Lifestyle (Publicitate) Niciodată nu e ca prima dată!

De multe am ori am auzit aceste vorbe. Și, de fiecare dată, le-am înțeles pe deplin sensul, raportându-ne la diverse experiențe personale. Începem să zâmbim când ne amintim cum a fost prima dată când am urcat singuri, fără părinți, în trenul care ne ducea la munte. Ce trăiri! Ce emoții! Sau cum a fost când, în sfârșit, am împlinit cei atât de mult așteptați 18 ani pentru a putea conduce mașina tatei. Dar când părinții ne-au lăsat lucrurile în camera de cămin și ne-am bucurat, cu o ușoară teamă, de prima libertate absolută? Sau când am băut prima cană de cafea care era doar a noastră și nu cafeaua bunicii din care mai ”furam” câte o gură.