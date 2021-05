Lifestyle (Publicitate) Papiro – stârnește-i curiozitatea și imaginația celui mic De Petre Dobrescu,

Imaginația copiilor nu are limite, dar din păcate se pierde în drumul către maturitate. Cu toții am trecut prin jocul “pământul e lavă”, sărind că niște maimuțe de pe o canapea pe alta ca să nu atingem podeaua. Cu toții am trecut prin perioada școlii în care abia așteptam ora de arte plastice ca să ne relaxăm și să ne distram prin creație. Știi că și copiii tăi vor trece prin asta și îți dorești ca el să aibă mereu toate cele necesare pentru a-și da frâu liber creativității.