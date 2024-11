„Sunt aici de trei ani, se fac în vara acestui an. Acum 4 ani, înainte să vin aici, am fost numit coordonatorul Clubului de la Roma pe Europa, având sediul în Elveția, și pe vremea respectivă se numea European Support Center avea sediul în Viena. Am fost ales întâi membru și apoi numit președintele acestui centru”, declarat, în 2019, Călin Georgescu.

„Acum puțin timp centrul s-a mutat în Germania la Konstantz, eu am rămas președintele noului institut European Research Center. Și pentru că am venit în Austria și mi-a plăcut, nu am mai plecat în Germania, am rămas în Austria, o țară foarte frumoasă”, a continuat Călin Georgescu.

Potrivit CV-ului său, Călin Georgescu a locuit în Austria opt ani, în perioada 2013-2021. În acest timp a fost președintele Centrului European de Cercetare al Clubului de la Roma (2013-2015), director executiv al Institutului ONU pentru Indicele Global al Sustenabilității (2015-2016) și consultant internațional independent pe probleme de mediu (2016-2021).

Soția candidatului Călin Georgescu, Cristela Georgescu, a transmis, într-o filmare realizată în urmă cu două zile, că și-au cumpărat o casă în România abia în urmă cu trei săptămâni. În acel moment soțul ei era în campanie electorală.

Recomandări Medicii ieșeni vizați de o anchetă DIICOT privind traficul și consumul de droguri au fost antrenați și plătiți pe bani europeni. „Petreceau cu ușa-nchisă în timpul gărzilor!”

„Acum 3 săptămâni am reușit să ne cumpărăm o căsuța aici în România. Am locuit cu chirie până acum și era foarte liniștită viața”, a spus Cristela Georgescu.

În acest moment, după primul tur al alegerilor prezidențiale, în lupta pentru Palatul Cotroceni se află Călin Georgescu și Elena Lasconi.

Călin Georgescu, candidat independent, a strâns 2.120.401 voturi, adică 22,94% din totalul voturilor valabil exprimate, și a intrat în turul 2 de pe primul loc.

Pe locul 2 s-a aflat Elena Lasconi, candidata USR, care a obținut 1.772.500 de voturi, adică 19,18% din totalul voturilor valabil exprimate.

Curtea Constituţională a cerut Biroului Electoral Central renumărarea voturilor din primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News