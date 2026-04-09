Concediat pentru două bomboane destinate gunoiului

Totul s-a întâmplat în martie 2024, într-un supermarket al lanțului Mercadona. Angajatul, care lucra acolo din 2021, a consumat două batoane de lemn-dulce cu aromă de căpșune dintr-un lot de produse deteriorate, care nu mai puteau fi vândute și urmau să fie aruncate.

Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, bărbatul ar fi oferit și unui coleg o cutie cu astfel de produse. Compania a considerat fapta o abatere gravă și a decis concedierea disciplinară.

Judecătorii: „Produsele nu mai aveau valoare”

Cazul a ajuns în fața Tribunalul Superior de Justiție din Țara Bascilor, care a analizat situația după un prim proces desfășurat la Bilbao, iar decizia instanței i-a dat dreptate angajatului, considerând că sancțiunea aplicată de angajator nu a fost justificată.

Judecătorii au explicat că produsele consumate nu mai aveau valoare comercială și nu puteau aduce niciun profit companiei. În aceste condiții, concedierea a fost considerată o măsură excesivă.

O contradicție care a cântărit decisiv

Compania a invocat și un incident anterior, din decembrie 2023, în care angajatul ar fi încercat să ia produse deteriorate, însă instanța a observat o problemă majoră. La scurt timp după acel episod, angajatul a primit o evaluare profesională de 8,5 din 10, cu aprecieri foarte bune pentru integritate.

Pentru judecători, acest lucru contrazice ideea că firma și-ar fi pierdut încrederea în el.

Un alt element important a fost situația familială a bărbatului. Din ianuarie 2024, acesta lucra cu program redus pentru a avea grijă de copilul său. Instanța a subliniat că, într-o astfel de situație, concedierea trebuie justificată foarte clar, pentru a evita orice suspiciune de discriminare. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, judecătorii au decis că măsura este nulă.

Decizia instanței obligă compania să îl reangajeze imediat pe angajat și, în plus, acesta trebuie să primească toate salariile pierdute din momentul concedierii și până la finalizarea procesului. Hotărârea poate fi atacată la instanța supremă din Spania, dar până atunci, compania este obligată să o respecte.

