Legătura neștiută dintre Adrian Nartea și Andreea Raicu: „Eram partenerul ei”

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că, înainte să fie actor, Adrian Nartea a jonglat cu modellingul și și-a arătat veilitățile artistice cu ajutorul reclamelor. Ceea ce puțină lume știe este faptul că a colaborat cu Andreea Raicu. „De când eram eu model? Stai să-mi aduc aminte. Sigur au fost una sau două. Una sigur a fost, dar nu eram eu principal, ci Andreea Raicu era actrița principală. Era un alt brand de șampon. A fost acum mulți ani. Și da, eu eram partenerul Andreei Raicu, care o lua, o dansa și făcea piruete ca să i se vadă părul așa, în vânt. Cred că am fost și la o reclamă în care eram eu actorul principal, dar nu pot să dau numele. Oricum niciuna dintre reclame nu a fost făcută pentru România. Eu am făcut multe reclame, dintre care, să zic, 15-20% au fost pentru România”, a declarat actorul pentru Libertatea.

Cu toate că era extrem de solicitat, pentru Adrian Nartea, modellingul a fost un hobby sau, cum spune el, un mod ușor de a câștiga bani în plus. „Nu, nu se câștiga bine, era un hobby, erau easy money, adică trebuia, ca și cu actoria, trebuia să ai un job, trebuia să-ți vezi de carieră, în orice fel de domeniu erai și extra să faci modelling sau ce puteai să faci. Pentru mine era easy money. Adică orice prezentare, orice reclamă, reclamele erau mai bine plătite, dar nu erai, să zic, un nume sau ceva, pur și simplu era un model care era într-o reclamă. Erau mai bine plătite decât prezentările, dar nu poți să zici că erau bine plătite”, a mai povestit Nartea. Totuși, a ținut să precizeze faptul că încă de la debut, dar mai ales în momentul de față, alege cu grijă campaniile și brandurile cu care își asociază imaginea. „Până una-alta este un extrajob. Adică dacă eu cred în produsul respectiv și îl folosesc, de ce să nu mă laud cu el? Adică dacă faci o reclamă la ceva ce nu este natural și nu îți vine în sistem și nu îți place în primul rând, atunci e bine să nu te asociezi. Eu tot timpul când primesc brief-uri de reclame, de campanii și așa, îmi spune, ok, Adi, este pentru asta, asta, asta. Îți place? Te-ar coafa? Ți-ar plăcea? Și eu stau să mă gândesc dacă se încadrează în obiceiurile mele de zi cu zi, în stilul meu de viață, adică pe sănătate și pe familie și pe toate lucrurile astea și dacă da, se încadrează, de ce nu?”

Reclamele l-au făcut pe Adrian Nartea să debuteze în actorie

Astfel că trecerea de la spoturile publicitare la seriale și filme de succes a venit firească. Admite că, deși visul de a ajunge în campanii internaționale majore precum Armani sau Calvin Klein, era prezent, miza lui cea mai mare era spre actorie. Din fericire trecerea a fost făcută relativ repede, iar în clipa de față îmbină actoria cu campanii pentru diferite branduri. „Țin minte, am primit un job, care tot așa nu era pentru România, o campanie pentru un brand de bere. Nu era că visam sau că eram băutor de bere, că nu eram, dar ideea de a mă asocia eu cu brand-ul ăla mișto a fost pentru mine un fel de țel de atins care s-a întâmplat ulterior. Și a fost, la modul cel mai sincer, a fost o reclamă foarte mare pentru care am filmat numai trei ore. Deci am ajuns pe platou, m-au pus direct, am făcut pam pam pam și am plecat. M-am simțit ca un superstar. Și a fost și foarte bine plătită. Deci ceva extraordinar a fost. Dar să țintesc așa ceva, să fac reclamă, îți dai seama că îmi plăcea tot timpul, mai ales fiind model, vedeam toate reclamele alea la Armani, la Calvin Klein, în revistele internaționale, în banere, prin Milano, vedeam niște banere imense îți dai seama că mi-ar fi plăcut. Dar era ceva foarte greu de ajuns acolo, deși nu-i imposibil. Noroc am trecut pe actorie”, a mai povesti Adi Nartea pentru Libertatea.

