David Popovici a parcurs cei 100 de metri în 47 de secunde şi 52 de sutimi. Patrick Dinu s-a clasat pe locul doi, cu timpul 48.01, iar pe trei a terminat Eric Andrieş, cu timpul 49.58, relatează News.ro.

În urmă cu o zi, Popovici a făcut parte din ştafeta de 4×100 m liber a CS Dinamo, care a urcat pe prima treaptă a podiumului. Anterior, el a câştigat şi aurul la 50 m liber şi la 200 m liber.

David Popovici a fost desemnat „Sportivul anului 2025 în Balcani” în urma sondajului realizat de agenția de presă bulgară BTA, anunță News.ro. Este pentru a doua oară când Popovici câștigă acest prestigios premiu, după ce în 2022 a obținut același titlu.





