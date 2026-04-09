Cum mulți români se pregătesc să plece la drum în minivacanța de Paște, Poliția Română ia deja măsuri pentru a preveni accidente rutiere sau ambuteiaje pe șosele.

„În această perioadă, peste 9.000 de polițiști vor acționa zilnic la nivel național, dintre care aproximativ 1.500 sunt polițiști rutieri. Aceștia vor utiliza peste 400 de aparate radar pentru monitorizarea traficului și prevenirea vitezei excesive”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Poliției, Bogdan Ghebaur.

Unde au loc cele mai periculoase accidente rutiere

Principalele cauze ale accidentelor rutiere grave, inclusiv mortale, rămân viteza mare, indisciplina bicicliștilor și a pietonilor.

Iar „aceste comportamente, coroborate cu valorile ridicate de trafic specifice sărbătorilor, cresc semnificativ riscul producerii unor evenimente rutiere”, atrage atenția Bogdan Ghebaur.

Dacă ne referim la cele mai periculoase locuri în care se pot produse accidentele, acestea sunt drumurile naționale și europene intens circulate, în special cele care fac legătura între marile orașe și zonele turistice.

De asemenea, tronsoanele cu o singură bandă pe sens, unde șoferii fac frecvent depășiri neregulamentare, au un grad ridicat de pericol, mai spun reprezentanții Poliției.

Printre greșelile cele mai frecvente pe care le fac șoferii și pot conduce la accidente rutiere se numără: depășirea vitezei legale, conducerea sub influența alcoolului, neadaptarea vitezei la condițiile de drum, depășirile neregulamentare.

Tot aici, reprezentanții Poliției Române reamintesc și de lipsa centurii de siguranță, neechiparea corespunzătoare a mașinilor pentru condiții meteo specifice, inclusiv lipsa anvelopelor de iarnă în zonele montane, unde carosabilul este acoperit cu zăpadă sau polei.

Amendă de până la 3.300 de lei pentru mașinile neechipate potrivit vremii

În plus, se recomandă o atenție mai mare șoferilor care merg la munte în această perioadă, având în vedere că ANM a anunțat ploi, lapoviță și ninsori.

Legislația rutieră prevede ca mașinile să aibă anvelope de iarnă atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de perioada calendaristică.

„Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă din clasa a IV-a, respectiv între 9 și 20 de puncte de amendă, ceea ce înseamnă aproximativ între 1.485 și 3.300 de lei, la care se adaugă și reținerea certificatului de înmatriculare”, reamintește purtătorul de cuvânt al Poliției, Bogdan Ghebaur.

Meteorologii au anunțat că în acest weekend, de Paște, temperaturile vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile nordice și nord-estice, astfel că vremea va fi una rece.

„Poliția Română recomandă tuturor participanților la trafic să manifeste responsabilitate, să respecte regulile de circulație și să adopte o conduită preventivă, pentru a ajunge în siguranță la destinație, în această perioadă aglomerată a sărbătorilor pascale”, le-a mai transmis Bogdan Ghebaur conducătorilor auto.

