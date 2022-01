Despre grădina umbrită

Înainte de a planta, acordă atenție la cât de multă umbră ai în grădină sau pe balcon. Umbra deplină înseamnă trei ore sau mai puțin de soare direct, în timp ce umbra parțială înseamnă între trei și șase ore. Unii iubitori de umbră, cum ar fi arbuștii cu flori, înfloresc cel mai bine cu puțin soare (de preferință dimineața, deoarece soarele fierbinte de după-amiază nu este prieten cu plantele care iubesc umbra).

Și dacă plantezi arbuști sau plante perene, care revin în fiecare an, asigură-te că sunt potrivite pentru zona ta. Nu are sens să investești în plante care nu vor avea nicio șansă în grădina sau balconul tău!

Plante și flori care cresc la umbră

Crin de toamnă

În principal o plantă cu frunze, crinul de toamnă este perfect pentru grădinile de umbră cu sol umed. Sunt disponibile în diferite dimensiuni, de la mini de 10 cm până la mari de până la 1,80 m lungime. Dar ai grijă: iepurii și melcii adoră aceste plante.

Ligularia

Ligularia, numită uneori planta leopard, se mândrește cu o structură de frunze mari și reprezintă o opțiune excelentă în grădinile de umbră. Unele soiuri prezintă flori uimitoare de culoare galben-portocalie. În general, le place umbra până la umbra parțială și multă apă.

Violeta

Există mai mult de 500 de specii diferite de violete. Acestea preferă soarele deplin până la umbra parțială, în funcție de specie, așa că asigură-te că verifici de două ori care dintre ele cumperi înainte de a le planta în grădina ta umbrită.

Ghimbir sălbatic

Această plantă perenă, cunoscută în mod obișnuit sub numele de ghimbir sălbatic, preferă umbra ușoară până la cea adâncă. Frunzele sale verzi, în formă de inimă, vor înveseli orice grădină plictisitoare. Bonus: sub frunzele mari ale Asarum Canadense se ascund mici flori de culoare brun-violet.

Crin de apă

Cauți un accesoriu superb și plin de viață pentru grădina ta? Adaugă crini de apă. Aceste flori înfloresc de la sfârșitul verii până la începutul toamnei și preferă umbra parțială până la cea deplină. Au nevoie de un sol bine drenat și sunt disponibile chiar și în format mini.

Iarba țapului

Cunoscut și sub numele de aripi de zână, datorită formei unice a florilor lor, Epimedium se bucură de umbră parțială până la umbră deplină și înflorește de la mijlocul până la sfârșitul primăverii.

Brunnera macrophylla

Folosită adesea ca acoperire a solului, această plantă perenă este cunoscută pentru micile sale flori albastre care înfloresc primăvara. Sunt ideale pentru o bordură semiumbrită sau de-a lungul unei margini de iaz.

Corydalis

Fie că optezi pentru o nuanță de roz strălucitor sau pentru un violet intens, nu poți da greș cu corydalis. Aceste plante sunt o opțiune solidă pentru orice grădină cu umbră. Florile tubulare, cu miros ușor, înfloresc primăvara.

Cerceii doamnei

Cunoscute sub numele de inimă sângerândă, muguri uterini sau inima sângerătoare asiatică, aceste flori fermecătoare sunt iubitoare de umbră, necesită puțină întreținere și oferă o frumusețe romantică. Păstrează plantele perene în sol bine drenat în grădina de primăvară.

Telegraf

Această plantă care înflorește primăvara are frunze lungi și flori albastru-violet. Este perfectă pentru a fi plantată într-o zonă parțial umbrită a grădinii și preferă un sol umed, dar bine drenat.

Spânz

Aceste plante perene superbe arată delicat, dar sunt rezistente ca niște cuie! Ele înfloresc la sfârșitul iernii până la începutul primăverii, uneori ieșind prin zăpadă. Sunt disponibile într-o mulțime de culori, de la albul pur la rozul cel mai intens și toate culorile intermediare până la aproape negru.

Clopoțel

Heuchera, cunoscută și sub numele de Clopoței de coral, este una dintre cele mai versatile plante perene. Va crește în orice cantitate de lumină, de la umbră până la soare deplin. Cel mai bine este să cultivi planta într-o zonă care are umiditate medie și oferă umbră parțială.

Sporul casei

Sporul casei este una dintre singurele plante care vor face un spectacol floral în plină umbră. Dezavantaje: nu sunt foarte bune pentru a fi folosite în mod obișnuit. Unele tipuri sunt susceptibile la otrăvire, o boală devastatoare care omoară plantele și iernează în sol ani de zile! Dacă ai avut probleme în trecut, caută alte tipuri (cum ar fi impatiens de Noua Guinee) și hibrizi noi care sunt mai rezistenți la boli.

Hortensie cu frunză de stejar

Acest arbust superb produce o sumedenie de flori impresionante de la începutul verii până toamna. Preferă soarele de dimineață și umbra de după-amiază. Bonus: este singurul tip de hortensie care oferă o culoare de toamnă superbă cu frunzele sale.

Astilbe

Astilbe are nevoie de umbră pentru ca frumoasele sale penaje de flori să nu se prăjească la soare. Plantează aceste plante perene în tufișuri, sau grupuri, pentru un efect optim cu alte plante iubitoare de umbră cu flori de primăvară, cum ar fi ferigi. Se găsește în mai multe nuanțe, inclusiv roz pal, alb cremos și roz cald.

Ferigă

Există un motiv pentru care ferigile se găsesc adesea în pădurile umede și umbroase: Mediul lor preferat este cel în care există umbră ușoară oferită de ramurile copacilor. Aceste plante perene vin într-o serie de forme dantelate și încântătoare și se răspândesc pentru a forma în timp o frumoasă acoperire a solului. Asigură-te că alegi un soi de ferigă care poate supraviețui iernilor din climatul tău.

Caladium (ureche de elefant)

Frunzele uriașe, în formă de inimă, sunt cele care fac această plantă atât de uimitoare! Se mai numește și inima lui Iisus sau aripi de înger. Unele tipuri mai noi au nevoie de soare, așa că citește eticheta plantei pentru a te asigura de ceea ce ai. Adu-le în interior iarna în climatele reci pentru a te bucura de ele ca plante de apartament.

Bletilla

Numită în mod obișnuit orhideea de pământ chinezească sau orhideea jacint, este o orhidee terestră care produce flori mici, asemănătoare cu cattleya, de culoare roz purpuriu. Înflorește de la jumătatea până la sfârșitul primăverii, fiecare pseudobulb produce 3 5 frunze în formă de sabie, de culoare verde deschis

Bletilla, numită și orhideea de pământ, este o completare uimitoare și cu întreținere redusă în orice grădină. Protejează plantele de soarele aspru de după-amiază dacă vrei ca acestea să arate cât mai bine. Plantează bulbii în toamna precedentă pentru a avea flori de primăvară.

Urzica moartă

Numele lipsit de farmec al acestei plante perene distrage atenția, deoarece este de fapt o acoperire de sol frumoasă și fiabilă, care are nevoie de aproape zero îngrijire. Urzica moartă, numită și Lamium, are un frunziș argintiu sau pestriț cu flori albe, galbene, roz pal sau mov.

Torenia

Această frumoasă plantă anuală preferă soarele de dimineață și umbra de după-amiază – și te va răsplăti cu o perioadă de înflorire mai lungă. Torenia, numită și floarea osului este preferata colibriilor. Planteaz-o în coșuri sau în jardiniere pentru cel mai bun efect.

