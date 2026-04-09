Președintele Nicușor Dan a postat marți seară, 7 aprilie, un mesaj de condoleanțe după decesul lui Mircea Lucescu.

„Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său. Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței”, a transmis șeful statului.

„Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel. Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere. Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii”, a adăugat el.

Premierul Ilie Bolojan a adus joi dimineață un ultim omagiu regretatului antrenor Mircea Lucescu, al cărui sicriu este depus la Arena Națională. După un moment de reculegere, premierul a declarat: „Sunt aici în semn de respect pentru munca și cariera de o viață ale unui om cu o carieră prestigioasă. Dumnezeu să-l odihnească pe Mircea Lucescu.”

Ceremoniile funerare vor continua vineri, 10 aprilie. Sicriul va fi dus la Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10.00, fiind rezervată familiei și apropiaților. De la ora 12.20, cortegiul va ajunge la Cimitirul Bellu, unde fostul selecționer va fi înmormântat cu onoruri militare. Înhumarea este programată pentru ora 13.10, însă accesul publicului va fi restricționat, conform dorinței familiei.

