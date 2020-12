Sănătate și Fitness Sănătatea cardiovasculară: beneficiile dietei mediteraneene (PUBLICITATE) De Petre Dobrescu, . Ultimul update Marți, 29 decembrie 2020, 17:59

Beneficiile dietei mediteraneene pentru sănătatea generală sunt destul de cunoscute la noi. Un nou studiu, publicat în Journal of the American College of Cardiology arată că dieta mediteraneană care include și pește și fructe de mare, combinată cu postul intermitent, ar fi ideală pentru îmbunătățirea sănătății cardiovasculare.