Informații despre ștevie

Planta ștevie se mai numește și măcriș de grădină sau dragomir. În termeni științifici se numește rumex patientia și este o erbacee perenă. O găsim peste tot în România, motiv pentru care în piețe are un preț foarte mic.

Se consumă, de obicei, primăvara, atunci când frunzele sunt proaspete și tinere. Poate fi consumată în diferite mâncăruri, de la omlete, plăcinte sau chiar mâncare de ștevie, fiind asemănătoare cu urzicile și cu spanacul. Este de preferat să se consume în stare crudă, păstrându-și toate proprietățile și beneficiile asupra organismului. În plus, valoarea nutritivă este foarte scăzută, contribuind la o dietă care se bazează pe deficitul de calorii, datorită volumului său mare, în raport cu valoarea calorică.

Frunze de ștevie

Ștevia se mai numește popular și brustan, limba-boului, măcrișul-cucului sau urzica rață. Ea crește spontan primăvara, în zonele de deal și munte, în grădinile necultivate sau pe pășuni. Are rădăcina groasă, cu multe terminații și se poate folosi la vopsitul ouălor de Paște. Are o tulpină care poate ajunge până la doi metri, fiind ramificată, iar frunzele mari, verzui cu un cerc în diverse nuanțe de roșu.

Ce beneficii are ștevia? Pe lângă faptul că este una dintre mâncărurile slabe în calorii, planta conține o cantitate mare de vitaminele C, A, E, K, dar și potasiu, fosfor, calciu, zinc, fier și proteine, potrivit studiilor.

În frunzele de ștevie se găsesc niveluri ridicate de acid oxalix, lucru care oferă o aromă de lămâie și aciditate. Conținutul de acid oxalic va fi redus, dacă ștevia este gătită. Această plantă are multe beneficii pentru sănătate, ajutând la nivelul de energie și acționând ca o barieră împotriva bacteriilor. Este ideal să consumi verdețuri de primăvară, după perioada rece, când corpul are nevoie de mai multă energie și vitamine.

Ștevie – beneficii și proprietăți

Consumul de ștevie în perioada de vară, atunci când frunzele sunt tinere și planta se poate consuma în stare crudă este ideal pentru oricine. Printre beneficii se numără acțiunea puternică de detoxificare, este un laxativ natural, ajută la recuperarea după diaree, previne scorbutul, ajută imunitatea și reduce inflamațiile și este ideală pentru vedere și piele.

Detoxificare

Are proprietatea de a detoxifica organismul, stimulând tranzitul gastro-intestinal și bila. De asemenea, planta ajută la digestie și la eliminarea reziduurilor alimentare din organism

Laxativ natural

Are efecte laxative puternice. Consumată în stare crudă, această plantă poate fi ideală în cazul constipaților, datorită volumului mare de fibre pe care îl conține. Trebuie însă să ții cont de faptul că cele mai multe beneficii le vei găsi în consumul de ștevie crudă, nu gătită sau supusă proceselor termice, potrivit specialiștilor.

Întărește imunitatea și are efect antiinflamator

Ajută la întărirea sistemului imunitar, care a avut de suferit în timpul iernii, din cauza expunerii slabe la soare și a consumului de alimente mai bogate în grăsimi. Datorită conținutului său bogat în fier și al vitaminei C, ștevia ajută organismul să asimileze mineralele și vitaminele, întărind sistemul imunitar. Proprietățile puternice antibacteriene și antiinflamatoare ale acestei plante provin din conținutul ridicat de vitamina C, comparabil cu cel al portocalelor.

100 de grame de portocale conțin 53,2 mg de vitamine C, iar 100 de grame de ștevie conțin 48 mg de vitamina C. Pentru a beneficia de aceste proprietăți, ai grijă să consumi ștevie în stare proaspătă.

Ajută vederea și îmbunătățește aspectul pielii

În medicina naturistă se foloseau rădăcinile pentru tratarea unor afecțiuni ale pielii, de la abcese, până la infecții bacteriene. Datorită conținutului său ridicat de vitamine C și A, ștevia ajută la vindecare. Se știe faptul că vitamina A este esențială pentru sănătatea pielii și a părului, fiind folosită în multe produse cosmetice sub denumirea de retinol. În plus, vitaminele ajută la sănătatea ochilor, prevenind problemele oftalmologice.

Ștevia sau stevia – care este diferența

Planta de ștevie nu trebuie confundată cu stevia. Cele două sunt plante diferite. Stevia este o plantă care crește în Paraguay, Brazilia sau China, iar din frunzele ei se extrage îndulcitorul numit stevia. El se găsește în magazine în formă lichidă sau praf.

Este un produs mult mai dulce decât zahărul și este foarte sănătos, fiind extras din frunzele plantei stevia. Diabeticii și persoanele care se feresc de zahăr îl consumă foarte des, în detrimentul altor îndulcitori care nu sunt naturali, precum aspartam sau zaharină, care sunt substanțe sintetice. Stevia rebaudiana, pe numele ei complet, este o opțiune la consumul de zahăr. În plus, îmbunătățește toleranța la glucoză și reduce nevoia de insulină.

Frunzele de stevia sunt uscate, iar extractul lor concentrat se filtrează și se transformă în forma pe care produsul de îndulcire o va avea: praf sau lichid. Rezultă un produs care este de 300 de ori mai dulce decât zahărul și poate fi folosit în cafea, prăjituri, băuturi sau alte preparate dulci. Acest îndulcitor nu are calorii și nici nutrienți.

Pe de cealaltă parte, ștevia este o plantă care se folosește atât la mâncăruri, cât și în scop medicinal. Ceaiul de ștevie are rol în tratarea problemelor gastro-intestinale și stimulează imunitatea.

Este bună ștevia pentru diabetici?

Consumul acestei plante este excelent, mai ales pentru diabetici, iar asta pentru planta reglează nivelul de zahăr din organism, potrivit studiilor. Există mai multe studii care arată că ștevia stabilizează nivelul de zahăr din sânge, întărește rezistența la insulină și stimulează producerea ei.

Această plantă ajută pancreasul, iar consumată sub formă de ceai, are rolul de a inhiba pofta de mâncare, lucru benefic pentru diabeticii care au probleme cu hiperglicemia. Datorită vitaminelor și mineralelor, ștevia ajută la reglarea glicemiei și are un indice caloric mic, lucru foarte bun pentru insulino-dependenții care au probleme cu niveluri ridicate de glicemie. Și în acest caz este recomandat consumul de ștevie în stare naturală, negătită.

Rețete cu ștevie

Pe timpul verii, încearcă să consumi cât mai multă ștevie, iar asta pentru că ea se găsește cel mai mult în anotimpul cald, așa că ar trebui să profiți de beneficiile sale. În plus, ți-am pregătit câteva rețete în care poți folosi ștevie în stare crudă, pentru a lua cei mai buni nutrienți din ea, dar și gătită, pentru gustul acrișor-dulceag pe care îl are.

Salată cu ștevie și ouă

Pentru această salată vei avea nevoie de:

3 ouă

10-15 frunze de ștevie

1 morcov

2 roșii

1 ardei gras

1 lămâie

sare

piper

ulei de măsline

Pentru început, fierbe ouăle tari și apoi decojește-le. Rupe frunzele de ștevie în bucățele și taie legumele: ardeiul gras, morcovul și roșiile. Pune totul într-un castron și adaugă ouăle pe care le-ai tăiat în cubulețe.

Salată cu ștevie

Pune zeama de lămâie, sare, piper și ulei de măsline și amestecă bine. Poți adăuga ceapă verde, ridichi sau orice alte legume îți plac. Poți servi salata ca aperitiv, garnitură sau o poți mânca simplă, alături de o bucățică de brânză.

Mâncare de ștevie cu piept de pui

Pentru această rețetă ai nevoie de:

1 piept de pui dezosat și fără piele

frunze de ștevie

1 ceapă

1 morcov

1 țelină mică

3 căței de usturoi

ulei de măsline

100 ml smântână lichidă

sare

piper

boia dulce

praf de usturoi

1 legătură de pătrunjel

Pentru început, taie puiul în bucățele, condimentează-l cu sare, piper, boia și praf de usturoi și prăjește-l într-o tigaie. Lasă-l deoparte, iar în aceeași tigaie mai pune ulei și pune ceapa și usturoiul tocate mărunt la călit. Adaugă și morcovul și țelina și lasă totul să se înmoaie. Pune frunzele de ștevie și lasă-le să se gătească. Când totul s-a gătit cum trebuie, adaugă smântâna lichidă, mai pune condimente și adaugă și puiul. La final presară pătrunjel și servește.

Sandvici proaspăt cu mozarella și ștevie

Pentru această rețetă rapidă ai nevoie de:

1 pâine chabatta

1 roșie mare

150 g mozarella

1 lingură de sos pesto

busuioc proaspăt

frunze de ștevie

ulei de măsline

oțet balsamic

sare

piper

Pentru început, desfă pâinea chabatta și pune-o la rumenit într-o tigaie cu puțin ulei de măsline. Adaugă pe fiecare felie sos pesto, apoi bucățele de mozarella și felii de roșie. Adaugă oțet balsamic, sare și piper pe deasupra, apoi pune busuiocul și frunzele de ștevie. Asamblează sandviciul și servește-l!

Sursă foto: 123rf.com

