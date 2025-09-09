Brahms la Ateneul Român

De la ora 17.00, publicul este așteptat la Ateneul Român, unde Orchestra Simfonică din Antwerp va susține un concert sub bagheta dirijorului Emmanuel Tjeknavorian. Seara are o invitată de marcă, violonista Simone Lamsma, una dintre cele mai apreciate artiste europene ale generației sale.

Programul este integral Brahms și include două capodopere: Concertul în re major pentru vioară și orchestră, op. 77, și Simfonia nr. 4 în mi minor, op. 98. Este o întâlnire cu unul dintre marii romantici ai muzicii clasice, într-o interpretare care promite intensitate și rafinament.

„The Seasons”, balet la Teatrul Național

De la ora 19.00, Sala Ion Caramitru a Teatrului Național din București găzduiește spectacolul „The Seasons”, semnat de Malandain Ballet Biarritz și acompaniat de Orchestra Operei Regale din Versailles. La pupitru se află Andrés Gabetta, iar coregrafia îi aparține lui Thierry Malandain.

Producția împletește celebrele „Patru anotimpuri” ale lui Antonio Vivaldi cu o lucrare mai puțin cunoscută, „Le Quattro Stagioni dellanno”, scrisă de Giovanni Antonio Guido, contemporan și compatriot al „preotului roșu”. Rezultatul este un balet care aduce împreună barocul, poezia vizuală și o reflecție asupra trecerii timpului.

Scenografia și costumele sunt realizate de Jorge Gallardo, iar luminile sunt semnate de François Menou. Producția are un puternic caracter internațional, fiind realizată în parteneriat cu Festivalul de Dans de la Cannes, Teatro Victoria Eugenia din San Sebastián, Opera din Saint-Etienne, Theater Bonn și Teatro La Fenice.

Enescu, Elgar și Dvořák la Sala Palatului

De la ora 20.00, la Sala Palatului va concerta Orchestra Simfonică Radio din Frankfurt. Dirijorul Alain Altinoglu și violoncelistul Gautier Capuçon, unul dintre cei mai mari soliști ai momentului, vor oferi publicului un program variat, cu lucrări de George Enescu, Edward Elgar și Antonín Dvořák.

Concertul începe cu Suita nr. 2 în do major pentru orchestră, op. 20, a lui George Enescu, o lucrare mai rar cântată, dar plină de culoare și profunzime. Urmează Concertul în mi minor pentru violoncel și orchestră, op. 85, de Edward Elgar, partitură dramatică și intensă, scrisă după Primul Război Mondial, care va fi interpretată de Gautier Capuçon. Finalul aparține Simfoniei nr. 9 „Din lumea nouă”, capodopera lui Dvořák inspirată de muzica și peisajele Americii, una dintre cele mai iubite simfonii din repertoriul universal.

Astfel, marți, 9 septembrie, Festivalul George Enescu aduce publicului o zi completă, în care Brahms, Vivaldi, Guido, Enescu, Elgar și Dvořák se întâlnesc pe scenele din Capitală prin interpretări de clasă mondială.

