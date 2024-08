Despre prune și beneficiile lor

Prunele sunt considerate un superaliment datorită compoziției lor bogate în vitamine, minerale și antioxidanți. Aceste fructe se coc de obicei în perioada verii târzii până la începutul toamnei, între iulie și septembrie. Soiurile timpurii pot începe să se coacă încă din iulie, iar cele târzii pot fi recoltate până la sfârșitul lunii septembrie.

Prunele sunt excelente pentru sănătatea digestivă, datorită conținutului ridicat de fibre, care ajută la reglarea tranzitului intestinal și previn constipația.

În plus, prunele sunt o sursă valoroasă de antioxidanți, cum ar fi vitamina C și fenolii, care combat stresul oxidativ și reduc riscul de apariție a bolilor cronice. Aceste fructe sunt, de asemenea, bogate în vitamine esențiale, cum ar fi vitamina A, C și K, și minerale importante, cum ar fi potasiul și magneziul, care susțin sănătatea inimii și a oaselor.

Prunele sunt foarte versatile și pot fi incluse cu ușurință în deserturi și prăjituri. Ele pot fi folosite proaspete în tarte sau crumble-uri, adăugate în aluatul de prăjituri pentru a oferi un gust dulce-acrișor, sau deshidratate și transformate în umpluturi pentru prăjituri.

Prunele deshidratate, cunoscute ca prune uscate, sunt ideale pentru a adăuga dulceață și textură în biscuiți, checuri și alte deserturi. De asemenea, pot fi combinate cu alte ingrediente, cum ar fi nucile și mirodeniile, pentru a crea deserturi savuroase și sănătoase.

Rețete de prăjituri cu prune

Prunele sunt ingrediente versatile în deserturi, oferind o combinație unică de dulceață și aciditate care completează o varietate de prăjituri și produse de patiserie.

Prăjitura cu prune rapidă

Prăjitura cu prune rapidă

100 g unt

80 g zahăr + 2-3 linguri

1 plic zahăr vanilinat

2 ouă

125 ml lapte

250 g făină

1/2 plic praf de copt

12-14 prune

Pentru stratul de firimituri:

120 g făină

90 g zahăr

70 g unt

1 lingurita scorţişoară

Mod de preparare

Pentru stratul de bază, untul moale se freacă bine cu zahărul, zahărul vanilinat şi gălbenuşurile. Se adaugă alternativ laptele şi făina amestecată în prealabil cu praful de copt.

Se pun şi albuşurile uşor bătute şi apoi se toarnă aluatul într-o tavă. Deasupra se așază prunele tăiate și presărate cu 2-3 linguri de zahăr și scorțișoară.

Pentru stratul de deasupra, se topeşte untul, iar făina şi zahărul se amestecă şi apoi se toarnă untul călduţ, amestecând cu furculiţa. Firimiturile se formează singure.

Se pun firimiturile peste prune şi se dă tava cu prăjitura la cuptor pentru 40 de minute.

Sursă – retete.unica.ro.

Prajitură cu prune și iaurt

Prajitură cu prune și iaurt

4 ouă;

220 g unt;

180 g zahăr;

250 g făină;

Miez de nucă;

Un pliculeț praf de copt;

2 linguri de iaurt;

2 lingurițe de zahăr pudră

păstăi de vanilie;

Coajă rasă de la lămâie;

Zahăr pudră;

Prune.

Mod de preparare

Se mixează untul cu zahărul până se face spumă și se încorporează pe rând ouăle, unul câte unul, apoi iaurtul, coaja de lămâie rasă și praful de copt. Se mixează totul după care se adaugă și făina și zahărul pudră cu păstăi de vanilie. Se mărunțesc nucile și se adaugă în compoziție. Între timp, se tapetează o tavă cu unt și făină și se adaugă în tavă compoziția. Peste compoziție se adaugă și prunele, iar prăjitura se pune la cuptor pentru 35-40 de minute. La final, prăjitura cu prune se pudrează cu zahăr.

Prăjitură cu gem de prune

300 g unt sau margarină

4 gălbenușuri

200 g zahăr

300 g făină

100 g nucă măcinată sau migdale măcinate

un praf sare

1-2 plicuri zahăr vanilat

coaja de la o lămâie

zeama de la o lămâie

50 ml smântână

un borcan mic de gem de prune

Mod de preparare

Se freacă untul cu zahărul și zahărul vanilat. Se adaugă gălbenușurile și un praf de sare.

Zeama de lămâie, coaja de lămâie, smântâna, nucile și făina cernută se pun la sfârșit și se încorporează ușor.

Se obține un aluat moale, ușor de modelat. Se întinde o foaie în tava tapetată cu hârtie de copt. Se opreşte aluat şi pentru grilaj.

Peste foaie se pune un strat de gem de prune, apoi pe deasupra se împletește un grilaj din restul de aluat. Se coace până se rumeneşte frumos.

Clafoutis cu prune

Clafoutis cu prune

500 g prune;

3 ouă;

4 linguri făină;

4 linguri zahăr pudră;

175 ml lapte;

Unt.

Mod de preparare

Se spală prunele și se înlătură sâmburii. Ouăle se bat spumă cu trei linguri de zahăr pudră și se încorporează încet făina cu laptele. Se amestecă toate ingredientele până când se obține un aluat moale. Forma de copt se unge cu unt și se așează aluatul în ea, se nivelează și se adaugă jumătăți de prună, cât mai aproape una de alta. Tava se pune la cuptorul încins, pentru 10-15 minute. Se scoate prăjitura pentru câteva secunde, se pudrează cu restul de zahăr și se mai lasă la copt pentru 10-15 minute.

Prăjitura cu prune si bezea

Prăjitura cu prune si bezea

4 ouă;

140 g unt;

150 g zahăr;

3 linguri de nucă măcinată;

250 g făină;

Un pliculeț praf de copt;

Un pliculeț zahăr vanilat;

Coaja de la o lămâie;

800 g prune;

Sare.

Mod de preparare

Se mixează untul cu zahărul, până când zahărul este perfect topit. Pe rând, se adaugă câte un gălbenuș de ou și se mixează după fiecare. În același amestec se adaugă făina, praful de copt, coaja de la lămâie și sarea și se amestecă până când se omogenizează toate ingredientele.

Aluatul trebuie să fie ferm și destul de moale pentru a-l putea întinde ușor. Într-o tavă unsă cu unt se adaugă compoziția cu lingura și se nivelează ușor, în mode egal peste tot. Se spală prunele, se scot sâmburii și se taie în două. Prunele se adaugă peste compoziția din aluat, cu coaja în jos și se presară peste ele nucă măcinată.

Spuma albușurilor se mixează cu un praf de sare, zahărul vanilat și restul zahărului rămas. Se mixează până când zahărul este complet topit. Se pune câte o lingură din compoziție peste prune și se pune totul la cuptorul preîncălzit. Se coace prăjitura până când bezeaua devine aurie.

Prăjitura cu prune răsturnată

5 ouă mari, separate

100 g făină

100 g zahar alb

500 g prune

3 linguri zahar brun

1 praf scortisoara

1 praf sare

1 lingurita praf de copt

coaja rasa de la o lamaie

1 lingura esenta vanilie

unt sau ulei pentru tava

Mod de preparare

Încingeţi cuptorul la foc mediu, 180 de grade. Se unge cu unt sau ulei o formă de tort cu amrgine detaşabilă.

Se curăţă şi se taie pe jumătate prunele (anumite soiuri se desfac uşor, cu mâna, în două jumătăţi egale). Se aşează bucăţile de prune pe fundul vasului, cu faţa în sus.

Se amestecă 3 linguri din zahărul brun cu scorţişoara şi se presară peste prune, în tavă. Se dă tava la cuptor pentru 10-15 minute, pentru caramelizare.

Se amestecă într-un castron gălbenuşurile, zahărul alb, coaja de lămâie, esenţa de vanilie. Albuşurile se bat spumă separat şi se adaugă la urmă, încet, ca să nu iasă aerul din spumă. Se adaugă şi făina şi praful de copt încet, cernut.

Se toarnă peste prune şi se dă la cuptor circa 30-40 de minute, până trece testul scobitorii.

Se răstoarnă prăjitura cu prune pe un platou şi se serveşte cu frişcă sau simplă.

Prăjitura cu prune și caramel

500 g prune (tăiate în jumătăți și fără sâmburi)

150 g unt (la temperatura camerei)

150 g zahăr

3 ouă

200 g făină

1 linguriță praf de copt

1 linguriță esență de vanilie

100 ml lapte

Un praf de sare

Pentru caramel:

150 g zahăr

50 g unt

2 linguri apă

Intr-o tigaie, pune zahărul și apa la foc mediu și lasă-l să se topească fără a amesteca prea mult. Când zahărul devine auriu și caramelizat, adaugă untul și amestecă până se topește complet și se formează un caramel omogen. Toarnă caramelul într-o tavă de prăjitură tapetată cu hârtie de copt, distribuindu-l uniform pe fundul tăvii.

Aranjează jumătățile de prune, cu partea tăiată în jos, peste stratul de caramel. Asigură-te că sunt distribuite uniform pentru a acoperi fundul tăvii.

Într-un bol mare, bate untul și zahărul până obții o cremă pufoasă. Adaugă ouăle, pe rând, și mixează bine după fiecare. Încorporează esența de vanilie.

Într-un alt bol, amestecă făina, praful de copt și un praf de sare. Adaugă acest amestec treptat în compoziția de unt și ouă, alternând cu laptele, până când obții un aluat omogen și cremos.

Răstoarnă aluatul peste prunele așezate pe caramel, nivelează-l ușor cu o spatulă pentru a acoperi uniform fructele.

Pune tava în cuptorul preîncălzit la 180°C și coace timp de 35-40 de minute sau până când prăjitura devine aurie la suprafață, iar un băț introdus în mijloc iese curat.

După ce prăjitura s-a copt, las-o să se răcească aproximativ 10 minute în tavă. Apoi, răstoarn-o cu grijă pe un platou, astfel încât caramelul să fie deasupra, împreună cu prunele.

Poți servi prăjitura simplă sau cu o lingură de frișcă sau înghețată de vanilie alături, pentru un contrast perfect între dulce și răcoritor.

Tartă cu prune

Tartă cu prune

Ingrediente

500 g făină

1 ou

1 praf sare

250 g zahăr

1 plic praf de copt

200 g unt

500 g prune

1 praf scorţişoară

Mod de preparare

Se face un aluat din făină, zahăr, praf de copt, ou şi unt. Se frământă bine, iar apoi, 3 sferturi din aluat se întinde şi se pune într-o tavă.

Separat, se spală prunele, li se scot sâmburii se taie în patru şi se presară cu scorţişoară. Restul aluatului se întinde şi se taie fâşii, care se pun peste stratul de prune.

Tarta se dă la cuptor 35-40 de minute şi, după ce s-a rumenit, se presară cu zahăr pudră.

Tartă cu prune și nucă

6 ouă

6 linguri zahăr

100 g nuci măcinate

5 linguri făină

75 ml unt

1 praf sare

1 plic zahăr vanilat

coaja de la o lămâie

400 g prune

zahăr pudră

frunzuliţe de mentă

Mod de preparare

Se sparg ouăle, gălbenuşurile se pun într-un bol, se adaugă un praf de sare şi se acoperă cu o folie. Separat, se topeşte untul într-un ibric şi se lasă să se răcească înainte de a se folosi.

Se spală prunele, se şterg bine de apă, se scot sâmburii şi se taie feliuţe. Nucile măcinate se lasă 3-4 minute în cuptor, cât să se usuce.

După ce s-a răcit untul, se adaugă puţin câte puţin în crema de gălbenuşuri şi se amestecă uşor. Albuşurile se bat separat, cu zahărul şi zahărul vanilat, se adaugă crema de gălbenuşuri, coaja de lămâie şi, la sfârşit, făina cernută. Se amestecă uşor să nu se lase.

Compoziţia se toarnă în forma tapetată cu hârtie pentru copt, se presară nucile măcinate, se ornează cu feliuţele de prune pe toată suprafaţa şi se bagă în cuptor la 120˚C. După ce s-a copt, se scoate şi se lasă să se răcească. Se serveşte ornată cu zahăr pudră şi frunzuliţe de mentă.

Găluște cu prune

Găluște cu prune

Ingrediente:

300 g cartofi;

sare;

30 ml ulei;

1 ou;

100 g făină;

12 prune mici;

50 g unt;

50 g pesmet;

zahăr pudră;

scorţişoară pisată;

zahăr vanilat.

Mod de preparare

Cartofii se fierb în apă cu sare 30 de minute. Prunele se desfac şi se curăţă de sâmburi, apoi se lasă la scurs. Cartofii fierţi se curăţă de coajă, se zdrobesc şi se amestecă cu uleiul. Când compoziţia pentru găluște cu prune s-a răcit, se adaugă făina şi oul. Se amestecă până când se obţine un aluat omogen, apoi se împarte în 12 bucăţi. Se pune pe foc un vas cu 2 l de apă, în care se adaugă sare

Prunele scurse se acoperă cu aluat. Se dau prin făină şi se pun pe rând în apa clocotită, toate găluştele cu prune. Se lasă să fiarbă la foc mic, 10 – 15 minute, cu oala acoperită, apoi se opreşte focul şi se mai lasă în apa fierbinte, acoperite, încă 15 minute.

Într-o tigaie încinsă se rumeneşte pesmetul în unt. Găluştele cu prune fierte se scot din apă şi se lasă la scurs. Se tapetează cu pesmet, apoi se pudrează cu zahăr, scorţişoară şi se pot servi.

Sursă foto – Shutterstock.com

