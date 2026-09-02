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Armele și muniția au fost găsite într-o pădure din apropierea stațiunii Herceg Novi, unde acesta s-ar fi ascuns după incident.

În plus, lângă suspect au fost descoperite un telefon mobil, pastile și alte obiecte care urmează să fie analizate de experți.

Tragedia a avut loc pe 31 august, la poligonul de tragere „Češka zbrojevka”, situat în apropierea orașului Danilovgrad

Conform anchetei preliminare, Șabunin a solicitat două pistoale pentru a exersa, dar după câteva focuri trase către țintă, s-a întors brusc și a deschis focul asupra a trei angajați ai poligonului: Petar Globarevici (24 de ani), Nemanja Kapor (20 de ani) și Momir Radonjici (67 de ani). Toți trei au fost uciși pe loc.

O sursă implicată în anchetă a declarat: „a folosit două arme și a tras cu ambele mâini. Camerele l-au surprins și râzând”.

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Proprietarul poligonului de tir, care dormea ​​într-una dintre camere în momentul împușcăturilor, a supraviețuit atacului sângeros.

După comiterea crimelor, suspectul a furat un Seat Cordoba negru și a fugit. Nu avea bani să plătească cursa, așa că șoferul de taxi i-a luat pașaportul și telefonul mobil. Acest indiciu a ajutat poliția să stabilească unde se află suspectul.

După o căutare intensă desfășurată de poliție, a fost localizat în pădurea din apropierea localității Topla, în apropiere de Herceg Novi, la circa 120 de kilometri de locul masacrului. Anterior, el luase mai multe arme și o cantitate mare de muniție de la poligonul de tragere.

Oamenii legii l-au încercuit, moment în care Șabunin ar fi deschis focul asupra lor. Ulterior, suspectul și-ar fi luat viața, împușcându-se în cap. Niciun polițist nu a fost rănit în timpul confruntării.

Motivul acestui act violent rămâne necunoscut, însă anchetatorii analizează în prezent telefonul și contactele suspectului pentru a înțelege ce a condus la această tragedie. De asemenea, autoritățile încearcă să stabilească traseul său înainte de comiterea crimelor.

Directorul poliției, Lazar Scepanovici a declarat că suspectul fusese la poligonul de tragere din Danilovgrad în zilele anterioare. Oficialul a spus că rusul a ajuns în Muntenegru cu autobuzul și că mai vizitase țara înainte: „Nu era în evidențele noastre”.

Se presupune că Șabunin a luat cheile și a pătruns într-o încăpere unde erau depozitate armele și muniția, plecând cu o cantitate considerabilă de gloanțe și arme de foc.

Guvernul din Muntenegru a declarat două zile de doliu național în memoria victimelor. De asemenea, în Danilovgrad, deschiderea anului școlar a fost amânată până la 3 septembrie.

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