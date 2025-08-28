Obezitatea la femei: impactul asupra feminității, sexualității și fertilității

Dr. Simona Filip: „Am paciente care, după ani de infertilitate, au devenit mame în urma operației”

Obezitatea nu înseamnă doar kilograme în plus sau o problemă de estetică. Este o boală cronică, cu efecte profunde asupra sănătății fizice și emoționale, care ajunge să afecteze feminitatea, viața intimă și chiar șansele de a deveni mamă. Dezechilibrele hormonale, menstruațiile neregulate, tulburările de ovulație sau infertilitatea sunt doar câteva dintre consecințele medicale. În același timp, stigmatizarea socială, scăderea stimei de sine și evitarea intimității fac ca femeile cu obezitate să trăiască o povară dublă: a corpului și a psihicului.

Astăzi, chirurgia bariatrică și suportul psihologic oferă soluții reale, care nu se rezumă la pierderea în greutate, ci redau pacientelor sănătatea, feminitatea și încrederea în propriul corp.

Obezitatea, o boală cronică cu efecte asupra întregului organism

„O viață obișnuită pentru un pacient normoponderal poate fi complet diferită de cea a unei persoane care suferă de obezitate. Vorbim despre lucruri foarte simple, de la urcatul scărilor sau aplecatul pentru a te lega la șireturi, până la afecțiuni severe precum diabet zaharat de tip 2, hipertensiune, apnee, disfuncții hormonale sau infertilitate”, explică Dr. Simona Filip, Chirurg de Excelență în Chirurgia Bariatrică și Metabolică în Ponderas Academic Hospital.

Tulburările hormonale sunt o consecință frecventă a obezității, însă manifestările diferă între femei și bărbați. În cazul pacientelor, obezitatea se asociază cu cicluri menstruale neregulate, lipsa ovulației sau o receptivitate scăzută a endometrului. În timp, aceste dezechilibre pot favoriza apariția sindromului ovarelor polichistice – una dintre cele mai frecvente cauze de infertilitate feminină.

„Dezechilibrele hormonale și metabolice generate de obezitate afectează fertilitatea în ambele sexe, dar prin mecanisme diferite. La femei, ele influențează menstruația, ovulația și receptivitatea endometrului, reducând șansele de concepție”, subliniază Dr. Filip.

Feminitatea și sexualitatea, puse la încercare

Dincolo de componenta medicală, obezitatea aduce cu sine stigmatizare, ironii și retragere socială. „Ești perceput la nivel societal ca disfuncțional, ca având un defect, mai ales în raport cu tendința societății actuale de a pune în valoare foarte mult fizicul. De aici apar anxietatea, depresia și retragerea din relații afective sau evitarea intimității”, spune psihologul Cosmina Peța, care face parte din echipa multidisciplinară în tratarea obezității de la Ponderas Academic Hospital.

Bullying-ul începe adesea din copilărie, chiar în familie, iar etichetele depreciative („Iar mănânci?”, „Ți-ai mai pus câteva kilograme…”) lasă urme profunde. Adultul ajunge să se perceapă ca „nedemn de iubire” și să accepte relații toxice, în care se mulțumește cu foarte puțin.

De la refugiu emoțional la mâncat compulsiv

„Comportamentul compulsiv alimentar este un mecanism de apărare emoțională. Persoanele cu obezitate mănâncă pentru a se simți în siguranță, ca reacție la frică, nesiguranță și insecuritate profundă. Din păcate, acest mecanism este stigmatizat, nu înțeles”, explică psihologul.

Această relație conflictuală cu propriul corp afectează inevitabil feminitatea, sexualitatea și încrederea de a construi o viață de cuplu.

Chirurgia bariatrică – o șansă la sănătate și la feminitate recâștigată

Atunci când dietele și sportul nu mai dau rezultate, chirurgia bariatrică devine soluția salvatoare. Intervențiile moderne – realizate minim invaziv, laparoscopic sau robotic – reduc volumul stomacului și influențează secreția de hormoni care controlează senzația de foame și sațietate.

Operația durează în medie între 60 și 90 de minute și presupune o internare scurtă, de 2–3 zile. Recuperarea este rapidă, iar pacienții pot reveni treptat la activitățile obișnuite după câteva zile, respectând recomandările medicale. În prima lună după intervenție, alimentația este atent etapizată: se începe cu o săptămână de lichide clare, urmată de trei săptămâni de lichide dense și piureuri cu consistență progresiv crescătoare, pentru ca abia după o lună pacienții să poată introduce treptat alimente solide.

Rezultatele sunt spectaculoase: în primul an după gastric sleeve, pacienții pierd între 60 și 100% din excesul ponderal, iar șansele de a menține aceste rezultate pe termen lung sunt net superioare comparativ cu metodele conservatoare. În paralel, se normalizează glicemia, tensiunea arterială, calitatea somnului și, foarte important pentru femei, ciclurile menstruale și ovulația.

„Operația bariatrică nu este doar despre kilograme pierdute, ci despre vieți câștigate. Pacienții își recapătă sănătatea, dar și vitalitatea, sexualitatea, încrederea în sine. Femeile tinere care sufereau de infertilitate cauzată de obezitate revin la cicluri ovulatorii normale și cresc șansele de a avea copii. Am paciente care, după ani de infertilitate, au devenit mame în urma operației”, subliniază dr. Simona Filip.

Redefinirea relației cu propriul corp

Scăderea ponderală după chirurgia bariatrică aduce schimbări vizibile nu doar în oglindă, ci și în organism. Pentru multe femei, primul pas spre o nouă relație cu propriul corp îl reprezintă dispariția simptomelor care le limitau viața de zi cu zi: respirația greoaie, durerile articulare, oboseala permanentă sau tulburările de somn.

„Pacientele care slăbesc după o operație bariatrică observă că revin menstruațiile regulate, se reia ovulația și, în multe cazuri, cresc șansele de a rămâne însărcinate. În același timp, se ameliorează afecțiuni precum diabetul de tip 2 sau hipertensiunea, iar femeile își recapătă energia și mobilitatea. Toate aceste schimbări medicale redau corpului funcționalitatea pierdută și îmbunătățesc calitatea vieții intime și reproductive”, explică dr. Simona Filip.

Odată cu aceste transformări medicale apare și încrederea de sine. Femeile se împacă treptat cu propriul corp, își recapătă încrederea și curajul de a-și trăi feminitatea și sexualitatea. „În cadrul ședințelor de psihoterapie, redefinim mecanismele de a face față stresului și creăm o altă alianță cu propriul corp. Nu mai lăsăm să fie intermediată relația noastră cu corpul de opinia celorlalți”, subliniază psihologul Cosmina Peța.

Cu cât intervenția este mai timpurie, cu atât organismul are mai multe șanse să se refacă, iar calitatea vieții să se îmbunătățească. Chirurgia bariatrică reprezintă un pas important spre redobândirea sănătății, atunci când este susținută de ghidare medicală corectă, efort personal constant și sprijinul unei echipe dedicate. La Ponderas Academic Hospital, în luna august, intervenția de tip gastric sleeve este disponibilă începând cu 3.500 euro, cu opțiunea de plată în rate.

