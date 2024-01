Despre hrișcă și laptele de hrișcă

Hrișca este o plantă ierboasă cu o înălțime de 20 – 60 cm ce face parte din familia Polygonaceae. Hrișca aparține unui grup de alimente numite în mod obișnuit pseudocereale.

Pseudocerealele sunt semințe care sunt consumate ca boabe de cereale, dar nu cresc pe spice, ca alte cereale. Alte pseudocereale comune includ quinoa și amarantul.

Hrișca este folosită în ceaiul de hrișcă, lapte de hrișcă, făină și paste de hrișcă. Crupele, folosite aproape în același mod ca orezul, sunt ingredientul principal în multe preparate tradiționale europene și asiatice.

Pentru că nu conține gluten, hrișca este recomandată persoanelor care au intoleranță la gluten, sunt sensibile la grâu sau pur și simplu doresc să evite glutenul.

Laptele de hrișcă are un gust delicat, vegetal și se poate obține cu ușurință acasă.

Ce beneficii are hrișca

Hrișca are un conținut bogat de antioxidanți esențiali, în vitaminele B1, B2, B3 si B6, precum și fier, zinc și potasiu. Este foarte bogată și în fibre insolubile, mangan și magneziu. Magneziul relaxează vasele de sânge, îmbunătățește circulația sângelui și ajută la absorbția de nutrienţi în timp ce scade tensiunea arterială .

Pentru că este bogată în fibre, are un rol important în menținerea sănătății sistemului digestiv. Are valoare energetică mare și, prin urmare, este sățioasă. De asemenea, hrișca conține mulți antioxidanți benefici pentru organism precum vitamina E, tocotrienolul, seleniul, acidul felonic și acidul fitic. Beneficiile aduse de hrișcă se datorează în mare parte și abundenței de flavonoizi. Aceștia sunt fitonutrienți care protejează împotriva bolilor prin extinderea acţiunii vitaminei C şi a celorlalti antioxidanți.

Valori nutriționale pentru 100 grame hrișcă

Energie: 346 Kcal

Proteine: 11,73 g

Grăsime totală: 2,71 g

Carbohidrați: 74,95 g

Fibre alimentare: 10,3 g

Calciu: 17 mg

Fier: 2,47 mg

Magneziu: 221 mg

Fosfor: 319 mg

Potasiu: 320 mg

Zinc: 2,41 mg

Sodiu: 11 mg

Vitamina B3: 5,13 mg

Vitamina B6: 0,35 mg

Colesterol: 0

Cele mai abundente minerale din hrișca comună sunt:

Mangan. Găsit în cantități mari în cerealele integrale, manganul este esențial pentru metabolismul sănătos, creșterea, dezvoltarea și apărarea antioxidantă a corpului.

Cupru. Adesea lipsit din dieta occidentală, cuprul este un oligoelement esențial care poate aduce beneficii sănătății inimii atunci când este consumat în cantități mici.

Magneziu. Atunci când este prezent în cantități suficiente în dieta dumneavoastră, acest mineral esențial vă poate reduce riscul de apariție a diferitelor afecțiuni cronice, cum ar fi diabetul de tip 2 și bolile de inimă.

Fier. Deficiența acestui mineral important duce la anemie, o afecțiune caracterizată prin capacitatea redusă de a transporta oxigenul din sânge.

Fosfor. Acest mineral joacă un rol esențial în creșterea și întreținerea țesuturilor corpului.

Află mai multe despre ce beneficii are hrișca.

De ce este recomandat laptele de hrișcă – beneficii

Așadar, boabele de hrișcă sunt cunoscute pentru conținutul lor ridicat de proteine, fibre, vitamine și minerale. Laptele de hrișcă este o alternativă populară la laptele de origine animală și este apreciat pentru beneficiile sale nutriționale și potențialele avantaje pentru sănătate. Iată câteva dintre proprietățile sale:

Fără lactoză și fără colesterol: Laptele de hrișcă este o opțiune excelentă pentru persoanele lacto-intolerante sau cele care doresc să evite lactoza. De asemenea, este o alegere fără colesterol.

Bogat în nutrienți: Hrișca este o sursă bună de proteine de înaltă calitate, fibre, vitamine (cum ar fi vitamina B complex, vitamina E) și minerale (cum ar fi magneziu, fosfor, fier).

Conține aminoacizi esențiali: Hrișca conține toți cei nouă aminoacizi esențiali, ceea ce o face o sursă completă de proteine vegetale.

Fără gluten: Laptele de hrișcă este potrivit pentru persoanele cu intoleranță la gluten, deoarece hrișca nu conține gluten.

Susține sănătatea cardiovasculară: Conținutul de magneziu din hrișcă poate ajuta la menținerea sănătății sistemului cardiovascular.

Controlul glicemiei: Hrișca are un indice glicemic scăzut, ceea ce poate ajuta la menținerea nivelului de zahăr din sânge în limite normale.

Cum se face lapte de hrișcă

Laptele de hrișcă se poate obține cu ușurință acasă.

Ingrediente:

1 ceașcă de boabe de hrișcă

4 căni de apă

O linguriță de extract de vanilie (opțional)

Îndulcitor (miere, sirop de agave, etc) după gust (opțional)

Mod de preparare

Puneți boabele de hrișcă într-un castron și clătiți-le bine sub jet de apă rece pentru a îndepărta eventualele impurități. Repetați de mai multe ori procesul.

Adăugați boabele de hrișcă într-o oală și acoperiți-le cu 4 căni de apă.

Fierbeți boabele la foc mediu timp de aproximativ 30-40 de minute sau până când acestea devin moi.

Strecurați boabele de hrișcă folosind un filtru fin sau o cârpă de tifon într-un blender sau robot de bucătărie.

Adăugați 2-3 căni de apă caldă și mixați până când obțineți o pastă omogenă.

Folosiți un filtru fin, o cârpă de tifon sau o pungă pentru lapte de nucă pentru a strecura lichidul într-un alt vas.

Strângeți bine pentru a extrage tot lichidul.

Adăugați extractul de vanilie și îndulcitorul după gust, dacă doriți să îmbunătățiți aroma și să îndulciți laptele.

Păstrați laptele de hrișcă într-un recipient închis la frigider. Este recomandabil să-l consumați în maximum câteva zile.

Agitați bine înainte de a-l servi, deoarece se poate separa în timpul depozitării.

Cum se fierbe hrișca

Deși nu este o procedură complicată, hrișca fiartă se poate transforma în terci, dacă nu acordăm puțină atenție. Înainte de a fierbe hrișca, trebuie spălată bine, în câteva ape. Apoi se pune la fiert în apă care clocotește, cu sare. La o cană de hrișcă se pun două căni de apă, raportul rămânând același indiferent de cantitate.

Pentru a evita să transforme în terci, hrișca va fi fiartă în apă deja clocotită, fără a se mesteca, până la final. Timpul de fierbere este de aproximativ 30 – 40 de minute, după care se mai lasă aproximativ 10 minute cu capacul acoperit și focul oprit, ca în cazul orezului.

Rețete cu lapte de hrișcă

Laptele de hrișcă se poate folosi, ca și laptele de origine animală, în diverse preparate.

Budincă cu lapte de hrișcă

Ingrediente

250 ml de lapte de hrișcă;

4 linguri de pudră de hrișcă;

o lingură de cacao;

o lingură ulei de cocos;

o lingură de miere;

½ linguriță scorțișoară;

Fulgi de cocos.

Mod de preparare

Pentru început, pune laptele la fiert. Când ajunge în punctul de fierbere, adaugă, treptat, praful de hrișcă, amestecă rapid pentru a nu se forma cocoloașe. Ține pe foc pentru 3 minute și amestecă continuu. Ia vasul de pe foc, adaugă peste uleiul de cocos, cacao, scorțișoara, mierea, amestecă bine pentru a se încorpora toate ingredientele și lasă totul să se răcească. Pune budinca într-un pahar înalt și ornează deasupra cu fulgi de cocos sau cu pudră de cacao.

Smoothie cu fructe și lapte de hrișcă

Ingrediente:

1 banană

1 cană de căpșuni sau alte fructe de pădure

1 cană de lapte de hrișcă

1 linguriță de miere (opțional)

Mod de preparare:

Amestecați toate ingredientele într-un blender până obțineți o consistență cremoasă.

Pudră de proteine cu lapte de hrișcă

Ingrediente:

1 cană de lapte de hrișcă

1 lingură de pudră de proteine (de preferat, de origine vegetală)

1 linguriță de unt de migdale sau arahide

O mână de spanac proaspăt

Mod de preparare:

Combinați toate ingredientele în blender până la obținerea unei băuturi cremoase.

Turmeric latte cu lapte de hrișcă

Ingrediente:

1 cană de lapte de hrișcă

1/2 linguriță de praf de ghimbir

1/2 linguriță de praf de turmeric

1 linguriță de miere sau îndulcitor la alegere

Mod de preparare:

Încălziți laptele de hrișcă într-o cratiță, adăugând ghimbirul și turmericul.

Amestecați bine și adăugați mierea sau îndulcitorul la gust. Beți ca o băutură caldă și reconfortantă.

Terci de ovăz cu lapte de hrișcă

Ingrediente:

1 cană de lapte de hrișcă

1/2 cană de fulgi de ovăz

1 linguriță de miere sau îndulcitor la alegere

Fructe proaspete sau uscate pentru decor

Mod de preparare:

Gătiți fulgii de ovăz în laptele de hrișcă conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

Adăugați mierea sau îndulcitorul și amestecați bine.

Decorati cu fructe proaspete sau uscate înainte de servire.

Sursă foto – Shutterstock.com



