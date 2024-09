Ei bine, pentru cei care aleg să păstreze aceste dopuri există mai multe soluții de a le transforma în diverse obiecte, care să fie și frumoase, și utile. În aceste condiții, dacă ai obiceiul de a strânge dopuri de plută, în cele ce urmează îți vom spune cum le poți reutiliza folosind resurse minime, puțină creativitate și îndemânare.

Istoria dopurilor de plută

Pluta, derivată din scoarța stejarului de plută (Quercus suber), a fost folosită pentru prima dată în Antichitate pentru diverse scopuri, inclusiv pentru sigilarea recipientelor. Grecii și romanii foloseau dopurile de plută pentru a închide amforele cu vin sau cu ulei, datorită proprietăților sale izolatoare, dar mai ales datorită elasticității sale naturale.

Dezvoltarea butoaielor de lemn în detrimentul altor recipiente de depozitare și de transport a dus la un declin al utilizării dopurilor de plută timp de câteva secole. Stejarii de plută erau răspândiți în Portugalia, unde, în secolul al XIII-lea, au fost introduse legi pentru protejarea pădurilor.

Aceste dopuri au reapărut odată cu răspândirea sticlei. Ulcioarele din teracotă au fost înlocuite treptat cu sticlele de sticlă pentru servire și, din ce în ce mai mult, pentru depozitare.

Recomandări EXCLUSIV. Consiliul Concurenței investighează prețurile mari ale energiei de pe piața de echilibrare, unde electricitatea a ajuns să coste 68.000 de lei pe MWh

În Franța, dopurile de plută au revenit în forță de abia în secolul al XVII-lea, atunci când se spune că Dom Pierre Pérignon, un călugăr francez, a decis să folosească un astfel de dop conic pentru a închide sticlele de șampanie, scrie Bourrassé.com .

Pe măsură ce sticlele de sticlă au fost îmbunătățite prin industrializarea procesului de fabricație, dopurile de plută au fost și ele tot mai folosite. O mașină pentru producerea acestora a fost chiar brevetată în Anglia în secolul al XIX-lea, în timp ce utilizarea dopurilor realizate din două bucăți de plută lipite s-a răspândit în Franța. În secolul al XX-lea, dopurile din plută cilindrice pe care le știm cu toții astăzi sunt de mai multe dimensiuni pentru a răspunde nevoilor specifice ale fiecărui vin.

De ce este pluta ideală pentru dopuri

Un dop de plută este acea piesă în formă de cilindru, care este fabricată din pluta recoltată din stejarul de plută. Pluta este 100 % naturală, reutilizabilă și reciclabilă, iar din punct de vedere ecologic, social sau economic este unul dintre cele mai versatile materiale din lume. Acesta este apreciat pentru elasticitatea și impermeabilitatea sa, permițând o etanșare eficientă a sticlelor.

Recomandări Medicii ies în stradă. „Baronizarea clinicilor și a secțiilor din spitalele importante s-a accentuat prin implicarea politicului”, spune liderul APMA, dr. Cosmin Alexandrescu

De asemenea, pluta are o structură celulară unică, formată din milioane de celule microscopice umplute cu aer, ceea ce o face ușoară și capabilă să revină la forma sa originală după ce a fost presată, iar asta o face ideală pentru închiderea sticlelor. Fiecare stejar de plută are nevoie de 25 de ani înainte de a putea fi decojit pentru prima dată și numai după a treia decojire (la vârsta de 43 de ani) pluta, denumită atunci „amadia”, are standardul înalt de calitate necesar pentru producerea dopurilor de plută.

Primele două recolte – pluta „virgină” și pluta „secundeira” -, și cea îndepărtată de la baza copacului, devin materia primă pentru izolații, podele și produse pentru diverse domenii, precum construcții, modă, design, sănătate, producția de energie și industria aerospațială, potrivit Amorimcorkcomposites.com. Copacul de plută este singurul a cărui scoarță se regenerează, dobândind o textură mai netedă după fiecare recoltare. De-a lungul vieții, care durează în medie 200 de ani, arborele poate fi defrișat de aproximativ 17 ori.

Cum se produc dopurile de plută

Procesul de fabricare a dopurilor de plută începe cu recoltarea scoarței stejarului de plută, o procedură care nu dăunează arborelui și care poate fi repetată la fiecare nouă ani. Scoarța este decojită manual, apoi este lăsată să se usuce în aer liber timp de șase luni, expusă la intemperii pe măsură ce structura celulară se modifică pentru a reflecta faptul că scoarța nu mai face parte din copac.

Recomandări Londra va permite folosirea rachetelor Storm Shadow în teritoriul Rusiei, scrie The Guardian. „Un răspuns la escaladarea lui Putin”

După uscare, scoarța este tratată termic pentru a elimina impuritățile și pentru a o face mai maleabilă. Din bucățile de plută se decupează mici bucăți cilindrice care sunt prelucrați pentru a obține forma și dimensiunea dorită. Dopurile sunt apoi puse într-o cuvă cu apă clocotită timp de o oră pentru a le face mai flexibile și, de asemenea, pentru a elimina orice insecte care ar putea fi prezente în interiorul acestora, explică experții de la Corklink.

Pluta este stocată într-un depozit timp de trei săptămâni deoarece trebuie să se stabilizeze după șocul scurt și puternic al procesului de „gătire”. La final, dopurile sunt prelucrate pentru a obține forma și dimensiunea dorită.

La ce se pot folosi dopurile de plută

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Există numeroase modalități prin care poți recicla dopurile de plută de la sticle, astfel încât acestea să fie refolosite într-un mod pe cât de plăcut, pe atât de util. Astfel, poți face o sumedenie de proiecte drăguțe, de la ornamente de Crăciun și bijuterii, până la suporturi pentru pahare sau lumânări. Se poate spune că numărul de moduri în care poți reutiliza dopurile de plută la tine acasă este limitat doar de propria imaginație. Iată câteva sugestii:

Gură de scurgere pentru sticlă. Dacă ai o sticlă cu ulei sau cu oțet fără gură de scurgere poți confecționa una tăind o bucată mică pe lungime dintr-un dop de plută. Apoi, înfinge-o în gâtul sticlei și, astfel, vei putea să torni cât lichid vrei.

Curățarea cuțitelor. Cuțitele cu conținut ridicat de carbon se curăță cel mai bine cu un strop de detergent și cu un dop de plută în locul unui burete de curățat abraziv.

Suport pentru cuțite. Lipește mai multe dopuri de plută unul lângă altul, lăsând câteva fante în partea superioară a noului tău suport de cuțite. Depozitează cuțitele cu lama în jos în fantele din plută și acestea vor rămâne ascuțite mult mai mult timp, se precizează pe Wisebread.com.

Magneți pentru frigider. Lipește câte un magnet de mici dimensiuni pe câte un dop de plută și obții, astfel, un magnet pentru frigider, unde poți expune fotografii personale sau diverse notițe.

Plintă. Acest lucru este ingenios, ieftin și interesant. Cu toate acestea, necesită multă muncă și, în funcție de mărimea camerei, va trebui să bei mult vin sau cel puțin să ai mulți prieteni cu care să bei cât mai multe sticle pentru a putea demara acest proiect.

Protecții pentru podea. Taie pluta în discuri mici și atașează-le la baza mobilei, a scaunelor și a altor obiecte care ar putea zgâria podeaua. De asemenea, poți folosi această tehnică și pe ușile dulapurilor pentru a le împiedica să se trântească.

Suport pentru ace. O plută suplimentară plasată strategic pe birou poate fi un loc perfect pentru a depozita acele și piunezele rătăcite.

Mărgele. Înșiră mai multe dopuri de plută cap la cap pentru a crea propriul șirag de mărgele care poate fi agățat pe ușă.

Jucărie pentru pisici. Fă o gaură într-un dop de plută și umple-l cu iarbă pentru pisici. Atașează un șnur la dop și începi să te joci cu pisica.

Suport pentru cărți de vizită. Acesta conferă o notă de eleganță și reprezintă un mod ingenios de a prezenta o carte de vizită într-un cadru oficial.

Suport de pahar/farfurie. Acesta este un mod inedit și practic deopotrivă de a reutiliza dopurile de plută. Este util și în plus arată și bine.

Suport pentru lumânare. Lumânările parfumate și decorative aduc în casă o atmosferă caldă și relaxantă. Ca să nu mai dai banii pe suporturi speciale, poți să faci unul acasă folosind dopuri de plută. Pentru asta trebuie să umpli un bol de sticlă cu dopuri de plută, iar în mijloc să așezi un pahar pentru lumânare.

Suport pentru telefonul mobil. Suportul pentru smartphone este printre cele mai ușoare proiecte și necesită un număr redus de dopuri de plută. Nu trebuie decât să lipești dopurile în formă de piramidă și, astfel, vei obține un nou suport pentru telefonul tău.

Decorațiuni de Crăciun. Cu un ac și cu un fir special de pescuit poți înșira dopuri de plută pe care să le colorezi în prealabil. Acestea pot fi separate cu merișoare uscate sau cu alte decorațiuni multicolore.

Ștampile. Aceasta este o activitate grozavă pe care să o faci împreună cu copiii. Pentru asta va trebui să sculptezi în capul dopului de plută diferite forme, precum stele, litere, cifre și altele. Apoi, tamponează dopul cu cerneală și… distrați-vă!

Covor pentru încălțăminte. Având în vedere că toamna și-a intrat în drepturi și deja am avut ploi, asta înseamnă că vor fi zile în care vei intra în casă cu încălțămintea udă și murdară. Pentru a-ți proteja gresia și parchetul poți fabrica un covor pentru pantofi și ghete lipind mai multe dopuri de plută în poziție verticală, pe un cadru din lemn.

Foto:- Shutterstock.com

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News