Mesajul transmis de Cătălin Drulă

„Cum a ajutat ieri UDMR extremismul să câștige teren în Parlamentul României. Dragi prieteni maghiari, citiți până la capăt. De ieri, în conducerea Camerei Deputaților au fost înlocuiți doi membri de la USR și PNL cu doi membri de la AUR și SOS. Și asta s-a întâmplat cu votul UDMR.

Cu votul UDMR, de ieri, partidele extremiste cu care UDMR pretinde că se luptă au acum 4 reprezentanți (3 AUR + 1 SOS) față de partidele de dreapta USR+PNL care au doar 2 reprezentanți. Și asta în condițiile în care USR+PNL au 94 deputați în timp ce AUR+SOS au 75 deputați”, a transmis Drulă, în postarea sa de pe Facebook.

Cătălin Drulă: „O matematică strâmbă care s-a putut realiza doar cu votul celor de la UDMR”

În continuare, Drulă s-a întrebat de ce UDMR a ajutat extremismul „să capete putere și mai mare”.

„O matematică strâmbă care s-a putut realiza doar cu votul celor de la UDMR. De ce a ajutat UDMR extremismul să capete putere și mai mare? Aceasta este o întrebare pe care alegătorii trebuie să o pună reprezentanților lor în Parlamentul României”, a mai scris acesta.

Acest mesaj vine după ce marți, la alegerea noului Birou Permanent al Camerei Deputaților, PSD a fost acuzat de PNL de faptul că a atribuit AUR un post de secretar care revenea liberalilor şi că există o înţelegere între PSD şi AUR, întreaga situaţie indicând formarea unei noi majorităţi în Parlament, a celor două partide.



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