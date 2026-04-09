Producătorii vor plăti furnizorilor pentru a prelua energia excedentară, cu tarife cuprinse între -0,64 și -0,01 lei/MWh, mult sub recordul anual negativ de -255 lei/MWh, atins pe 5 aprilie, de Paștele Catolic.

Prețurile negative sunt rezultatul unei săptămâni însorite, care a condus la reducerea semnificativă a consumului în timpul zilei, datorită producției pentru autoconsum a prosumatorilor.

Transelectrica estimează că între orele 12:00 și 14:00, prosumatorii au generat aproximativ 1.500 MWh pe oră în ultimele zile. Această producție scade cererea de energie din rețea, dar crește din nou seara, când prosumatorii revin la consumul convențional, ca urmare a revenirii oamenilor de la serviciu.

Miercuri, producția de energie regenerabilă din parcurile comerciale a fost de 1.436 MW fotovoltaică și 2.273 MW eoliană, acoperind 63% din consumul dispecerizabil de 5.851 MW.

Dacă se adaugă și cei 1.400 MW produși de prosumatori pentru autoconsum, energia regenerabilă a acoperit peste 70% din consumul total intern.

Cu toate acestea, odată cu scăderea producției solare seara, cererea de energie crește, ajungând de la 4.500 MW la orele prânzului la 7.000 MW. În aceste momente, este necesară activarea capacităților tradiționale de producție, ceea ce duce la o creștere a prețurilor, iar media zilnică a energiei rămâne pozitivă.

Se observă faptul că numărul de ore cu prețuri negative a fost joi mai mic – doar trei intervale – comparativ cu zilele anterioare (nouă ore duminică, opt luni, cinci marți și șapte miercuri).

România continuă să fie un exportator net de energie în astfel de intervale, furnizând surplusul de energie generată către piețele externe.

Potrivit celor mai recente cifre care datează din februarie, România a înregistrat una dintre cele mai rapide creşteri ale numărului de prosumatori la nivel european, astfel că de la 303 prosumatori în 2019, s-a ajuns la aproape 300.000 la începutul anului 2026.

De asemenea, capacitatea instalată a crescut de la mai puţin de 5 MW la aproximativ 3.400 MW la finalul anului 2025, arată Asociaţia Furnizorilor de Energie din România (AFEER).

