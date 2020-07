Lifestyle (Publicitate) Peste 500.000 de români au văzut recitalul online susţinut de Angela Gheorghiu în cadrul Qreator – Home Together Edition De Petre Dobrescu, . Ultimul update Marți, 07 iulie 2020, 14:10

La aproape două săptămâni de la recitalul online susținut de Angela Gheorghiu la Qreator by IQOS, acesta continuă să prezinte interes pentru publicul din România. Numărul celor care îl vizionează crește de la o zi la alta, iar cele peste 9.700 de reacții pozitive reflectă nevoia pe care publicul o simte pentru astfel de manifestări artistice excepționale. Până în acest moment, recitalul a fost vizionat pe pagina de Facebook a Qreator by IQOS de peste 500.000 de români. Recitalul, care încheie seria Qreator – Home Together Edition, este primul susținut de marea divă de la începutul pandemiei, care a surprins-o în România.