Produse naturale – proprietati benefice

Prin urmare, se obtine un dublu beneficiu: produse Bio mai „pure” si mai putina poluare. Popularitatea produselor Bio ecologice creste in fiecare an, si aceasta se datoreaza nu numai proprietatilor benefice ale acestora, dar si tendintei consumului lor. Dar, inainte de a cumpara produse naturale, ar trebui sa stii de unde sa le cumperi. Toate companiile producatoare de produse Bio, de la giganti si pana la cea mai mica firma, depun eforturi pentru ca intreaga lume sa poata accesa alimente ecologice. Scopul lor principal este de a ajuta mii de locuitori din oras sa cumpere produse Bio la preturi accesibile.

Suntem ceea ce mancam

„Suntem ceea ce mancam” – aceasta faimoasa expresie are o baza stiintifica solida. Nutritia este cea care determina in mare masura starea noastra de bine, longevitatea si rezistenta corpului la boli. In intreaga lume, produsele naturale, ecologice, Bio au devenit alegerea persoanelor carora le pasa de sanatatea lor si de sanatatea membrilor familiei lor. Respectarea criteriilor organice este un proces complex si in mai multe niveluri, care include toate etapele cultivarii, productiei, procesarii, transportului si depozitarii. Astfel de produse naturale au o diferenta semnificativa fata de cele din fabrica in ceea ce priveste compozitia, proportiile de nutrienti si microelemente, digestibilitatea si beneficiile pentru sanatate. A cumpara produse naturale Bio dintr-un magazin online de specialitate, inseamna a investi in sanatatea ta.

Iubirea pentru natura

Organicitatea este un intreg sistem de tehnici si tehnologii agricole, combinate cu iubirea pentru natura. Excluderea oricaror ingrasaminte chimice, pesticide si antibiotice, interzicerea ingineriei genetice, respectul pentru animale pastrate in conditii umane, ambalaje speciale si depozitare speciala – toate acestea sunt produse naturale Bio. Piata produselor naturale include ceaiuri bio naturale, specialitati alimentare Bio, bauturi Bio, produse apicole, alge, produse Bio fara gluten, alimente bio pentru copii, cosmetice bio, produse bio pentru curatarea rufelor, pentru curatarea casei sau pentru curatenia casei. Toate aceste produse naturale sunt de inalta calitate si se remarca, de asemenea, printr-un gust bogat si aroma pronuntata – fiind imposibil sa nu le apreciezi. In produsele naturale se combina abordarea traditionala folosita de secole si tehnologiile moderne ecologice.

Inainte ca produsele ecologice sa ajunga pe masa clientilor, acestea sunt foarte bine testate si cercetate. Produse naturale, bio, organice sunt acele produse care sunt cultivate, produse si depozitate in conformitate cu principiile respectarii naturii, reducand la minimum interferentele artificiale in cresterea si dezvoltarea naturala a plantelor si legumelor. Aditivii, conservantii si substantele chimice sunt strict excluse; cantitatea de pesticide si erbicide este redusa la zero; chiar si containerele si ambalajele trebuie sa indeplineasca criteriile de organicitate. Natura insasi ajuta agricultura prin toate mijloacele – asa cum au practicat stramosii nostri odinioara.

