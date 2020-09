(Publicitate) A început Astra Film Festival. Publicul s-a bucurat responsabil aseară de un concert de nopți mari, marca Subcarpați

În cuvântul de bun venit, directorul fondator al festivalului, Dumitru Budrala, a arătat că, în contextul noii realități, din care fac parte distanțarea socială și toate măsurile de protecție care ne-au intrat în reflex, în rutină, Astra Film Festival 2020 inventează și reinventează, „astfel încât publicul, pe care îl respectăm până la iubire necondiționată, să nu simtă că ar fi vorba despre o ediție-constrângere, ci dimpotrivă despre una foarte creativă”.



„Documentarul e fain și contează la Astra Film Sibiu din 1993”, a spus Marius Manole în prezentarea făcută pentru actuala ediție a festivalului de la Sibiu. „Dacă v-ați plictisit să vedeți filme online, iată că din 4 până în 13 septembrie ne înarmăm cu mască și cu umbrele și ne uităm la film documentar pe marile ecrane, sub cerul liber. Sunt 10 seri de film, 8 locații și 50 de filme”, a adăugat Marius Manole.



„Mă bucur mult că există la noi un eveniment de o asemenea amploare și atât de longeviv, care face cinste Sibiului și țării”, a declarat Christine Manta-Klemens, vicepreședinte al Consiliului Județean Sibiu.



După ce apusul soarelui a dat foc cerului, oferind o priveliște care îți tăia respirația, a venit rândul celor din trupa Subcarpați „să dea foc scenei” cu un concert demn de o noapte mare. „N-am mai fost la un concert de anul trecut”, comentau spectatorii.



A doua zi de festival continuă sâmbătă, de la 16:00, cu filmul „Între lumi” (Maria Cinar-Jigan), cu sesiune Q&A la final, urmat de „Reflexii în Est” (Andreea Cristina Borțun) – Amfiteatru, Muzeul Astra. După fiecare film, sesiune Q&A. Urmează Expo talk „Identități feminine în ruralul sudic românesc” cu regizoarea Andreea Borțun și Mihaela Miroiu, la Case de demult.



De la ora 18:00, va fi difuzat la Târgul de țară filmul „August 23 1944/2019” (Andra Tarara, David Schwartz, Roland Ibold), urmat de Q&A, iar de la ora 20:00 vor fi două evenimente în paralel: „Lumea văzută de Amazon” (Thomas Lafarge și Adrien Pinon), la Terasa cu flori – Centrul Cultural „Ion Besoiu”, respectiv „Povestea lui Fatat”(Ibrahim Harb), film proiectat pe un ecran uriaș amplasat între mori de vânt – vizionare din bărci care plutesc pe lac.



Programul complet Astra Film Festival On Air, aici: astrafilm.ro/program-2020/



Proiecțiile și evenimentele din cadrul AFF 2020 se vor desfășura în 8 locații: Scena de la Lac, Târgul de țară, Între Mori de Vânt, Pavilionul de Joc, Amfiteatru și Casele de demult (toate aflate în interiorul Pădurii Dumbrava – Muzeul Astra), respectiv la Terasa cu flori – Centrul Cultural „Ion Besoiu” și în Piața Mică din centrul istoric al Sibiului.



Biletele pentru AFF2020 sunt puse în vânzare on-line pe https://www.astrafilm.ro/bilete-la-astra-film-festival-2020/ și pe https://eventbook.ro/festival/astra-film-festival și vor fi disponibile la casieriile AFF începând de vineri, 4 septembrie, la intrarea în Muzeul Astra (str. Pădurea Dumbrava 16), respectiv de sâmbătă, 5 septembrie, în Piața Mică nr 11 (la intrarea în sediul Astra Film) și la Centrul Cultural Ion Besoiu (str. E. Cioran 1-3) – doar pentru filmele programate la Terasa cu flori.



Filmul de prezentare a festivalului:

Astra Film Festival se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.



