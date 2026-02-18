Cum se poate administra noua doză de 7,2 mg

Noua doză poate fi administrată o dată pe săptămână, sub forma a trei injecții consecutive de 2,4 mg. În plus, un stilou injector specific pentru doza de 7,2 mg este în evaluare, conform unui comunicat de presă.

Eficacitatea noii doze a fost confirmată în cadrul unui amplu studiu clinic STEP UP, care a implicat peste 1.900 de participanți cu obezitate.

Cei care au primit 7,2 mg de semaglutidă au înregistrat o scădere medie de 21% din greutatea corporală, comparativ cu doar 2% în grupul placebo. Aproape o treime dintre participanți au pierdut cel puțin 25% din greutate.

Analizele detaliate ale compoziției corporale au evidențiat că 84% din reducerea în greutate a provenit din masa grasă, fără a afecta funcția musculară.

Cele mai frecvente efecte adverse

Cele mai frecvente efecte adverse au inclus greața, diareea, vărsăturile, însă majoritatea au fost ușoare sau moderate și de scurtă durată.

În Uniunea Europeană, semaglutida (Wegovy) este aprobată ca adjuvant al unei diete hipocalorice și al activității fizice pentru adulții cu un indice de masă corporală (IMC) de minimum 30 kg/m² sau de peste 27 kg/m² în prezența comorbidităților asociate greutății. De asemenea, tratamentul poate fi utilizat de adolescenți de peste 12 ani, cu un IMC peste percentila 95 și o greutate corporală de cel puțin 60 kg.

Indicațiile clinice ale tratamentului includ și reducerea cu 20% a riscului de evenimente cardiovasculare majore, ameliorarea simptomelor insuficienței cardiace cu fracție de ejecție păstrată și reducerea durerii asociate osteoartritei de genunchi.

Introducerea dozei de 7,2 mg oferă o opțiune suplimentară pentru personalizarea tratamentelor într-un moment în care obezitatea continuă să crească la nivel european.

În România, aproximativ 40% dintre adulți suferă de obezitate, iar 70% sunt afectați de suprapondere și obezitate, conform datelor din Atlasul Mondial al Obezității.

