Cum mulți români se pregătesc să plece la drum în minivacanța de Paște, Poliția Română ia deja măsuri pentru a preveni accidente rutiere sau ambuteiaje pe șosele.

„În această perioadă, peste 9.000 de polițiști vor acționa zilnic la nivel național, dintre care aproximativ 1.500 sunt polițiști rutieri. Aceștia vor utiliza peste 400 de aparate radar pentru monitorizarea traficului și prevenirea vitezei excesive”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Poliției, Bogdan Ghebaur.

Unde au loc cele mai periculoase accidente rutiere

Principalele cauze ale accidentelor rutiere grave, inclusiv mortale, rămân viteza mare, indisciplina bicicliștilor și a pietonilor.

Iar „aceste comportamente, coroborate cu valorile ridicate de trafic specifice sărbătorilor, cresc semnificativ riscul producerii unor evenimente rutiere”, atrage atenția Bogdan Ghebaur.

Dacă ne referim la cele mai periculoase locuri în care se pot produse accidentele, acestea sunt drumurile naționale și europene intens circulate, în special cele care fac legătura între marile orașe și zonele turistice.

De asemenea, tronsoanele cu o singură bandă pe sens, unde șoferii fac frecvent depășiri neregulamentare, au un grad ridicat de pericol, mai spun reprezentanții Poliției.

Printre greșelile cele mai frecvente pe care le fac șoferii și pot conduce la accidente rutiere se numără: depășirea vitezei legale, conducerea sub influența alcoolului, neadaptarea vitezei la condițiile de drum, depășirile neregulamentare.

Tot aici, reprezentanții Poliției Române reamintesc și de lipsa centurii de siguranță, neechiparea corespunzătoare a mașinilor pentru condiții meteo specifice, inclusiv lipsa anvelopelor de iarnă în zonele montane, unde carosabilul este acoperit cu zăpadă sau polei.

Amendă de până la 3.300 de lei pentru mașinile neechipate potrivit vremii

În plus, se recomandă o atenție mai mare șoferilor care merg la munte în această perioadă, având în vedere că ANM a anunțat ploi, lapoviță și ninsori.

Legislația rutieră prevede ca mașinile să aibă anvelope de iarnă atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de perioada calendaristică.

„Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă din clasa a IV-a, respectiv între 9 și 20 de puncte de amendă, ceea ce înseamnă aproximativ între 1.485 și 3.300 de lei, la care se adaugă și reținerea certificatului de înmatriculare”, reamintește purtătorul de cuvânt al Poliției, Bogdan Ghebaur.

Meteorologii au anunțat că în acest weekend, de Paște, temperaturile vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile nordice și nord-estice, astfel că vremea va fi una rece.

„Poliția Română recomandă tuturor participanților la trafic să manifeste responsabilitate, să respecte regulile de circulație și să adopte o conduită preventivă, pentru a ajunge în siguranță la destinație, în această perioadă aglomerată a sărbătorilor pascale”, le-a mai transmis Bogdan Ghebaur conducătorilor auto.

Urmărește cel mai nou VIDEO
Legătura neștiută dintre Adrian Nartea și Andreea Raicu: „Eram partenerul ei"

Parteneri
Toți au făcut ochii mari când i-au văzut pe nepoții lui Mircea Lucescu! Cum arată și cu ce se ocupă copiii lui Răzvan Lucescu. Toți și-au dat coate când au aflatv un detaliu nebănuit
Viva.ro
Toți au făcut ochii mari când i-au văzut pe nepoții lui Mircea Lucescu! Cum arată și cu ce se ocupă copiii lui Răzvan Lucescu. Toți și-au dat coate când au aflatv un detaliu nebănuit
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Unica.ro
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
Libertateapentrufemei.ro
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
ULTIMA ORĂ! E Bomba zilei la TV! Un nume mare de la PRO TV a semnat cu Antena 1! Nimeni nu se aștepta la asta!
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! E Bomba zilei la TV! Un nume mare de la PRO TV a semnat cu Antena 1! Nimeni nu se aștepta la asta!
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Alte știri

Lege cu dedicație pentru proiectele privind exploatarea pământurilor rare finanțată de UE.  ONG-urile protestează: „Tentativă de a forţa un regim de expropriere în interes privat”
Analiză
Știri România 13:00
Lege cu dedicație pentru proiectele privind exploatarea pământurilor rare finanțată de UE.  ONG-urile protestează: „Tentativă de a forţa un regim de expropriere în interes privat”
Performanțele în cifre ale DNA Iași, structură condusă de Cristina Chiriac. Cum explică președintele Nicușor Dan că în 2025 a fost întocmit jumătate de rechizitoriu pe cap de procuror 
Analiză
Știri România 13:00
Performanțele în cifre ale DNA Iași, structură condusă de Cristina Chiriac. Cum explică președintele Nicușor Dan că în 2025 a fost întocmit jumătate de rechizitoriu pe cap de procuror 
Parteneri
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Adevarul.ro
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Ce ”ofertă” de nerefuzat a primit Mircea Lucescu de la Ion Țiriac în 2024: ”Eu îți fac stadionul!” Decizia surpriză luată de ”Il Luce”
Fanatik.ro
Ce ”ofertă” de nerefuzat a primit Mircea Lucescu de la Ion Țiriac în 2024: ”Eu îți fac stadionul!” Decizia surpriză luată de ”Il Luce”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Ce spune Maria Cârneci despre divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira: „A fost între ei”
Stiri Mondene 14:19
Ce spune Maria Cârneci despre divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira: „A fost între ei”
Legătura neștiută dintre Adrian Nartea și Andreea Raicu: „Eram partenerul ei”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:00
Legătura neștiută dintre Adrian Nartea și Andreea Raicu: „Eram partenerul ei”
Parteneri
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Exasperat de o familie de români care i-a ocupat ilegal casa, un francez a decis să o demoleze
ObservatorNews.ro
Exasperat de o familie de români care i-a ocupat ilegal casa, un francez a decis să o demoleze
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Libertateapentrufemei.ro
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Informare meteorologică ANM. Cum va fi vremea de Paștele ortodox
Mediafax.ro
Informare meteorologică ANM. Cum va fi vremea de Paștele ortodox
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”
KanalD.ro
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”

Tudor Chirilă, lui Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 14:04
Tudor Chirilă, lui Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Ce se pregătește pe Arena Națională în timp ce lumea își ia adio de la Mircea Lucescu. Imagini cu două zile înainte de FCSB – Oțelul
Fanatik.ro
Ce se pregătește pe Arena Națională în timp ce lumea își ia adio de la Mircea Lucescu. Imagini cu două zile înainte de FCSB – Oțelul
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit