Horoscop Berbec – 9 aprilie 2026:
Este posibil să îți pierzi răbdarea foarte repede și să spui tot ce ai strâns în tine în ultima perioadă, fără să te mai gândești la consecințe.
Horoscop Taur – 9 aprilie 2026:
Este important să dai dovadă de o oarecare bunăvoință, chiar și în cele mai dificile momente, ca să lași loc pentru cooperare.
Horoscop Gemeni – 9 aprilie 2026:
Este o zi care te invită să devii mai conștient de ceea ce simți, de felul în care emoțiile îți influențează alegerile zi de zi.
Horoscop Rac – 9 aprilie 2026:
Te simți ca și cum ai fi ajuns la liman, dar nu mai ai puterea de a te bucura. Îți vei regăsi această putere, fără îndoială, chiar dacă nu imediat.
Horoscop Leu – 9 aprilie 2026:
Te vezi nevoit să recunoști că nici tu nu ai scăpat de ceața emoțională care a complicat viața tuturor în ultima vreme.
Horoscop Fecioară – 9 aprilie 2026:
E nevoie de moderație în tot ce faci astăzi, ca să nu ajungi să calci în picioare drepturile altora, doar pentru că te simți nedreptățit.
Horoscop Balanță – 9 aprilie 2026:
E cam complicat și intens totul, așa că o soluție ar putea fi să îți păstrezi mintea limpede, chiar și în momentul în care emoțiile o iau razna.
Horoscop Scorpion – 9 aprilie 2026:
Se risipește ceața deasă care a umbrit relațiile cu cei dragi și te-a condus la decizii pe care le regreți din când în când.
Horoscop Săgetător – 9 aprilie 2026:
Se încheie o etapă dureroasă din viața de familie, în care totul a fost dificil și a durat prea mult. Începe o etapă nouă, cu totul diferită.
Horoscop Capricorn – 9 aprilie 2026:
Este bine să-ți propui chiar de astăzi să le oferi un exemplu pozitiv celor din familie, să fii tu cel care sparge gheața și se poartă așa cum se cuvine.
Horoscop Vărsător – 9 aprilie 2026:
Ai scăpat de unele poveri financiare, dar nu și de cauzele care te-au condus la acele probleme. Pe acestea, le poți descoperi astăzi.
Horoscop Pești – 9 aprilie 2026:
Ai ajuns la finalul unei etape cam zbuciumate, în care ai consumat cam mult din toate, fără să obții și rezultatele dorite.
