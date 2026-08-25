Paco este acum singurul locuitor permanent

Într-un loc unde altădată erau familii, copiii mergeau la școală și magazinele erau pline de viață, Paco este acum singurul locuitor permanent. Potrivit publicației spaniole Noticias Trabajo, el trăiește în armonie cu natura, departe de agitația lumii moderne, chiar dacă asta vine cu provocări majore. Cătunul lui Paco se află la o altitudine de 1.200 de metri.

„Oamenii ca mine sunt pe cale de dispariție. Când voi pleca eu, va dispărea și satul”, spune el cu sinceritate, potrivit NoticiasTrabajo.

În trecut, comunitatea avea școală, magazine și meșteșugari, dar locuitorii au început să plece în căutarea unui trai mai bun. Acum, Paco consideră că satul este „practic al lui” și glumește că este „primar, polițist și om de întreținere”.

Cel mai apropiat supermarket este la 30 de kilometri

Pentru Paco, traiul departe de civilizație înseamnă o organizare strictă. Cel mai apropiat supermarket este la 30 de kilometri, așa că își face cumpărăturile o dată pe lună. Mâncarea provine în mare parte din ceea ce îi oferă pământul, iar el folosește metode tradiționale pentru conservarea alimentelor.

Iarna este cea mai mare provocare. Temperaturile pot scădea până la -20 de grade Celsius, iar zăpada blochează drumul de acces săptămâni întregi.

Paco recunoaște însă că, odată cu trecerea anilor, îl îngrijorează posibilitatea să i se întâmple ceva în timp ce este singur și nimeni să nu observe.

Totuși, păstrează legătura cu câțiva vecini din satele din apropiere.

„Aici e multă calitate a vieții, dar foarte puțină diversitate”, povestește unul dintre ei, comentând despre avantajele și limitările traiului în natură.

Paco nu ia în calcul să părăsească satul

În ciuda izolării, Paco nu ia în calcul să părăsească satul. Întrebat de ce a rămas, răspunsul său este simplu:

„Pentru că iubesc natura. Asta am trăit mereu”.

Liniștea, aerul curat și posibilitatea de a-și lăsa ușa deschisă fără teamă sunt câteva dintre aspectele care îi oferă sens existenței, scrie publicația menționată.

Dar viitorul cătunului este incert. Fără alți locuitori care să preia ștafeta, Paco este conștient că odată cu plecarea sa, satul ar putea dispărea definitiv.

„Când voi pleca eu, dispare și satul”, spune el, cu o sinceritate dureroasă, reflectând asupra fenomenului îngrijorător al depopulării zonelor rurale din Spania.

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