarea lor în două etape. Întinde bucățile într-un singur strat pe o tavă, fără să le înghesui, și pune tava în congelator. După ce ardeii s-au întărit, îi poți transfera într-o pungă sau într-un recipient. Astfel, vei putea scoate din pungă exact cât ai nevoie.

Nu este obligatoriu să faci acest pas dacă nu te deranjează faptul că bucățile se lipesc între ele. Pentru o cantitate mică, poți pune ardeii direct în pungi, mai ales dacă știi că vei folosi întreaga pungă la o singură preparare.

Cum trebuie ambalați ardeii?

Ambalajul contează foarte mult atunci când congelezi legume. Folosește pungi destinate congelatorului sau recipiente potrivite pentru temperaturi scăzute. Încearcă să elimini cât mai mult aer înainte de a închide punga. Cu cât rămâne mai mult aer în jurul ardeilor, cu atât crește riscul ca aceștia să se usuce în timp.

Pungile plate, în care ardeii sunt distribuiți într-un strat relativ subțire, au și avantajul că îngheață mai repede și ocupă mai puțin spațiu.

Se pot congela ardeii întregi pentru umplut?

Dacă vrei să păstrezi ardei întregi pentru ardei umpluți, și pe aceștia îi poți congela fără să îi blanșezi. Este chiar o variantă foarte simplă, mai ales dacă ai ardei din grădină și vrei să îi păstrezi pentru lunile de iarnă.

Alege ardei sănătoși, tari și de dimensiuni apropiate. Spală-i bine, apoi taie partea de sus și scoate cotorul împreună cu semințele. Dacă vrei, poți păstra ”capacele” și să le folosești ulterior când pregătești ardeii umpluți. După curățare, este important să îi lași să se usuce foarte bine. Apa rămasă în interior va îngheța și poate forma cristale de gheață, iar ardeii se pot lipi între ei sau pot căpăta o textură mai moale.

După ce sunt uscați, ardeii pot fi puși în pungi speciale pentru congelator. Încearcă să elimini cât mai mult aer din pungă și, dacă ai suficient spațiu, congelează-i mai întâi pe o tavă, așezați separat. După ce s-au întărit, îi poți muta într-o pungă mai mare. În felul acesta, nu se vor lipi atât de tare unul de altul și vei putea scoate din congelator exact câți ai nevoie.

Când vrei să îi folosești, cel mai practic este să îi lași să se dezghețe în frigider și apoi să îi umpli. Nu este nevoie să îi fierbi înainte.

Cât timp se păstrează ardeii congelați?

Pentru cea mai bună calitate, ardeii congelați acasă ar trebui consumați în aproximativ 8-12 luni, dacă sunt păstrați constant la -18 grade Celsius. Nu este deloc recomandat să îi mai recongelezi după ce au fost decongelați o dată. Cel mai bine este să decongelezi exact cât consumi, de aceea porționarea este atât de importantă.

Ce beneficii au ardeii congelați?

Ardeii congelați își păstrează o bună parte din valoarea nutritivă a ardeilor proaspeți, iar acesta este unul dintre motivele pentru care merită să îi avem la îndemână.

Bogați în vitamine

Ardeii dulci sunt cunoscuți mai ales pentru conținutul lor de vitamina C. Cantitatea diferă în funcție de soi și de culoare, iar ardeii ajunși la maturitate, în special cei roșii, pot avea cantități importante de vitamina C. Această vitamină contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și la formarea normală a colagenului.

Bogați în carotenoizi

Pe lângă vitamina C, ardeii conțin carotenoizi și alți compuși vegetali care diferă în funcție de culoarea și gradul de coacere al ardeiului.

Ardeii roșii, de exemplu, conțin carotenoizi precum beta-carotenul și capsantina, în timp ce ardeii verzi au un profil diferit de compuși. Acesta este și unul dintre motivele pentru care merită să alternăm culorile și soiurile de ardei, în loc să ne limităm mereu la aceeași variantă.

Carotenoizii sunt compuși vegetali cu rol antioxidant, care ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, iar unii dintre ei, precum beta-carotenul, pot fi transformați de organism în vitamina A.

Bogați în fibre

Ardeii aduc și fibre, potasiu și folat, iar în același timp au un conținut relativ redus de calorii atunci când sunt consumați simpli. Din acest motiv, pot fi incluși cu ușurință într-o masă alături de carne, pește, ouă, leguminoase, cereale sau alte legume.

Un alt lucru important este că faptul că ardeii sunt congelați nu înseamnă că își pierd vitaminele. Unele vitamine, în special vitamina C, sunt mai sensibile la anumiți factori, astfel că pot apărea pierderi atât la procesare, cât și la gătire.

Pe de altă parte, studiile care au comparat legumele proaspete cu cele congelate arată că diferențele nu sunt întotdeauna mari și că legumele congelate pot păstra foarte bine anumiți nutrienți. Dacă sunt congelate rapid imediat după recoltare, ele blochează practic vitaminele și mineralele în interior, evitând pierderile suferite de legumele ”proaspete” care stau zile în șir pe rafturile magazinelor.

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