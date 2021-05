(Publicitate) Cinci motive pentru a vizita Republica Moldova, locul unde te vei regăsi

În Moldova, fructele și legumele au un gust deosebit, vinurile conțin un buchet de arome din peste 50 de soiuri, cucerind mai mult de 800 de medalii la concursuri internaționale în 2019. Drumețiile prin codrii seculari, explorarea Moldovei cu caiacul, navigând pe Nistru și Prut, sesiunile foto în lanurile de levănțică, dormitul în butoi, alergatul prin cele mai lungi galerii vinicole subterane, escaladarea grotelor, experiența de a fi martorul „adunării” miilor de pelicani pe lacul Beleu, vizitele la mănăstirile rupestre – vor aduce farmec oricărui itinerar turistic ales.



Fiind considerată încă o enigmă pentru majoritatea turiștilor, Republica Moldova a decis să povestească lumii despre potențialul său neexplorat și a lansat campania de promovare de țară cu mesajul „Moldova: A place to find yourself”.



Campania a debutat cu un spot care îi invită pe turiștii străini să viziteze Republica Moldova „when its all over”, (n.r. când totul se va termina), așa cum ne îndeamnă și versurile cover-ului realizat de artiștii moldoveni Dara, Pasha Parfenii și trupa Cosmos în Buzunar, la piesa „Wake me up” de Avicii. Producția video a fost filmată într-unul dintre cele mai pitorești locuri din nordul țării, desprins parcă din peisajele scandinave.



„Republica Moldova reintră în cursa regională pentru destinații turistice post-pandemice, lansând turiștilor invitația de a petrece un sejur departe de locurile aglomerate, într-un spațiu în care experiențele trăite vor fi sursă de inspirație și recuperare. Campania de promovare va repoziționa Moldova drept destinație turistică pe arena globală, iar producția artistică cu care a debutat are rolul de a ne menține pe radarul turistic în perioada de tranziție post pandemie. Mesajul – promisiune „Moldova: A place to find yourself” este inspirat din oferta turistică reală, exprimată prin simbioza dintre natură și muzică, gastronomie și vin, lecții de istorie și spiritualitate și alte experiențe autentice, prin care oricine se poate regăsi sau reinventa”, a declarat Rodica Verbeniuc, directorul general al Agenției de Investiții din Moldova, instituția guvernamentală care a lansat campania.



Vă propunem cinci motive pentru a include Republica Moldova în lista destinațiilor ce merită a fi descoperite, atunci când veți putea călători:



Aici găsești vinuri intense și ai parte de o experiență gastronomică inedită



Ajuns în Republica Moldova, nu ai cum să nu vizitezi celebrele vinării incluse în „Drumul Vinului”. Acestea oferă experiențe oeno-gastronomice remarcabile, de la delicii haute-cuisine și vinuri nobile, apreciate la nivel mondial, până la bucate tradiționale asociate cu vinuri artizanale, unice prin aromele și caracterul de care dau dovadă.



Te poți bucura de peisajele pitorești și trăi pe deplin conceptul slow life



Republica Moldova își încântă vizitatorii cu istoria bogată și natura intactă. Grota Duruitoarea Veche, formată acum câteva milioane de ani într-un recif al Mării Sarmatice și peisajele uluitoare te vor face să te simți de parcă ai fi pe platourile de filmare ale producției „Lord of the Rings”, la fel și mănăstirile rupestre medievale, săpate în stâncile de la Orheiul Vechi, Țîpova și Saharna. Moldova este una din puținele țări din Europa în care oamenii încă mai trăiesc după conceptul slow life, preferând o viață simplă, liniștită, care implică practicile agriculturii durabile și care te ajută să evadezi din lumea hiperactivă, oferindu-ți momente de relaxare deplină.



Dacă preferi modul activ de viață, aici vei găsi activitățile potrivite



Vizitatorii dornici de aventuri, pot alege o călătorie cu caiacul, drumeții prin păduri sau trasee pentru ciclism. Dacă sunteți în căutarea unei experiențe inedite, puteți participa la un maraton în cramele subterane Cricova sau Mileștii Mici, care au o lungime de peste 120 și respectiv 200 de km.



Poți descoperi arhitectura și istoria sovietică



În acest an, Moldova va sărbători 30 de ani de independență. Cu toate acestea, o bună parte a complicatului trecut sovietic este în continuare vizibilă în arhitectura urbană, în special în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.



Ce ai zice de un tur prin casele scriitorilor?



Descoperiți istoria modernă a Moldovei vizitând casele scriitorilor și artiștilor, transformate în muzee. Casa primului poet contemporan din Moldova, Grigore Vieru, amplasată în satul Pererîta, este un exemplu de arhitectură tradițională. Pe de altă parte, casa clasicului rus Alexandr Pușkin, exilat timp de trei ani la Chișinău, este o mostră a istoriei urbane de la începutul secolului al XIX-lea.



Moldova este destinația care îți poate lărgi orizonturile. Trăind această experiență tactilă și senzorială, vei putea vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă, transformând sejurul într-o călătorie în timp, spre valori autentice și locuri genuine.



Regăsește-te în Republica Moldova



