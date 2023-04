Locuitul în chirie este benefic atât pentru persoanele care nu sunt pregătite să se angajeze din punct de vedere financiar în achiziționarea unei proprietăți, cât și pentru cei care locuiesc temporar într-un oraș pe timpul studiilor universitare.

Dacă și tu ești chiriaș este important să-ți cunoști responsabilitățile și privilegiile pe care ți le conferă legislația în vigoare care guvernează acest domeniu. În aceste condiții, ne-am gândit ca în acest articol să vorbim despre drepturile și obligațiile părților implicate în procesul de închiriere a unei locuințe.

Ce drepturi are chiriașul

În general, este important ca proprietarii și chiriașii să comunice deschis și să colaboreze în mod eficient pentru a asigura o experiență de închiriere pozitivă pentru ambele părți implicate.

Chiriașii au o serie de drepturi pe care i le garantează legislația în vigoare în ceea ce privește locuitul cu chirie, și anume Noul Cod Civil – secțiunea „Contractul de locațiune”, art. 1777-1835, care este în vigoare încă din octombrie 2011. În primul rând, potrivit site-ului Avocatnet.ro, chiar și în absența unei clauze clare care să fie stipulată în contractul de închiriere, locuința de închiriat trebuie să se prezinte în cele mai bune condiții pentru a putea fi locuită. Acest lucru înseamnă că proprietarul trebuie să asigure pe toată durata locațiunii condițiile de salubritate, igienă și securitate ale respectivei proprietăți.

Recomandări DATE DE ULTIMĂ ORĂ. Câți bani pierd românii din cauza escrocheriilor RCA: statul a plătit 160 de milioane de euro pentru City, despăgubind 32% din cererile depuse

În același timp, chiriașii au dreptul să primească locuința împreună cu toate accesoriile acesteia pe care le vor putea folosi pe durata derulării contractului de închiriere. Bineînțeles, chiriașul trebuie să primească cheile de la proprietate astfel încât să poată avea acces în mod liber. Totodată, ei ar trebui să plătescă în fiecare lună o chirie rezonabilă. În cazul în care proprietarul se decide să mărească suma stabilită inițial de comun acord cu chiriașul, acest va trebui să fie informat în prealabil în legătură cu această modificare. Proprietarul nu poate mări cheltuielile de închiriere fără acordul chiriașului.

De asemenea, sursa citată mai spune că persoanele care închiriază o locuință au dreptul să-și exprime opinia cu privire la schimbările ce pot apărea în respectiva proprietate, așa cum este cazul renovărilor sau diverselor reparații. Nu în ultimul rând, chiriașii au dreptul la intimitate. Asta înseamnă că proprietarul nu poate intra în proprietate oricând și neanunțați fără a avea în prealabil acordul chiriașului pentru simplul fapt că acesta are dreptul să-și protejeze viața privată și să se simtă în siguranță în propriul spațiu.

Care sunt obligațiile chiriașului

Recomandări Condamnări cu suspendare în dosarul cu pronunțarea amânată timp de un an. Al treilea inculpat a scăpat de proces prin prescriere

Dincolo de drepturile despre care am vorbit anterior, persoanele care au calitatea de chiriași au și o serie de obligații în ceea ce privește proprietatea închiriată pe care trebuie să le respecte. În ceea ce privește modul de plată al contravalorii chiriei, aceasta poate fi achitată în avans pentru toată durata contractului, dacă aceasta nu depășește o lună, în prima zi lucrătoare din fiecare lună, dacă durata locațiunii este mai mare de o lună, dar nu mai mare de un an, sau în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, dacă durata locațiunii este de cel puțin un an.

Chiriașii trebuie să plătească chiria la timp și în întregime, iar în cazul în care aceștia întârzie cu plata, proprietarul are dreptul să ia măsuri toate legale, care pot merge până la anularea contractului de închiriere și evacuarea chiriașului din locuință.

De asemenea, chiriașii sunt direct răspunzători pentru modul în care mențin proprietatea curată și igienică și trebuie să ia toate măsurile pentru a preveni producerea de pagube, intenționat sau accidental, în proprietatea pe care au închiriat-o. În caz contrar, legislația în vigoare îi obligă pe chiriași ca, în cazul în care vor produce daune în locuințele în care stau cu chirie, vor trebui să repare toate stricăciunile, așa cum este cazul crăpăturilor sau fisurilor în pereți ori podele sau deteriorarea mobilierului și a aparaturii din locuință. Totodată, chiriașii sunt nevoiți să-și ia măsuri pentru a preveni orice daune pe care le-ar putea cauza animalele lor de companie, dacă există o înțelegere de acest gen cu proprietarul locuinței.

Recomandări Managerul și anestezistul spitalului din Găești trag curent gratis cu un cablu din spital pentru mașinile electrice personale Opel și Tesla

Mergând mai departe, un chiriaș trebuie să respecte toate regulile pe care le-a stabilit proprietarul pentru proprietatea pe care acesta urmează să o închirieze. Printre numeroasele reguli își pot face loc restricții în ceea ce privește fumatul sau utilizarea anumitor dispozitive, cum ar fi grătarele sau sculele de grădinărit. În cazul în care chiriașii își propun să părăsească proprietatea înainte de expirarea contractului de închiriere, aceștia vor trebui să furnizeze proprietarului un preaviz adecvat înainte de plecare.

De asemenea, conform NCC, daca chiriasul modifica bunul ori ii schimba destinatia sau daca il intrebuinteaza astfel incat il prejudiciaza pe proprietar, acesta din urma poate cere daune-interese sau chiar rezilierea contractului.

Care sunt drepturile proprietarului

Asemenea chiriașilor, și proprietarii au o serie de drepturi în ceea ce privește proprietatea lor pe care urmează să o dea spre închiriere persoanelor care vor locui acolo. În primul rând, proprietarii trebuie să încaseze contravaloarea chiriei la timp și în întregime, iar în caz contrar, aceștia au dreptul să ia măsuri legale împotriva chiriașilor.

De asemenea, proprietarii au dreptul să ia măsuri pentru a preveni orice activitate ilegală sau ilegală a chiriașilor, cum ar fi traficul și consumul de droguri sau orice infracțiune. Dacă proprietarii au suspiciuni că în locuința lor închiriată se desfășoară astfel de activități au dreptul să notifice autoritățile.

În plus, proprietarii au dreptul să ia măsuri pentru a proteja proprietatea lor închiriată împotriva pagubelor cauzate de către chiriași. Acest lucru poate să însemne că proprietarul ar putea să rețină o anumită sumă din depozitul de garantare, pentru a acoperi eventualele daune produse locuinței, sau chiar anularea contractului de închiriere, în cazul în care chiriașii nu îndeplinesc obligațiile în ceea ce privește proprietatea închiriată.

Ce obligații are proprietarul

Persoanele care au calitatea de proprietari au, pe lângă drepturi, și o serie de obligații pe care trebuie să le îndeplinească în ceea ce privește proprietatea pe care urmează să o închirieze. Concret, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, proprietarul este obligat sa ia toate măsurile astfel încât să asigure în permanență chiriașului folosința liniștită și utilă a proprietății, mai precizează site-ul Avocatnet.ro. Altfel spus, proprietarul este dator să se abțină de la orice ar împiedica, ar diminua sau chiar ar putea stânjeni o asemenea folosință.

De asemenea, proprietarii trebuie să se asigure că toate echipamentele și dispozitivele din proprietatea închiriată sunt funcționale. Aceștia sunt, totodată, responsabili să efectueze orice tip de reparații și de întreținere periodică a proprietății pe care o închiriază, precum reparații ale sistemelor de încălzire sau de răcire, a instalațiilor sanitare ori remedierea oricăror probleme cu structura sau cu acoperișul, în cazul în care proprietatea este o casă pe pământ.

Așa cum spuneam anterior, proprietarii trebuie să respecte dreptul chiriașilor la intimitate și să nu acceseze locuința fără acordul acestora. Proprietarii trebuie să respecte orice reguli sau restricții prevăzute în contractul de închiriere, cum ar fi interdicția de a intra în proprietate fără a anunța în prealabil sau de a folosi proprietatea în scopuri comerciale pe durata derulării contractului de închiriere.

În cazul în care proprietarul dorește să modifice contractul sau să schimbe orice aspect al proprietății închiriate, el va trebui să primească și consimțământul chiriașului pe care trebuie să-l notifice în prealabil în legătură cu acest lucru. Nu în ultimul rând, proprietarii nu pot să opereze modificări în ceea ce privește chiria în timpul contractului de închiriere, cu excepția situațiilor în care în document este stipulată o clauză clară în acest sens sau în cazul în care chiriașii sunt de acord cu respectiva modificare.

Legislația în vigoare spune că, în privința costurilor pentru lucrările de întreținere a clădirii și a spațiilor comune, acestea cad în sarcina proprietarului. Acesta va plăti intervențiile pentru întreținerea elementelor structurii de rezistență, a elementelor de construcție exterioare ale blocului (acoperiș, fațadă, împrejmuiri, etc.), a grădinilor sau a spațiilor comune din interiorul clădirii (casa scării, casa liftului, holuri, subsoluri, etc.). La fel stau lucrurile și în privința instalațiilor comune precum ascensorul, instalațiile de alimentare cu apă, de canalizare, de încălzire centrală și cele electrice și de gaze.

Ce avantaje prezintă locuitul în chirie

Spre deosebire de alte țări europene, unde foarte mulți oameni preferă să locuiască în chirie, românii și-au conservat și chiar și-au dezvoltat simțul proprietății. Prin urmare, proprietarii continuă să domine piața imobiliară locală, lucru care se datorează în primul rând contextului socio-demografic specific țării noastre. În pofida acestui fapt, numărul celor care închiriază locuințe a crescut în mod constant în ultimii ani, mai ales în orașele mari ale țării, unde chiria este preferată în dauna achiziționării unei proprietăți. Iată câteva dintre avantajele pe care le prezintă locuitul în chirie:

postura de chiriaș este cel mai simplu mod de a avea un acoperiș deasupra capului deoarece, pentru închirierea unei locuințe, nu este nevoie de acordul băncii ca în cazul cumpărării uneia.

un chiriaș are libertate de mișcare, ceea ce înseamnă că poate oricând să-și schimbe locul de muncă, orașul de reședință sau cartierul.

un alt mare avantaj de a fi chiriaș este acela că, de cele mai multe ori, contravaloarea chiriei lunare este mai mică decât rata la un eventual credit ipotecar pe care trebuie să-l faci pentru a cumpăra o locuință.

chiriașii pot plăti doar pentru o cameră dintr-un apartament, iar asta înseamnă că pot împărți cheltuielile cu mai mulți colegi de apartament.

cei care preferă să locuiască îm chirie pot alege să o facă în complexe rezidențiale unde dispun de piscine interioare sau în aer liber, facilități de care nu s-ar putea bucura dacă ar avea propria lor casă.

un alt avantaj al chiriei este faptul că, de obicei, toate cheltuielile pentru reparații sau pentru înlocuirea pieselor de mobilier sau a electrocasnicelor sunt responsabilitatea proprietarului.

Citește și: Ce nu ai voie să cari cu liftul. Ce amenzi riști

GSP.RO Atacată în bar de cinci persoane care nu știau că este campioană la box. Neașteptat ce a urmat

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro O mai ţii minte pe Gabrielle din 'Xena, prinţesa războinică'? Renee O’Connor e de NERECUNOSCUT! Foto

Viva.ro Drama neștiută a Anei Morodan. Adevărul a ieșit acum la iveală. Cum a murit, de fapt, mama ei

LIBERTATEAPENTRUFEMEI.RO Fratele lui Smiley s-a căsătorit! Cine e Mariana, soția lui, și ce rochie a ales pentru cununie

Observatornews.ro Au refuzat chimioterapia, tratând leucemia fiicei lor cu acupunctură și vitamina C. Eleonora a murit la 17 ani, părinții au fost condamnați pentru omor, în Italia

Știrileprotv.ro O înregistrare video arată chiar momentul exploziei care l-a ucis pe propagandistul rus Vladlen Tatarski, în cafenea

FANATIK.RO Actriță celebră, desfigurată de o ciupercă mortală pe care a luat-o din spital: ”Arăta ca un monstru”

Orangesport.ro Ce a păţit gimnasta minune a României. Scandal uriaş în sportul românesc

Unica.ro Luna Roz, de pe 6 aprilie, vine cu schimbări importante pentru toate zodiile. Ei sunt cei mai norocoși nativi

HOROSCOP Horoscop 4 aprilie 2023. Vărsătorii au impresia că se pot pune la adăpost dacă vor reuși să acumuleze anumite beneficii pentru care luptă