„Dacă o problemă poate fi rezolvată cu bani, atunci nu este o problemă, ci un cost”

Această frază subliniază o realitate psihologică: tendința oamenilor de a dramatiza dificultăți rezolvabile.

În tradiția evreiască, banii sunt considerați un mijloc, nu un scop. Dacă mașina de spălat sau telefonul se strică, mulți se panichează, însă plata reparației este doar o cheltuială, nu un obstacol major.

Practic, proverbul ne învață să distingem amenințările reale de dificultățile cotidiene. Pierderea locului de muncă este o problemă, dar dacă ai sănătate și minte limpede, poți găsi mereu un alt loc. Boala unei persoane dragi este o problemă, dar dacă poate fi tratată, există speranță.

În ziua de azi, unde nivelul de anxietate crește repede, această abordare poate fi salvatoare, deoarece readuce abilitatea de a diferenția o tragedie de neplăcerea temporară.

„Ține minte că știi mai mult decât poți înțelege”

Era digitală a transformat oamenii în consumatori de informații excesive. Bombardamentul constant de știri și postări ne poate copleși, generând stres și confuzie.

Zena amintește că proverbele evreiești avertizează despre pericolul curiozității necontrolate: „Focalizarea pe lucrurile care contează cu adevărat ne protejează mintea de intoxicarea informațională”.

Publicația menționează un exemplu de umor evreiesc, care reflectă această realitate.

Doi evrei se întâlnesc, iar unul spune: „Sunt foarte îngrijorat de situația din lume”.

„Dacă nu ești președinte sau ministru, de ce te îngrijorezi de lucruri pe care nu le poți schimba? Ocupă-te de familia și munca ta”, a răspuns celălalt.

„Dacă viața nu se schimbă în bine, așteaptă – se va schimba în rău”

Deși poate suna pesimist, acest proverb conține o lecție valoroasă despre relativitatea dificultăților. Adesea, percepem situațiile grele ca fiind insuportabile, fără să realizăm că ele ar putea fi mult mai grave.

Zena subliniază că această perspectivă ne învață să apreciem ceea ce avem, chiar și în momentele grele. Un exemplu concret: cineva care se plânge de un acoperiș prin care curge apa, ar putea să-și amintească că, în zonele de conflict sau sărăcie extremă, o astfel de „problemă” ar fi de-a dreptul un lux. Proverbul nu încurajează pesimismul, ci reevaluarea proporțiilor problemelor noastre.

„E în regulă să râdă de tine. E mult mai rău să plângă pentru tine”

Frica de a fi ridiculizat este comună în societatea modernă. Totuși, proverbele evreiești oferă o perspectivă diferită: a fi ținta râsului înseamnă că ești vizibil, activ, viu.

Zena explică: „Cei care pot râde de ei înșiși demonstrează o mare putere interioară și o maturitate emoțională”.

În tradiția evreiască, antifragilitatea este considerată o strategie esențială pentru sănătatea mentală. Dacă cineva râde de greșelile tale, înseamnă că încă ești în joc.

Când însă oamenii încep să te compătimească sau să plângă pentru tine, este un semn de înfrângere.

