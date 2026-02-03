„Un tratament pe viață”

Datele arată că România se află pe primul loc în Europa la obezitate, mai exact 4 din 10 adulți sunt afectați de această boală, potrivit Atlasului Mondial al Obezității. Acum zece ani, procentul era aproape la jumătate.

Un pacient cu IMC până la 30 este clasificat ca supraponderal, în timp ce valori peste acest prag indică obezitate. Se estimează câ până în 2030, aproape 11 mi­lioane de români vor avea un indice de masă corporală (IMC) peste limita normală.

Până în 2030, aproape 11 milioane de români vor avea probleme cu greutatea. Foto: Worldobesity

De aceea, tot mai mulți români caută calea cea mai ușoară pentru a ajunge la greutatea ideală și a scăpa cât mai repede de kilogramele în plus.

În acest context, multă lume este interesată de medicamentele de slăbit. Ce uităm însă în această goană după silueta perfectă este că nu există „minuni”.

De exemplu, tratamentele injectabile atât de lăudate, cum sunt Wegovy, Mounjaro sau binecunoscutul Ozempic, au efecte, însă sunt tratamente pentru boli cronice: diabet și obezitate. Asta înseamnă că atunci când renunțăm la ele, vom pierde în timp și efectele lor.

„Obezitatea este o boală cronică, indicația medicală este ca la diabet, ca la hipertensiune, de a lua tratamentul toată viața. Este un tratament pe toată viața”, a subliniat medicul diabetolog Mihaela Posea, pentru Libertatea.

„Obezitatea este o boală cronică. Are nevoie de tratament cronic.”

Oprirea tratamentului duce la creștere treptată în greutate, însă asta „NU se întâmplă peste noapte”, spre deosebire de diabet sau hipertensiune.

Chiar și așa, ar trebui să ținem cont de ce mâncăm: „Dacă te aștepți să îți iei medicația și să nu faci nimic pe partea ta, pornești din start greșit.”, subliniază medicul specialist.

„Trebuie să fii atent la ce mănânci, pentru că da, tu vei fi fericit că vei mânca puțin. Dar puținul ăla trebuie să aducă maxim de vitamine și de minerale din ce poți să acoperi. Dacă tu mănânci doar un covrig pe zi, evident vei slăbi și nu vei simți nevoia să mănânci altceva. Pe de altă parte, covrigul îți aduce aproape 500 de calorii, dar alea 500 de calorii ar fi bine să le iei mai degeaba din mâncare, din proteină cu carbohidrat și legume de calitate decât din covrig. Aici intervine specialistul.”, a explicat dr. Mihaela Posea.

Cine poate folosi, de fapt, Wegovy și Mounjaro

Contrar percepției populare, injecțiile pentru slăbit nu sunt destinate oricui vrea să mai dea jos „câteva kilograme”.

Potrivit medicului diabetolog Mihaela Posea: „Indicația este de la un indice de masă corporală mai mare de 30 kg/mp sau de la un IMC de cel puțin 27 kg/mp, dar cu complicații- dislipidemie, prediabet, hipertensiune.”

Cu alte cuvinte:

IMC ≥ 30 → indicație directă

IMC ≥ 27 + boli asociate → indicație medicală

Există și diferențe între cele două medicamente Wegovy este aprobat inclusiv pentru copii peste 12 ani și peste 60 kg, în timp ce Mounjaro este aprobat doar pentru adulți.

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Cum se administrează injecțiile și cât durează tratamentul

Ambele medicamente se administrează subcutanat, o dată pe săptămână, indiferent de mese.

Schema oficială presupune creșterea dozelor lunar, dar în practică lucrurile diferă.

„Recomandările oficiale sunt de a crește din lună în lună doza până la concentrația maximă.”, a precizat Mihaela Posea pentru Libertatea.

În realitate, spune medicul, Mounjaro are un efect mai puternic încă de la doza minimă, în timp ce Wegovy necesită aproape întotdeauna creștere de doză.

Mihaela Posea, medic specialist diabet, nutriţie şi boli metabolice Foto: Clinica San Antonio

Cât de eficiente sunt injecțiile pentru slăbit

În studiile clinice, Mounjaro a arătat scăderi de greutate de 20–22%, iar Wegovy de 15–17% din greutatea corporală.

Studiile arată că în viața reală rezultatele sunt adesea mai modeste, din cauza:

întreruperii tratamentului

costurilor mari

nerespectării dietei

Un studiu publicat în ianuarie 2026 subliniază că „datele din lumea reală arată că chirurgia pentru pierderea în greutate lasă medicamentele GLP-1 mult în urmă – oferind rezultate mai mari și mai durabile.”

Cum vor schimba injecțiile pentru slăbit industria alimentară la nivel global. Foto: Shutterstock

Concret, studiul care a analizat peste 50.000 de pacienți care au folosit medicamente pentru slăbit GLP-1, arată că: „la doi ani după tratament, pacienții operați au slăbit în medie aproximativ 22 kg, în timp ce cei care au utilizat semaglutidă sau tirzepatidă au slăbit aproximativ 5,4 kg”.

„Chiar și pacienții care au continuat cu medicamente GLP-1 timp de un an întreg au înregistrat rezultate mult mai mici decât pacienții operați. Ratele mari de abandon și provocările din viața reală par să diminueze eficacitatea medicamentelor.”, arată studiul.

Totuși, tirzepatida (Mounjaro) schimbă balanța: „La 2 ani, Mounjaro se bate cu chirurgia bariatrică la rezultate.”, spune medicul Mihaela Posea, care citează studiile SURMOUNT-5.

Cu alte cuvinte, pentru unii pacienți, scăderea în greutate poate fi comparabilă, fără operație, fără anestezie și fără riscuri chirurgicale majore.

„Tirzepatida, un agonist al receptorilor GIP și GLP-1, a demonstrat o reducere superioară a greutății corporale (-21,6%a) și a circumferinței taliei (-20 cm) comparativ cu semaglutida, un agonist selectiv al receptorului GLP-1, care a determinat o reducere de -15,4% a greutății corporale și de -14,7 cm a circumferinței taliei.”, arată studiul.

Ce se întâmplă la pacienții cu diabet

Mulți pacienți se miră că nu slăbesc la fel de repede dacă au diabet.

Explicația medicului diabetolog Mihaela Posea: „La pacienții cu diabet, scăderea în greutate este mai lentă. Medicamentul acoperă mai întâi deficitul metabolic și abia apoi contribuie la slăbit.”

Asta înseamnă că lipsa scăderii rapide în greutate nu înseamnă că tratamentul nu funcționează, ci că are o prioritate metabolică diferită.

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Cât costă Wegovy și Mounjaro în România

Unul dintre cele mai importante criterii pentru pacienți este prețul. Tratamentul NU este decontat în prezent pentru obezitate.

Prețuri orientative (2025–2026):

Wegovy: doze mici în jur de 750-800 lei/lună, doza maximă (2,4 mg): aproximativ 1.300-1.400 lei/lună.

Concentrație Preț aproximativ Wegovy (per unitate) 0,25 mg ~ 774 LEI 0,5 mg ~ 774 LEI 1 mg ~ 774 LEI 1,7 mg ~ 1.055 LEI 2,4 mg ~ 1.341 LEI

Mounjaro: în funcție de doză între 1.500 – 2.200 lei/lună

Concentrație Preț aproximativ Mounjaro (per pen) 2,5 mg ~ 983 LEI 5 mg ~ 1.156 LEI 7,5 mg ~ 1.695 LEI 10 mg ~ 1.695 LEI 12,5 mg ~ 2.202 LEI 15 mg ~ 2.202 LEI

Niciunul nu este decontat de CNAS pentru obezitate, ci doar pentru diabet. În plus, aceste injecții nu pot fi cumpărate fără rețetă.

Medicul explică de ce comparația de cost cu operația e dificilă: „Nu poți face un calcul exact. Depinde ce doză îți merge ție.”

Pe doi ani, costul total al injecțiilor poate ajunge ușor la 20.000–40.000 lei, uneori mai mult.

Ce spune un tânăr care folosește Mounjaro de o lună

Un tânăr de 30 de ani din București a luat decizia de a începe un tratament cu Mounjaro după ce a consultat mai mulți medici și a făcut un set de analize și ecografii. El voia să scape de kilogramele în plus acumulate în ultimii ani, dar și de problemele de sănătate.

Ionuț a început tratamentul în ianuarie, el cheltuie acum în jur de 1.000 – 1.200 de lei pe injecțiile pentru slăbit și vitamine.

„Am început cu doza minimă (2,5 mg). După prima doză m-am simțit slăbit. În timp, pofta de mâncare s-a micșorat, însă nu considerabil. Poftele pentru alimentele nesănătoase nu au dispărut dintr-o dată.”, a povestit bărbatul pentru Libertatea.

Până acum, tânărul a slăbit patru kilograme.

Pentru cele mai bune rezultate, aceste injecții ar trebui însoțite de o dietă echilibrată, mișcare și hidratare corespunzătoare.

Un tânăr își pune toate speranțele în Mounjaro. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

„Îmi pun toată baza în aceste medicamente”, spune Ionuț.

El a ales injecțiile pentru slăbit pentru că „nu avea destulă ambiție” pentru a începe o dietă și a-și modifica stilul de viață, dar și din cauza problemelor de sănătate asociate cu obezitatea.

Chirurgia bariatrică: mai ieftină pe termen lung, dar cu alte riscuri

O operație bariatrică costă, în România între 3.000 – 5.000 de euro.

Procedură Preț Aproximativ Detalii Gastric Sleeve (Micșorare stomac) 18.500 – 25.000 LEI Cea mai populară; elimină porțiunea care produce hormonul foamei. Gastric Bypass (Bypass gastric) 22.000 – 30.000 LEI Recomandat pentru pacienți cu reflux sever sau diabet avansat. Balon Gastric 10.000 – 15.000 LEI Procedură temporară (non-chirurgicală), balonul se elimină după 6-12 luni. Plicatura Gastrică 14.000 – 18.000 LEI Stomacul este pliat, nu tăiat (mai puțin invazivă, dar rezultate variabile).

Intervenția bariatrică este gratuită (decontată de stat) dacă ești asigurat, doar pentru cei care au un Indice de Masă Corporală (IMC) peste 40 sau peste 35 cu comorbidități (diabet, hipertensiune). Iar timpul de așteptare poate varia de la câteva luni la peste un an.

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

De asemenea, indiferent de metodă, costurile nu se opresc doar la operație în sine. Este nevoie de investigații pre-operatorii, vitamine post-operatorii sau chiar chirurgie estetică, îm cazul unei scăderi masive în greutate.

Avantajul major este că oferă scădere rapidă și semnificativă în greutate.

Dezavantajele, însă, sunt clare: risc de fistule, risc legat de anestezie, hipoglicemie, deficit de vitamine pe viață.

„Chirurgia bariatrică îți dă riscul de deficit de vitamine toată viața.”

Și injecțiile pentru slăbit dau efecte adverse cum ar fi: greață, vărsături (mai ales la alimente grase).

„Nu poți compara riscul de fistulă cu riscul de greață.”, adaugă medicul diabetolog Mihaela Posea.

„Chirurgia îți dă rezultate pe un an, un an și jumătate, doi, după care poți crește din nou în greutate.”

Ce să alegi între chirurgie bariatrică și injecții pentru slăbit dacă vrei să scapi de obezitate?

Nu există un răspuns universal. Alegerea depinde de IMC, prezența diabetului, buget, toleranța la risc și disponibilitatea pentru tratament pe termen lung.

Chirurgia bariatrică rămâne cea mai rapidă soluție, dar injecțiile GLP-1, în special Mounjaro, pot oferi rezultate comparabile la 2 ani, cu riscuri mai mici și fără intervenție chirurgicală, dacă sunt folosite corect și pe termen lung.

