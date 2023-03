Ce este sosul Chimichurri

Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, chimichurri era de obicei preparat pe bază de saramură, care a fost înlocuită ulterior cu oțet. Pe lângă ingredientele deja menționate (usturoi, pătrunjel, oregano etc.), în prepararea sa pot fi incluse și alte ingrediente: cimbru, foi de dafin, piper, muștar etc. Trebuie precizat faptul că nu există o rețetă unică pentru acest sos, deoarece atât ingredientele folosite, cât și proporțiile acestora variază considerabil de la o zonă la alta.

Prepararea acestui sos este extrem de simplă, constând practic în tocarea fină a ingredientelor solide și amestecarea lor cu lichidele. Jucându-te cu cantitatea de ardei iute, poți obține versiuni mai mult sau mai puțin picante.

Rețetă de sos Chimichurri

Usturoi – 2 căței de usturoi

Ardei iute cayenne – 1 bucată

Oregano – 1 lingură

Cimbru – 1 lingură

Chimen – 1 lingură

Pătrunjel – 1 lingură

Paprika dulce – 1 lingură

Ulei de măsline – 1/2 cană

Oțet alb – 1 lingură

Sare – după gust

Pentru acest sos delicios vei avea nevoie de un mojar și pistil în care să încapă toate ingredientele și să nu iasă atunci când le vei pisa pe toate împreună.

Taie pătrunjelul și usturoiul cu un cuțit, astfel încât să fie mai ușor de tocat cu mojarul.

Se adaugă condimentele: ardei iute, oregano, cimbru, chimen măcinat, pătrunjel proaspăt, paprika dulce, o lingură de oțet alb și sare după gust.

Se amestecă cu pistilul și se adaugă uleiul dintr-odată. Se amestecă totul bine în mojar.

Acest sos nu trebuie să fie emulsionat, este mai degrabă un ulei marinat cu multe condimente.

Gustă sosul și corectează sarea, dacă este necesar. Serveşte-l cu o bucată bună de carne la grătar

Sfaturi

Deși majoritatea oamenilor au tendința de a folosi ierburi uscate, trebuie spus că aroma și gustul pe care acestea le oferă atunci când sunt proaspete sunt net superioare, așa că cel mai bine folosește ierburi proaspăt culese ori de câte ori acestea sunt disponibile.

A avea ghivece cu diverse plante aromatice pe pervazul ferestrei este la îndemâna oricui.

Deși acest sos poate fi consumat proaspăt făcut, poți să îl pregătești cu câteva zile înainte de a-l folosi.

După ce s-a răcit, transferă-l într-un recipient care se poate închide ermetic și lasă-l în frigider pentru câteva zile. Pe măsură ce sosul se răcește, uleiul se va solidifica, apărând ca un strat albicios la suprafața sosului.

Când vrei să-l folosești, trebuie să îl scoți din frigider cu câteva ore înainte, pentru ca uleiul să revină la starea lichidă, ceea ce va facilita amestecarea lui cu restul ingredientelor.

Chimichurri are de obicei o consistență lichidă. Pentru a-l modifica, variind consistența, poți să te joci cu proporțiile celor trei lichide folosite și cu ierburile aromatice.

Oțetul este folosit pentru a fermenta ușor ierburile proaspete în rețeta de sos chimichurri. Oțetul, care este un conservant natural, ajută la inhibarea dezvoltării bacteriilor. Multă lume crede că un lot are cel mai bun gust la două-trei zile după ce a fost făcut.

Ca să îl păstrezi mai mult timp, pune sosul într-o tavă de cuburi de gheață și congelează-l.

Cuburile gata formate pune-le într-o pungă cu fermoar și apoi ia câte unul și dezgheață-l când vrei să îl folosești.

Sau poți să pui unul sau mai multe cuburi congelate într-un recipient rezistent la cuptorul cu microunde în modul de decongelare și să setezi cronometrul pentru 10 secunde.

Vei avea sos proaspăt mereu.

Originea chimichurri

În timp ce chimichurri este un acompaniament clasic pentru friptură, în Argentina este, de asemenea, folosit drept condiment pentru aproape orice fel de mâncare din carne, de la choripán (chorizo la grătar) la empanadas de carne.

Există mai multe legende despre nașterea chimichurri și despre numele său.

Cea mai cunoscută susține că un imigrantul irlandez din secolul al XIX-lea, James (Jimmy) McCurry, care, tânjind după sosul Worcestershire, un condiment popular în Marea Britanie, făcut din oțet, melasă, usturoi, anșoa și alte ingrediente, a decis să creeze un alt condiment gustos cu ingrediente locale.

Se presupune că sosul și-a luat numele „Jimmy McCurry”, care a devenit „chimichurri” cu pronunție argentiniană.

Alții cred că numele „chimichurri” a apărut la începutul secolului al XIX-lea, în timpul invaziei britanice eșuate de pe Rio de la Plata, estuarul care separă Argentina de Uruguay, când soldații britanici captivi au cerut condimente spunând „dați-mi curry”, pe care argentinienii l-au tradus în „chimichurri”.

O altă poveste spune că sosul a ajuns la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea odată cu imigranții basci, care, cu cultura lor milenară a grătarelor la foc de lemne, au adus tximitxurri, un sos de ierburi în stil basc care include de obicei ierburi, ulei de măsline, oțet, usturoi și piper Espelette.

Și în timp ce mulți argentinieni ar susține cu mândrie că propria lor bunică a fost cea care a inventat sosul, unii spun că rădăcinile acestuia datează dinainte de sosirea lui Cristofor Columb în America, în 1492.

Potrivit lui Daniel Balmaceda, un istoric și autor argentinian, cuvântul chimichurri provine de la Quechua, un popor indigen din regiunea andină din nordul Argentinei, și datează cu mult înainte de sosirea europenilor.

„Era un termen generic folosit pentru a descrie sosuri puternice pentru a însoți și conserva diferite tipuri de carne“, a spus Balmaceda.

Indiferent dacă era de origine irlandeză, engleză, bască sau quechua, la sfârșitul secolului al XIX-lea chimichurri era folosit în principal pentru a însoți și, adesea, pentru a acoperi aroma puternică a cărnii proaspăt măcelărite, gătite pe grătar, care a fost adusă în țară de imigranții spanioli.

Argentinienii mănâncă aproximativ 86 kg de carne pe cap de locuitor pe an (ocupând locul trei în lume) – iar chimichurri este omniprezent în familiile argentiniene.

Prepararea chimichurri este un ritual, iar familiile îl fac cu mândrie. Este atât un pretext pentru conversație, cât și o formă de schimb cultural.

Beneficiile pentru sănătate ale sosului chimichurri

Pe lângă aromă, varietatea de condimente și mirodenii din compoziția acestui sos face din el un aliat al organismului.

Este bogat în vitamina B2, fier și conține săruri minerale care previn radicalii liberi, principalii responsabili de îmbătrânirea timpurie a celulelor noastre.

Chimichurri ajută la întărirea sistemului imunitar, la prevenirea bolilor cardiovasculare și la reducerea nivelului de colesterol.

În plus, chimichurri este un prieten al dietelor datorită efectului său termogenic, accelerând funcționarea organismului și facilitând arderea grăsimilor. Iar lista de beneficii nu se oprește aici: chimichurri este diuretic, ajută la reducerea tensiunii arteriale, este bogat în vitamina C, are Omega 3 și previne apariția ciupercilor. Așadar, poți folosi fără teamă acest produs delicios, de multe ori înlocuind chiar sarea.

Cum să folosești sosul în rețete

În principiu, este folosit pentru a condimenta carnea, fie pentru a o marina înainte de a o frige, fie pentru a o înmuia după ce este gata, ca sos.

Pe lângă utilizarea la carne, chimichurri poate adăuga, pe lângă aromă, multă valoare cârnaților de casă.

Pe lângă carne și cârnați, poți încerca chimichurri cu legume la cuptor sau grătar. În aceeași rețetă, adaugă unt și, după ce ai gătit legumele, întinde amestecul pe deasupra.

Dar sosul Chimichurri este folosit pentru a îmbunătăți peștele și carnea gata preparate.

Când este vorba de prepararea unui sos chimichurri mai gros, ideal este să se adauge o cantitate mai mare de ulei, oțet și lămâie. Într-un recipient, se pun pătrunjel, cimbru, rozmarin, oregano, usturoi și ceapă tocate, ardei iute, condimente sub formă de praf și apoi se adaugă lichidele.

Se amestecă totul și, dacă se dorește, se lasă un timp la frigider. Poți turna sosul chimichurri peste cărnurile, peștele și puiul gata preparate sau îl poți adăuga la salatele cu frunze.

Varianta uscată

Chimichurri uscat este mai ușor de păstrat și poate fi folosit în salate.

Dacă ideea este de a păstra chimichurri pentru mai mult timp, în loc să îl folosești doar o dată, ideal este să faci o versiune uscată a condimentului.

Folosește ierburi deshidratate, amestecă-le într-un recipient și păstrează-l, de preferință într-un vas închis ermetic, cât timp vrei. Când vrei să folosești chimichurri în rețete, adaugă ulei și oțet în momentul respectiv și este gata!

De asemenea, poți folosi chimichurriul uscat doar pentru a da mai multă savoare salatelor și diferitelor legume.

Sursa foto: 123rf.com

