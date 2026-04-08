Horoscop Berbec – 9 aprilie 2026:

Este posibil să îți pierzi răbdarea foarte repede și să spui tot ce ai strâns în tine în ultima perioadă, fără să te mai gândești la consecințe.

Horoscop Taur – 9 aprilie 2026:

Este important să dai dovadă de o oarecare bunăvoință, chiar și în cele mai dificile momente, ca să lași loc pentru cooperare.

Horoscop Gemeni – 9 aprilie 2026:

Este o zi care te invită să devii mai conștient de ceea ce simți, de felul în care emoțiile îți influențează alegerile zi de zi.

Horoscop Rac – 9 aprilie 2026:

Te simți ca și cum ai fi ajuns la liman, dar nu mai ai puterea de a te bucura. Îți vei regăsi această putere, fără îndoială, chiar dacă nu imediat.

Horoscop Leu – 9 aprilie 2026:

Te vezi nevoit să recunoști că nici tu nu ai scăpat de ceața emoțională care a complicat viața tuturor în ultima vreme.

Horoscop Fecioară – 9 aprilie 2026:

E nevoie de moderație în tot ce faci astăzi, ca să nu ajungi să calci în picioare drepturile altora, doar pentru că te simți nedreptățit.

Horoscop Balanță – 9 aprilie 2026:

E cam complicat și intens totul, așa că o soluție ar putea fi să îți păstrezi mintea limpede, chiar și în momentul în care emoțiile o iau razna.

Horoscop Scorpion – 9 aprilie 2026:

Se risipește ceața deasă care a umbrit relațiile cu cei dragi și te-a condus la decizii pe care le regreți din când în când.

Horoscop Săgetător – 9 aprilie 2026:

Se încheie o etapă dureroasă din viața de familie, în care totul a fost dificil și a durat prea mult. Începe o etapă nouă, cu totul diferită.

Horoscop Capricorn – 9 aprilie 2026:

Este bine să-ți propui chiar de astăzi să le oferi un exemplu pozitiv celor din familie, să fii tu cel care sparge gheața și se poartă așa cum se cuvine.

Horoscop Vărsător – 9 aprilie 2026:

Ai scăpat de unele poveri financiare, dar nu și de cauzele care te-au condus la acele probleme. Pe acestea, le poți descoperi astăzi.

Horoscop Pești – 9 aprilie 2026:

Ai ajuns la finalul unei etape cam zbuciumate, în care ai consumat cam mult din toate, fără să obții și rezultatele dorite.