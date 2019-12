Specialistii de la https://www.neer.ro/ ofera mai multe sfaturi cu ajutorul carora dantela poate fi introdusa in tinute elegante sau casual. Potrivit acestora, cateva trucuri pentru o alegere inspirata includ:

Este important sa se aleaga o bluza de buna calitate

Dantela reprezinta unul dintre cele mai in voga materiale ale momentului, motiv pentru care bluzele si topurile confectionate din dantela sunt unele dintre cele mai cautate. Uneori este mai dificil ca o bluza dantela sa fie integrata in tinute din cauza faptului ca este transparenta. Cu toate acestea, astfel de bluze nu ar trebui sa fie eliminate de pe lista de optiuni, inspirand finete si ideea de sofisticat.

In magazine se pot gasi mai multe modele de bluze, de care fiecare persoana se poate bucura. Fie ca sunt alese bluze scurte confectionate din dantela, bluze lungi sau bluze care au doar insertii din dantela, exista numeroase produse care se vor potrivi cu siguranta oricarui gust.

Pot fi alese modele potrivit de purtat cu body

Atunci cand in garderoba exista o bluza dantela care expune foarte mult pielea, aceasta se poate combina cu un body negru. Tinand cont de culoarea pe care o are bluza, se poate opta pentru un body care sa respecte culoarea sau pentru unul care sa ofere cel mai bun contrast. O astfel de combinatie este potrivita pentru zilele innorate in care hainele trebuie sa asigure protectie termica, dar tinutele nu trebuie sa aiba de suferit.

Bluzele negre care cad pe un umar sunt mai mult decat sexi

O bluza neagra din acest material care se defineste ca fiind o impletitura fina cu gaurele, care lasa un umar la vedere este o solutie optima de tinuta perfecta. Un astfel de model asimetric este ideal in zilele de vara calduroase si ofera comoditate, in timp ce tinuta ramane sexy si feminina. Este neaparat necesar ca persoana in cauza sa poarte o astfel de bluza cu sutien, atunci cand aceasta este foarte transparenta.

Bluzele din sau doar accesorizate cu dantela pot fi purtate cu topuri foarte fine

Sunt si situatii in care astfel de bluze sunt greu de asortat cu o tinuta, astfel incat rezultatul sa fie unul cu stil. Doamnele atrase de classy sau rafinat, pot sa poarte bluze accesorizate sau in intregime din dantela, deschise, peste topuri foarte fine. Contrastul dintre doua nonculori este alegerea ideala, iar faptul ca dantela nu atinge direct pielea ajuta la construirea unui outfit elegant care se va potrivi perfect la mai multe ocazii.

Astfel de combinatii se pot face pe tot parcursul anului, ceea ce insemna ca bluzele din dantela nu trebuie purtate doar vara sau doar in sezonul cald, iarna fiind un bun moment pentru astfel de piese care definesc un stil aparte – elegant, pretios si sofisticat, totodata.



