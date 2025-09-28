Primul joc Tekken a apărut în 1994

Primul Tekken a apărut în 1994, iar franciza se află acum la a opta versiune, cu milioane de exemplare vândute de fiecare dată când este lansată o nouă versiune.

Jucătorii aleg dintre diverși luptători pentru a-și învinge adversarii prin lovituri și combinații spectaculoase.

Campionul Tekken al Pakistanului

Arsalan „Ash” Siddique, în vârstă de 30 de ani, este considerat cel mai bun jucător de Tekken din Pakistan. Câștigător al premiului ESPN pentru Jucătorul Anului în Esports și primul atlet Red Bull din țara sa, Ash se antrenează opt ore pe zi.

El a câștigat cinci campionate Evolution Championship Series consecutive, turnee globale dedicate jocurilor de luptă. În august, Ash a obținut a șasea victorie EVO la Las Vegas, câștigând un premiu de 12.000 de dolari. Finala a fost o confruntare între doi pakistanezi, Ash învingându-și prietenul Atif Butt.

Cultura sălilor de jocuri

Abilitățile excepționale ale jucătorilor pakistanezi s-au format în săli de jocuri publice precum Maniax din Lahore. Cum achiziționarea unei console personale este inaccesibilă pentru mulți, aceste săli au devenit locul unde tinerii își perfecționează tehnicile.

Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor"
Recomandări
Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”

Bawaqar Haider, co-fondator al Maniax, explică: „În sală practic nu există discriminare … totul se bazează pe abilități”.

Potrivit lui Atif Butt, cultura sălilor de jocuri a fost factorul principal în popularizarea Tekken în Pakistan. Jocul era relativ ușor de instalat și ieftin pentru săli în anii ’90 și 2000, devenind astfel accesibil tinerilor pasionați.

Obstacole și provocări

În ciuda succesului, jucătorii pakistanezi se confruntă cu obstacole semnificative. Ash a vorbit deschis despre dificultățile legate de obținerea vizelor pentru țări cu scene Esports dezvoltate.

„Nu putem călători nicăieri; sponsorii nu sponsorizează jucători pentru că jucătorii nu au vize pentru SUA”, a declarat el pentru CNN.

„Indiferent cât de talentați suntem, dacă nu putem ieși din țară și nu ne putem arăta talentul, nu are rost”.

Ash a cerut sprijin guvernamental pentru crearea unui ecosistem pentru sporturi electronice în Pakistan, subliniind lipsa infrastructurii nu doar pentru Tekken, ci pentru orice sport electronic.

Viitorul Esports în Pakistan

Eforturile lui Ash nu au rămas fără ecou. Rana Mashood, președintele Programului de Tineret al Prim-ministrului, a declarat pentru CNN că se lucrează la prima politică Esports a Pakistanului, care va include înființarea de arene de gaming și spații de coworking. Comunitatea Tekken din Pakistan, deși predominant masculină, începe să se deschidă și către jucătoarele feminine.

Laiba Adnan, în vârstă de 21 de ani, este o jucătoare care face valuri în cercurile Tekken exclusiv feminine.

„Cred că Tekken a schimbat cu adevărat modul în care mulți oameni din lume văd Pakistanul. Acum ne văd ca fiind extrem de muncitori… sunt o mare inspirație pentru mine”, a spus Adnan.

După victoria echipei sale împotriva Coreei de Sud în martie, Ash a ținut un discurs viral, îndemnând „o nouă generație de tineri pakistanezi să-și urmeze visele și să-și arate talentele pe scena globală”.

Privind spre viitor, Ash rămâne optimist: „Viitorul este luminos”, a declarat el, încrezător în potențialul jucătorilor pe care i-a inspirat. Această poveste neobișnuită a succesului în Esports demonstrează cum pasiunea și determinarea pot depăși barierele economice și sociale, transformând Pakistanul într-o forță surprinzătoare în lumea jocurilor video competitive.

