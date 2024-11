Pentru prima dată din anul 1778, Pluto, cunoscută drept planeta distrugerii și a morții, a intrat în Vărsător pe data de 19 noiembrie și nu va ieși până la 8 martie 2043. Evenimentul a stârnit un val de bucurie printre cei care cred în astrologie, întrucât aceștia sunt siguri că lucruri bune se vor întâmpla în următorii aproape 20 de ani.

Conform astrologilor, Pluto în Vărsător va aduce schimbări importante, oportunități și lucruri bune pe plan amoros. Utilizatorii de social media s-au strâns pe X și Reddit pentru a-și exprima bucuria în legătură cu acest eveniment.

Mulți au susținut că Pluto în Vărsător va aduce prosperitate și reușite pentru o bună parte din semnele zodiacale. Totuși, unii s-au declarat îngroziți de eveniment, în timp ce alții au spus că viața lor va fi mai liniștită de acum înainte.

„Sunt atât de entuziasmat”, „Încântat”, „Aleluia”, „Va fi un lucru bun, oameni buni! Mai ales pentru noi, Vărsătorii”, „Acest lucru mă sperie. Am nevoie de un miracol. Să se întâmple ceva bun. Să nu mai am ghinion”, sunt câteva dintre reacțiile internauților.

Comment

by from discussion

inastrologymemes

Recomandări Directorul de spital care l-a surclasat pe Sorin Oprescu la anii de pușcărie. Florin Secureanu își deconta bijuteriile, limuzina și călătoriile în jurul lumii

So excited for this — Melanie (@VitallyMelanie) November 19, 2024

Ultima dată când Pluto a fost în Vărsător a fost între 1778 și 1798. În acest interval, omenirea a trecut prin mai multe revoluții, precum cea americană, haitiană și industrială. În plus, a fost o perioadă a marilor invenții: balonul cu aer cald și vaccinul împotriva variolei.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News