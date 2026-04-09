Libertatea: De ce există această procedură și ce problemă rezolvă?

Dr. Mihai Crăciun: Creierul nu doare. Odată ce am deschis cutia craniană și am expus suprafața cerebrală, pacientul nu simte nimic în creier în sine, pentru că acesta nu are receptori de durere. Pielea capului, în schimb, are, și aceasta se anesteziează local. Problema cu care ne confruntăm în neurochirurgie este că hărțile neuroanatomice pe care le avem, oricât de precise, nu sunt identice pentru fiecare persoană. Zona care controlează vorbirea la un pacient poate fi ușor diferit localizată față de ce arată atlasul anatomic. O tumoră care crește în vecinătatea unui centru motor sau de limbaj distorsionează și mai mult aceste structuri. Dacă operez un pacient adormit complet și extirp o tumoră dintr-o zonă critică, riscul de a produce un deficit neurologic permanent este semnificativ mai mare decât dacă îl am pe pacient treaz, capabil să îmi comunice în timp real ce se întâmplă.

Libertatea: Cum funcționează concret o astfel de operație?

Dr. Mihai Crăciun: Pacientul este sedat ușor la începutul intervenției, în timp ce se pregătește câmpul operator și se realizează anestezia locală a scalpului, printr-un bloc de nervi. Această parte nu este diferită de o anestezie locală mai elaborată. Odată ce creierul este expus, pacientul este trezit progresiv. El este conștient, poate vorbi, poate răspunde la întrebări și poate executa diverse sarcini pe care i le cer. Testele sunt adaptate în funcție de localizarea tumorii: dacă tumora este în apropierea zonei de vorbire, pacientul numește obiecte din imagini, citește sau povestește. Dacă este în apropierea cortexului motor, poate fi rugat să miște mâna sau să efectueze sarcini motorii fine. Eu aplic, cu o sondă specială, un mic curent electric pe suprafața cerebrală, în zona din jurul tumorii. Acesta perturbă temporar funcția locală. Dacă în momentul stimulării, pacientul se oprește din vorbit, dacă pierde un cuvânt sau dacă apare orice modificare a funcției testate, știu că zona respectivă este una critică, pe care nu am voie să o afectez. Astfel, în loc să operez pe baza unor probabilități anatomice, operez cu feedback în timp real de la pacient. Acesta este copilotul meu, cum le spun uneori.

Libertatea: Care sunt fricile reale ale pacienților?

Dr. Mihai Crăciun: Cel mai frecvent, pacienții care vin cu o tumoră cerebrală operabilă se tem de exact același lucru: mă voi trezi la fel sau voi fi altfel? Voi mai putea vorbi, mișca, recunoaște pe cei dragi? Va fi afectată personalitatea mea? Awake craniotomy este răspunsul meu practic la aceste temeri. Nu le ofer doar asigurări verbale, le ofer și o metodă prin care, intraoperator, verificăm în timp real că funcțiile lor nu sunt afectate. Dacă apare o modificare, chiar și una minoră și tranzitorie, aceea este limita până la care merg. Mă opresc și nu iau mai mult. Există, bineînțeles, și alte instrumente care contribuie la siguranța operației: neuronavigația, care îmi permite să lucrez cu o hartă tridimensională a creierului pacientului, microscopul operator, care a devenit de mult standard în neurochirurgie, și monitorizarea neurofiziologică intraoperatorie, care urmărește în timp real integritatea căilor motorii și senzoriale.

Libertatea: Cine este candidat pentru această procedură și ce presupune pregătirea?

Dr. Mihai Crăciun: Nu orice tumoră cerebrală necesită operație cu pacientul treaz. Procedura este indicată în principal atunci când tumora este localizată în apropierea sau în interiorul zonelor elocvente ale creierului, adică zonele responsabile de vorbire, limbaj, înțelegere sau control motor. Pregătirea preoperatorie este esențială. Am nevoie ca pacientul să înțeleagă ce urmează, să fie de acord și să fie capabil să coopereze. Există și o componentă psihologică importantă: un pacient anxios, care nu poate sta calm sau care devine agitat în sala de operații, nu este un candidat bun pentru această procedură. De aceea, evaluarea preoperatorie include și o componentă de pregătire psihologică. În schimb, pacienții care trec prin această experiență descriu adesea ceva neașteptat: sentimentul că au fost activi în propria operație, că au contribuit la rezultatul ei. Unii spun că le-a fost mai puțin frică decât anticipaseră.

Libertatea: Transmiteți un mesaj pentru pacienții care se tem.

Dr. Mihai Crăciun: Frica de operația pe creier este una dintre cele mai mari frici pe care le am în cabinet, și înțeleg de ce. Dar neurochirurgia modernă nu mai este ceea ce era acum douăzeci sau treizeci de ani. Avem instrumente, tehnici și cunoștințe care ne permit să minimizăm riscurile în mod real, nu doar să le minimalizăm verbal. Dacă sunteți în situația în care o tumoră cerebrală necesită intervenție chirurgicală, întrebați despre toate opțiunile disponibile. Întrebați despre awake craniotomy dacă localizarea tumorii ridică întrebări legate de funcțiile neurologice. Și, mai ales, alegeți echipa medicală în care aveți încredere, pentru că în neurochirurgie, relația dintre medic și pacient influențează direct rezultatul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
