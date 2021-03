Revox

Just Hyaluronic Acid Revox este o formulă care se prezintă sub forma unui ser ce se aplică pe tenul uscat și obosit, care are linii fine și riduri. Acesta estompează semnele îmbătrânirii premature, restaurează bariera hidrolipidică a pielii, conferă tenului luminozitate și hidratare. Acidul hialuronic Revox poate fi utilizat în cadrul ritualului zilnic de îngrijire, mai ales că se poate folosi foarte ușor: se aplică 4-5 picături de ser pe tenul curat și se face un masaj lejer până la absorbția substanței în piele.

Juvederm

Considerat un agent de umplere non-chirurgical, Juvederm este unul dintre cele mai cunoscute tratamente utilizate pentru tratarea semnelor îmbătrânirii. Se prezintă sub forma unui gel de consistență netedă care are rolul de a corecta ridurile și pliurile faciale, cum ar fi cele nazolabiale. Juvederm este compus în principal din acid hialuronic și, în plus față de hidratarea pielii, are și capacitatea de a crește volumul.

Acest produs se utilizează prin injectarea în piele cu scopul de a diminua temporar activitatea musculară de la suprafața pielii. În acest fel, sunt reduse ridurile de pe frunte sau zonele cu piele încrețită pentru că natura umpluturii determină o piele naturală și netedă după injectare. În plus, rezultatele sunt instantanee și nu necesită testare înainte de injectare.

Volbella

Această substanță de umplere face parte tot din familia Juvederm, dar este special construită pentru buze și zonele înconjurătoare. Volbella se folosește pentru a reduce ridurile de tip fumător, adică liniile verticale din jurul gurii, dar și pentru eliminarea ridurilor nazolabiale. Produsul se pretează perfect pentru a restabili ușor volumul natural al buzelor și pentru a umple cicatricile post-acnee. Volbella se folosește prin injectare, conferă pielii netezime cu un sentiment mai moale și natural, iar efectele sale durează aproximativ 12 luni.

Teosyal Kiss

Dezvoltat în laboratoarele din Geneva, Teosyal Kiss este un produs monofazic pe bază de acid hialuronic de origine nonanimală, biocompatibil, cu rezultate de lungă durată. Se folosește, la fel ca și Volbella, pentru remodelarea și susținerea conturului buzelor, tratarea ridurilor din jurul gurii și rehidratarea buzelor. Produsul este extrem de vâscos față de Juvederm, de exemplu, și rezistă mult mai bine decât alte produse folosite pentru mărirea buzelor.

Restylane

Specialiștii în dermatologie folosesc acest produs pentru a da formă buzelor și în scopul umplerii ridurilor. Restylane se aseamănă foarte mult cu Juvederm, dar efectele sale se mențin între 6 și 24 de luni. Produsul poate fi folosit pentru umplerea ridurilor, mărirea buzelor, dar și pentru a reda volumul feței.

Acidul hialuronic este un ingredient care nu trebuie să lipsească din rutina completă de îngrijire a tenului, fie că este vorba de tratarea anumitor afecțiuni sau augmentarea unor aspecte faciale. Această substanță minune menține țesuturile hidratate, un singur gram având capacitatea de a susține aproximativ 6 litri de apă, lucru ce îl face perfect pentru utilizarea ca umplutură dermică.



PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Mărturisiri în premieră: „Am văzut-o dezbrăcată pe Serena Williams în vestiar. Am fost șocată o săptămână”

Playtech.ro Selly, umilit de Mircea Badea! Cum a putut să-l facă de râs la TV

Observatornews.ro Râuri de lacrimi şi amenzi în casa Duduienilor, la comemorarea lui Emi Pian. Adi Minune şi Florin Salam i-au făcut pe toţi să plângă

HOROSCOP Horoscop 2 martie 2021. Taurii se bucură de o întorsătură care poate bloca planurile unor apropiați

Știrileprotv.ro Șoșoacă l-a atacat pe Orban, provocând râsete: ”Nu știam că știți să numărați până la 1 minut”

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021

PUBLICITATE Știi câți bani câștigi de fapt? Cum să calculezi diferența dintre venitul „în mână” și venitul „în buzunar” (Publicitate)