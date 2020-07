(Publicitate) Raliul Harghitei și Brașovului 2020, locul 1 RC3/locul 2 2WFD – clasa automobilelor cu două roți motrice

”A fost un weekend plin, Raliul Harghitei & Brașovului de data asta într-o nouă configurație – Brașov prima zi cu celebrele probe pe asfalt Poiana Brașov, Râșnov și Pârâul Rece, iar a doua zi probele de lângă Odorheiu Secuiesc – Lueta, Mărtiniș și Crăciunel dar parcurse în sens invers. O etapă foarte grea atât din punct de vedere logistic dar și al pilotajului.

Vineri am avut un început de cursă cu o alegere mai puțin inspirată a pneurilor, mai mult, ne-a prins și ploaia pe Pârâul Rece la prima trecere. Am încheiat ziua pe poziția a doua în clasamentul automobilelor cu două roți motrice și pe primul loc la clasa RC3, poziții pe care le-am și menținut până la terminarea raliului. A fost o etapă grea, solicitantă, ploaia ne-a surprins pe două probe cu anvelope nu tocmai adecvate, dar, până la urmă, ne-am adaptat condițiilor și am conservat rezultatul.

Chiar dacă am avut și puțină ploaie, apa minerală naturală Borsec a fost partenerul nostru de încredere, umiditatea ridicată ne-a creat probleme, iar hidratarea a fost extrem de importantă pentru a ne menține concentrarea pe probele speciale. Împreună cu partenerii noștri UniCredit Leasing, Borsec, Generali, Cipi, Hofigal, Defi, Mobil1 prin Star Lubricants, Interflon, Set-Prod Com și echipa tehnică Omega Motorsport am reușit să obținem din nou un rezultat onorabil.

Vă mulțumim mult pentru susținere și ne vedem în august la Sibiu, din nou pe macadam după o lungă perioadă de timp” – a declarat pilotul Adi Teslovan.



