România e lider în Europa la cele mai bune și ieftine spa-uri. Therme, pe primul loc: „30% din clienți sunt străini”

Therme București, preferat pentru vacanțe spa ieftine

Concret, Therme București a obținut punctajul cel mai mare (87,09), surclasând destinații celebre din Ungaria, Germania și Austria.

Spa-ul din București, cel mai mare din Europa, impresionează prin prețurile accesibile (23,80 € intrarea și 34 € pentru un masaj corporal complet), precum și prin procentul ridicat de recenzii pozitive: 65% din evaluări sunt de 5 stele.

„Therme București este unic prin mixul de atracții pe care îl oferă: apa termală purificată și filtrată prin cea mai avansată tehnologie, ambianța exotică, asigurată de mii de palmieri și plante exotice naturale și o temperatură constantă de 30 de grade tot anul”, a transmis Andrada Șeitan, Chief of Communications & Public Relations Therme București, pentru Libertatea.

Următoarele două locuri din clasament sunt ocupate de două locații din Ungaria: Rudas Baths și Băile Széchenyi.

Studiul a analizat factori precum costul biletului, prețurile masajelor și mesele servite, oferind o perspectivă asupra celor mai rentabile experiențe spa din Europa.

Magnet pentru turiștii străini

Therme București se numără printre cele mai căutate atracţii și obiective turistice din Capitală, de către turiștii străini. Iar „30% din clienți sunt străini”.

„Dintre străini, cei mai mulți vin din Italia, Marea Britanie, Grecia, Bulgaria, Israel, USA, Serbia”, spun reprezentanții Therme.

Prețurile accesibile, dar și varietatea de piscine și activități wellness au contribuit la faima centrului spa de lângă București.

Piscine cu ape minerale, Therme București – Foto Therme

„Popularitatea sa internațională a crescut de la an la an, atrăgând până acum peste 9 milioane de vizitatori, din care aproape o treime sunt străini.

În 2024, am fost votați de către români «Destinația anului» în România, în segmentul wellness. Acum, la început de an, nu poate decât să ne bucure vestea că suntem pe primul loc în topul celor mai bune și accesibile spa-uri din Europa”, a precizat Andrada Șeitan.

Popular pe platformele de social media

De altfel, spa-ul a devenit foarte apreciat și pe platformele de socializare, unde numeroși turiști și-au împărtășit experiențele.

„Am fost vizitați de oameni din toată lumea, inclusiv de jurnaliști și creatori de conținut care au fost atât de impresionați de ce avem noi, în România, la doar 5 minute de aeroport, încât au povestit în comunitățile lor și au scris despre noi în presa internațională”, adaugă reprezentanta Therme București.

Cele mai populare servicii și facilități oferite de Therme București includ infuziile cu uleiuri esențiale în saune, piscinele cu minerale, sesiuni de peeling și măști în saunele umede, momentele de Aqua Gym în piscina The Palm, precum și numeroasele tobogane acvatice și piscina cu valuri din zona Galaxy.

Sauna Amazon, Therme București – Foto Therme

În 2025, Therme București a împlinit 9 ani de când și-a deschis porțile. Festivalurile organizate de centrul spa: Sauna Fest și Herbarium Festival, atrag numeroși vizitatori.

Sursa: Therme București

În unele zile însă, centrul Spa are prea mulți clienți.

„Therme București are o capacitate de 4.000 de locuri simultan indoor, în cele 3 zone ale centrului. Am avut însă câteva zile (ca 1, 2 ianuarie) în care traficul de clienți a depășit acest număr.

Suntem pregătiți pentru astfel de situații: am lansat un instrument de informare privind gradul de ocupare în timp real, am instalat case de self check-in pentru a reduce timpul de așteptare, am tradus materialele de informare nu doar în engleză, dar și în italiană, bulgară, franceză, ebraică. În zilele aglomerate, suplimentăm numărul de angajați”, a completat Andrada Șeitan.

