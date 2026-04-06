Cod portocaliu în Cluj și Botoșani

Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu valabilă luni, 6 aprilie, în intervalul orar 15:30 – 18:30, în zona de munte de peste 1.800 de metri din județul Cluj. „Se vor semnala intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h”, a transmis ANM.

De asemenea, o altă avertizare Cod portocaliu, valabilă luni între orele 15:15 – 18:00, vizează mai multe localități din județul Botoșani. Sunt semnalate intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 70-90 km/h, potrivit meteorologilor.

Sunt vizate următoarele localități din județul Botoşani: Albești, Trușești, Ștefănești, Coțușca, Călărași, Avrămeni, Manoleasa, Vlăsinești, Dângeni, Santa Mare, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Hănești, Săveni, Ripiceni, Românești, Mitoc, Adășeni.

Vremea luni, 6 aprilie 2026, în România

ANM anunță că în perioada luni, 6 aprilie 2026, ora 09:00 – marți, 7 aprilie 2026, ora 09:00, temperaturile vor fi peste mediile multianuale specifice perioadei, astfel că maximele se vor încadra între 15 și 25 de grade.

Cerul va fi variabil în vest și sud-vest, dar cu înnorări în celelalte zone. Vor fi ploi slabe pe arii restrânse, ziua în Moldova, Maramureș, Crișana și în Transilvania, iar noaptea în Moldova și în Dobrogea.

La munte, la altitudini mari, în special în Carpații Orientali, îndeosebi pe parcursul nopții, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Ploile vor avea și caracter de aversă și izolat vor fi însoțite de descărcări electrice.

Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu viteze mai mari local în jumătatea de nord a țării (în general de 50-60 km/h), iar pe crestele montane rafalele vor depăși 80-90 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între -2 și 10 grade.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE