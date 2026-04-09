Drumul către Harvard a început dintr-o pasiune pentru politică și statistici

Povestea lui Cristian nu este doar despre note bune, ci și despre modul în care și-a construit parcursul în timp. Interesul pentru politică a apărut încă din școală, pornind de la curiozitatea pentru statistici și procese electorale.

„De vreo doi ani am început să lucrez intens, cumva să-mi creez profilul, am avut o comunitate în spate care m-a ajutat”, a explicat tânărul pentru sursa citată.

Această pasiune s-a transformat într-un proiect concret. Cristian a creat platforma „Politică pentru Toți”, prin care explică pe înțelesul tinerilor cum funcționează sistemul politic și încearcă să combată dezinformarea.

Admiterea la Harvard: nu doar notele contează

Procesul de admitere la universitățile de elită este considerat printre cele mai dificile din lume. În cazul lui Cristian, diferența nu au făcut-o doar rezultatele academice, ci și povestea personală și implicarea în proiecte.

Potrivit Ziua de Constanța, tânărul a participat la Parlamentul European de Tineret și a fost primul român acceptat la prestigioasele seminare de leadership de la Notre Dame.

„Am fost și în Statele Unite, am fost primul român acceptat la Notre Dame Leadership Seminars”, a spus Cristian.

În plus, proiectele sale despre dezinformare și implicarea în activități internaționale i-au consolidat profilul în fața comisiei de admitere.

Rata de acceptare la Harvard este printre cele mai mici din lume. În ultimii ani, universitatea a admis aproximativ 3-4% dintre candidați, ceea ce înseamnă că doar 3 sau 4 din 100 de aplicanți reușesc să intre. Este unul dintre motivele pentru care admiterea este considerată extrem de competitivă, iar fiecare dosar este analizat nu doar după note, ci și după activități, proiecte și povestea personală a candidatului.

Momentul în care a aflat că a fost admis

Rezultatul a venit într-un moment pe care nu îl va uita niciodată.

„Eram cu prietenii la ora 1 noaptea când am aflat. Îmi venea să plâng, am țipat de bucurie”, a povestit el.

Și colegii au fost impresionați de reușita lui. „Este un american dream, vezi numai în filme, e ceva fenomenal”, a spus o colegă.

Profesorii îl descriu ca pe un elev implicat și competitiv. „Un copil extraordinar, care se implică și îi place să lucreze în echipă”, a declarat directoarea liceului.

Un exemplu pentru o generație întreagă și vrea să se întoarcă în România

Deși va studia în Statele Unite, Cristian spune că nu își dorește să rămână definitiv acolo. Alegerea a fost făcută pentru oportunitățile educaționale, nu pentru a pleca definitiv din țară.

„Îmi iubesc țara și vreau ca la un moment dat să mă întorc”, a explicat el.

La Harvard, va avea libertatea de a-și alege cursurile și de a-și construi propriul traseu educațional, într-un sistem diferit de cel din România.

Povestea lui Cristian Coceangă arată că drumul către marile universități ale lumii nu ține doar de rezultate la teste, ci și de implicare, inițiativă și autenticitate. Un vis care a început într-o sală de clasă din Constanța ajunge acum într-una dintre cele mai prestigioase universități din lume.

