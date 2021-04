Nectarine sau piersici, care este diferența? Ei bine, se pare că singura diferență dintre piersici și nectarine este cea evidentă și anume faptul că cele din urmă nu au puf pe suprafața cojii. Din punct de vedere al conținutului de nutrienți însă, aceste fructe nu prezintă diferențe.

Notă: Informațiile din acest articol nu înlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Vă recomandăm, înainte de a încerca orice tratament, să consultați medicul și să urmați indicațiile acestuia.



Informații despre nectarine

Nectarinele și piersicile sau Prunus persica – sunt fructe mici, cu o coajă subțire și o pulpă dulce albă sau galbenă.

Se crede că au originea în China cu mai mult de 8.000 de ani în urmă.

Nectarinele și piersicile fac parte din aceeași familie ca și prunele, caisele, cireșele și migdalele. Sunt considerați drupi sau fructe de piatră, deoarece pulpa lor se înconjoară de o coajă care găzduiește o sămânță comestibilă.

Informatii despre nectarine

Pot fi consumate singure sau adăugate la o varietate de feluri de mâncare. Mai mult, nectarinele sunt hrănitoare și pot oferi o serie de beneficii pentru sănătate, inclusiv o digestie îmbunătățită, o piele mai fină și ameliorarea alergiilor.

Nectarine – beneficii și proprietăți

Nectarinele sunt bogate în vitamine și minerale aducând numeroase beneficii organismului.

Beneficii nectarine

Valori nutriționale pentru 100 de g de nectarine

Lipide totale 0,3 g

Lipide saturate 0 g

Lipide polinesaturate 0,1 g

Lipide mononesaturate 0,1 g

Colesterol 0 mg

Sodiu 0 mg

Potasiu 201 mg

Carbohidrați 11 g

Fibre alimentare 1,7 g

Zahăr 8 g

Proteine 1,1 g

Vitamina A 332 IU

Vitamina C 5,4 mg

Calciu 6 mg

Fier 0,3 mg

Magneziu 9 mg

Sprijină sistemul imunitar

Vitamina C joacă în special un rol vital în imunitatea organismului. Corpul nu poate stoca sau produce vitamina C, deci este important să consumați zilnic alimente bogate în vitamina C pentru o sănătate bună și un sistem imunitar puternic. Vitamina C contribuie, de asemenea, la promovarea regenerării vitaminei E în organism, care luptă împotriva radicalilor liberi dăunători care pot duce la boli. Vitamina A găsită în aceste fructe poate ajuta, de asemenea, la combaterea infecțiilor.

Ajută la pierderea în greutate

În ciuda faptului că sunt foartede dulci, piersicile și nectarinele au un conținut scăzut de calorii și, prin urmare, pot fi o gustare excelentă dacă obiectivul este să slăbiți. Ambele fructe au, de asemenea, un indice glicemic scăzut (GI), ceea ce înseamnă că furnizează energie cu eliberare lentă, care vă ajută să vă simțiți mai plin mai mult timp și, prin urmare, mai puțin probabil să consumați în exces pe alte alimente mai puțin sănătoase, care pot contribui la creșterea în greutate.

Ajută digestia

Nectarinele sunt bogate în fibre, care este un nutrient important de inclus pentru o dietă sănătoasă. De asemenea, sunt în mod natural bogate în prebiotice, care sunt un tip de hrană pentru bacteriile intestinale sănătoase și, prin urmare, ajută la stimularea creșterii bacteriilor sănătoase. Încercați să încorporați în dietă în fiecare zi alimente care conțin prebiotice, cum ar fi fructe și legume, pentru a profita de beneficii.

Scad colesterolul

Fibrele nu sunt bune doar pentru digestie. Fibrele solubile găsite în aceste fructe pot ajuta, de asemenea, la scăderea colesterolului rău, arată studiile. Un mic dejun care reduce colesterolul ar putea fi un castron de ovăz acoperit cu piersici și nectarine tocate, sau adăugați-le la un smoothie.

Mențin sănătatea pielii

Studiile arată că vitamina C protejează pielea de daunele UV, lăsând-o mai sănătoasă și radiantă mai mult timp. Vitamina C care se găsește în nectarine este necesară pentru producerea de colagen în organism, care conferă pielii elasticitatea și structura sa.

Cum alegem și cum păstrăm nectarinele

Când cumpărați nectarine, de obicei cu cât mirosul este mai dulce, cu atât vor fi mai bune. Încercați să evitați fructele maronii, învinețite sau ridate, care sunt fie deteriorate, fie prea coapte. În schimb, căutați nectarine cu o pulpă tare sau doar ușor moale.

Nectarinele continuă să se coacă după ce sunt culese. Deci, dacă nectarinele sunt prea ferme, încercați să le așezați pe blat într-un singur strat timp de una până la trei zile.

Nectarinele coapte durează aproximativ o săptămână la temperatura camerei. Dacă nu intenționați să le consumați în acest interval de timp, este mai bine să le păstrați în frigider pentru a evita coacerea excesivă.

Nectarinele coapte pot fi, de asemenea, congelate, dar este mai bine să le feliați mai întâi și să le acoperiți pulpă cu un pic de suc de lămâie pentru a evita oxidarea.

Rețete cu nectarine

Nectarinele pot fi consumate crude, coapte la grătar sau sote și se încorporează ușor în feluri de mâncare calde sau reci.

De exemplu, nectarinele proaspete fac o gustare bogată în nutrienți și pot fi consumate fie singure, fie acoperite cu iaurt și o mână de nuci.

Nectarinele pot fi adăugate și la salate sau amestecate într-un curry consistent de năut. Acestea adaugă o notă neașteptată și sunt, de asemenea, un ingredient popular în multe deserturi.

Compot de nectarine

Compot de nectarine

Ingrediente:

5 kg nectarine

1 kg zahăr

1 baton vanilie

3 litri apă

Mod de preparare:

Într-un vas, se pun la fiert apa, zahărul şi vanilia. Se lasă până se formează un sirop. Nectarinele se curăţă de coajă, se taie jumătăţi şi se curăţă de sâmburi, apoi se pun la fiert în sirop, la foc mic, până se înmoaie.

Compotul se toarnă fierbinte în borcanele sterilizate în prealabil. Se închid ermetic, apoi se învelesc cu o pătură şi se lasă la răcit, până a doua zi. Se scot şi se pun la păstrat la loc răcoros.

Cocteil cu lămâile și nectarine

Cocteil cu nectarine

Ingrediente:

300 ml gin

300 ml suc de lămâie

300 ml suc sau nectar de nectarine

4-5 nectarine

1 lingura zeamă de lămâie

2 linguri zahăr tos

1 lămâie

gheaţă pisată sau cuburi

Mod de preparare:

Nectarinele se spală, se curăţă de sâmburi şi se taie cubuleţe. Ginul se amestecă cu sucul de nectarine, sucul de lămâie şi nectarinele tăiate cubuleţe. Se pun într-un vas care se poate acoperi şi se păstrează la rece 3-4 ore.

Cu puţin timp înainte de a fi servit cocteilul, se pregătesc paharele. Zeama de lămâie şi zahărul tos se pun în două farfurii mici, întinse. Se înmoaie gura paharelor mai întâi în zeama de lămâie, apoi în zahărul tos. Se întorc paharele cu gura în sus şi se lasă să se usuce.

Cocteilul se serveşte rece, cu gheaţă. Se ornează cu felii de nectarine, felii de lămâie şi coajă de lămâie.

Tartă cu nectarine

Tarta cu nectarine

Ingrediente:

1 aluat de foietaj

4-5 nectarine

1 ou

1 lingură zeamă de lămâie

zahăr pentru pudrat

Mod de preparare:

Feliază nectarinele și amestecă-le ușor cu zeama de lămâie într-un castron. Desfă aluatul congelat deasupra tăvii tapetate cu hârtie de copt, înțeapă-l cu furculița ușor, întinde feliile de piersici deasupra astfel încât să se suprapună ușor.

Bate oul cu 2 lingurițe de apă. Adu ușor peste nectarine aluatul dinspre margini. Unge aluatul și nectarinele cu oul bătut și dă la cuptor pentru 15-17 minute. Scoate din cuptor, cerne zahăr pudră deasupra și las-o să se răcească pe hârtia de copt.

