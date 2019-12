După ce în 2018 a lansat Taste of Home, gama premium de articole de gătit semnată de Sorin Bontea, Cooking by HEINNER merge acum și către zona de cofetărie și patiserie, sub îndrumarea unui alt Chef exigent. Noua linie de produse este dezvoltată împreună cu Pastry Chef Simona Pope, vicecampioană mondială la Cupa Mondială de Gastronomie și fostă jurată Bake Off România.

Poftă de Dulce cuprinde 25 de articole, ustensilele cele mai utilizate în prepararea prăjiturilor: platouri și tăvi, cuțite, forme pentru prăjituri, pensule, spatule, palete și mănușă. Practic, acoperă toate nevoile din bucătăria unei gospodine, fie ea începătoare sau avansată.

Poftă de Dulce înseamnă mai mult decât poftă pentru ceva bun. Înseamnă poftă pentru bucătărit, pentru joacă, pentru momente în care îți lași imaginația să-ți facă de cap. Toate produsele sunt practice și cu design unic, colorate și vesele, astfel încât să-ți dorești să le pui la treabă. Să-ți bucure ochiul de fiecare dată când intri în bucătărie și să te facă să savurezi și procesul gătitului așa cum savurezi prăjitura de după. Gama cuprinde elemente clasice, de la tăvi pentru tort sau cozonaci, până la produse pentru deserturi mai sofisticate, astfel încât să se plieze pe nevoile din bucătăria oricărei gospodine. Venim, de asemenea și cu inovații care să simplifice pe cât posibil treaba în bucătărie, iar aici mă refer la aparatul pentru biscuiți și fursecuri, dar și la aparatul multifuncțional pentru clătite și prăjituri, cu ajutorul căruia se prepară, se mixează și se porționează exact cantitatea dorită, explică Pastry Chef Simona Pope.

Recomandări În corpul de 21 de consilieri, ministrul sănătății Victor Costache are 3 sfătuitori cu probleme penale, unul condamnat pentru șantaj în ziar și care răspunde chiar de presă!

Articolele din noua gamă sunt ușor de folosit și realizate din materiale premium: siliconul utilizat este de foarte bună calitate, nu degajă și nu absoarbe mirosuri în timpul gătirii, iar cuțitul este gândit pentru a putea fi folosit la tăierea direct din tavă, fără a deteriora învelișul antiaderent al acesteia.

Mai mult decât atât, noile produse vin cu un design special, gândit până la ultimul detaliu de cea care le semnează. Desenele de pe produse și de pe ambalaje sunt realizate chiar de către Pastry Chef Simona Pope și vin să contureze o gamă care să se asorteze perfect cu cele mai colorate prăjituri.

Credem cu tărie că activitățile comune părinte-copil vor crea întotdeauna emoții puternice și amintiri frumoase, iar gătitul împreună este una dintre ele. De aceea, ne-am gândit să le condimentăm joaca printr-o linie de produse veselă și colorată. Aceasta este ideea de la care am pornit, iar asocierea cu Pastry Chef Simona Pope a fost o urmare naturală. Simona a crescut în cofetărie încă de la 12 ani, mai apoi a devenit vicecampioană mondială la Cupa Mondială de Gastronomie și în prezent manageriază una din cele mai cunoscute cofetării din București, cofetăria Alice. E un artist care se remarcă prin complexitate, atât în bucătărie, cât și dincolo de ea. De aceea, credem că amprenta ei, pusă cu măiestrie în desenele de pe produse și de pe ambalaje, va aduce zâmbetul pe chipul celor care le folosesc Isabella Brănișteanu, Thinkegic, agenția care a coordonat proiectul Poftă de Dulce by Simona Pope

Cooking by HEINNER

Recomandări Guvernul pregătește tăierea salariilor pentru unii bugetari printr-un truc. Cine e afectat

Apărut în 2014, brandul Cooking by HEINNER aduce culoare în bucătăriile românilor prin designul special al produselor. Portofoliul include produse de menaj, de la oale, cratițe, tăvi, tigăi, (de uz casnic, semiprofesionale sau profesionale), tacâmuri, până la ustensile de amestecat, pentru prepararea prăjiturilor sau a burgerilor, realizate din toate tipurile de materiale: plastic, inox, aluminiu sau fontă pură.

Produsele sunt disponibile atât online, cât și offline, în magazinele partenere din toată țara. Portofoliul complet HEINNER poate fi consultat pe site-ul www.heinner.ro sau pe paginile de Facebook și Instagram.

Brand românesc, Cooking by HEINNER face parte din portofoliul companiei Network One Distribution (NOD), unul dintre cei mai eficienţi distribuitori din România şi furnizorul de încredere pentru retailul modern, retailul online, reţelele de benzinării şi retailul tradițional.

GSP.RO Unul dintre cei mai iubiți români e categoric: „Ajunge! Niciodată nu mă mai întorc în România! M-au trădat românii, nu străinii!"

HOROSCOP Horoscop 19 decembrie 2019. Săgetătorii pot avea parte de probleme, asociate cu finanțele