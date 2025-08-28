Sistemele de urmărire a aplicațiilor (ATS)

Jan Hendrik von Ahlen, cofondator al platformei de recrutare JobLeads, explică: „Majoritatea marilor companii mondiale utilizează acum software-ul ATS: acesta este un sistem de urmărire a candidaturilor, care permite automatizarea proceselor de recrutare. Obiectivul este de a sorta rapid un volum mare de CV-uri, dar acest proces poate elimina și profiluri bune doar din cauza unei formatări incorecte sau a unei prezentări confuze.”

1.Optimizarea formatului CV-ului

Experții recomandă alegerea unui model simplu, evitând coloanele și tabelele complexe. CV-ul în format .docx rămâne cel mai sigur, deoarece ATS-urile pot avea dificultăți în analizarea fișierelor PDF.

2.Acordați atenție lizibilității

Utilizați un font clar și clasic (Arial, Verdana, Roboto) cu o dimensiune între 10 și 12. Evitați casetele și simbolurile originale, optând pentru marcatori clasici.

3.Structurarea conținutului

Organizați CV-ul pe rubrici clare: „Experiență profesională”, „Formare”, „Competențe”. Mențineți consecvența în date, fonturi și aliniere pentru a nu „pierde” software-ul ATS.

4.Menționați informațiile cheie din corpul textului

Plasați informațiile cheie în corpul principal al documentului, evitând anteturile și subsolurile, zone pe care unele programe ATS nu le citesc corect.

5.Utilizarea cuvintelor cheie

Analizați atent oferta de muncă și integrați în CV termenii exacți menționați în anunț. ATS-urile funcționează ca motoare de căutare, căutând aceste cuvinte cheie.

6.Formatul cronologic

Prezentați experiențele profesionale în ordine cronologică sau anticronologică. Formatele „creative” pot perturba funcționarea software-ului ATS, care analizează CV-ul de sus în jos.

7.Evitarea elementelor grafice

Renunțați la imagini, logo-uri și grafice, care sunt adesea ilizibile pentru AI. Păstrați un design sobru, cu excepția profesiilor creative.

8.Testarea CV-ului

Există instrumente online care simulează citirea unui CV de către software-ul ATS. Unele sunt contra cost, dar AI-uri precum ChatGPT sau Gemini pot analiza gratuit CV-ul și sugera îmbunătățiri.

Indiferent dacă ești student sau tocmai ai terminat facultatea și vrei să te angajezi ori vrei să faci o schimbare în cariera ta vei avea nevoie de un Curriculum Vitae sau, mai pe scurt, CV. Pentru a avea cât mai multe șanse să-ți găsești un loc de muncă potrivit pentru pregătirea ta va trebui ca CV-ul tău să fie foarte bine făcut, să spună despre tine ce etică de muncă ai, care este obiectivul tău profesional și cât de pasionat ești de muncă.



