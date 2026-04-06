Conferința Brain Event 2026, organizată de Diana Palotaș, fondator & CEO al Neuros Europe, aduce pe scena Sălii Palatului nume de referință internațională precum David Sinclair, profesor la Harvard, Daniel Amen, celebru psihiatru american și Matthew Walker, expert mondial în știința somnului.

Evenimentul are loc într-un moment considerat de specialiști ca fiind unul istoric pentru știință în ceea ce privește longevitatea și abordarea bătrâneții. „Cred că îmbătrânirea este o boală tratabilă, ca oricare alta și că tratamentul va fi disponibil în timpul vieții noastre”, a afirmat David Sinclair, după ce compania sa a primit în SUA aprobarea pentru a începe testele pe oameni privind reîntinerirea celulară.

David Sinclair este un biolog australian și profesor de genetică la Harvard Medical School. Este cunoscut mai ales pentru cercetările sale privind îmbătrânirea și longevitatea, cu accent pe înțelegerea mecanismelor moleculare și celulare ale îmbătrânirii pentru a dezvolta intervenții care să încetinească sau chiar să inverseze îmbătrânirea.

El a adus contribuții semnificative la înțelegerea biologiei îmbătrânirii și la descoperirea de intervenții pentru a extinde sănătatea și longevitatea umană.

Alături de el, la Brain Event 2026 vor mai fi și Daniel Amen, psihiatru de renume mondial (autor a 13 bestselleruri și specialist care a analizat peste 230.000 de scanări cerebrale) și Matthew Walker, expert internațional în somn și autorul bestsellerului „Why We Sleep”.

Conferința își propune să aducă publicului atât informații despre cele mai noi descoperiri ale științei, împreună cu soluții aplicabile în viața de zi cu zi pentru îmbunătățirea sănătății creierului și a calității vieții.

„Suntem prima generație din istorie care începe să înțeleagă cum putem influența procesul de îmbătrânire și asigura o viață mai lungă și mai ales mai sănătoasă și activă până la vârste înaintate. Brain Event 2026 aduce această revoluție mai aproape de oameni, atât ca informație, cât și ca experiență personală concretă”, declară Diana Palotaș.

Un element central al evenimentului este tehnologia de brainmapping (QEEG), utilizată de Neuros Europe. Aceasta permite măsurarea activității electrice a creierului și identificarea dezechilibrelor asociate stresului, anxietății, insomniei sau burnout-ului. Pe baza acestor date, intervențiile pot fi personalizate, iar creierul poate fi antrenat să revină la un nivel optim de funcționare.

„De multe ori știm ce avem de făcut pentru a ne fi bine, dar nu reușim să aplicăm. Prin brainmapping identificăm blocajele și antrenăm creierul să își regăsească echilibrul, în funcție de nevoile fiecărei persoane”, explică Diana Palotaș.

Un beneficiu special pentru participanți este faptul că fiecare bilet la Brain Event 2026 va deveni ulterior un voucher pentru o analiză a creierului în valoare de 500 euro.

„Creierul poate fi antrenat să funcționeze optim în doar câteva săptămâni”, afirmă Daniel Amen.

