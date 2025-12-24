Piața Domului e ocupată de un imens brad, spații de entertainment, studiouri de televiziune și 78 de căsuțe din lemn, unde vizitatorii pot găsi de la dulciuri și brânzeturi până la bijuterii și îmbrăcăminte.

Bradul Olimpiadei, înalt de 27,5 metri

Italia își respectă tradiția târgurilor de Crăciun, iar Milano e unul dintre marile orașe care se transformă spectaculos cu ocazia Sărbătorilor hibernale. De la sfârșit de noiembrie până la început de ianuarie, Piața Domului devine un spațiu festiv, vizitat zilnic de zeci de mii de turiști sau localnici, sosiți să se bucure de spectacolul luminilor, de spiritul Crăciunului, de gastronomia peninsulară ori de micile cadouri aflate pe tarabele comercianților.

Anul acesta, Mercatino di Natale stă sub semnul Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, găzduite de Milano-Cortina în perioada 6-22 februarie. Prin urmare, de la gurile de metrou adiacente până în inima târgului, domină proiecțiile și mascotele oficiale ale JO, Tina și Milo, două hermine simpatice, ghizi principali pentru marele eveniment sportiv.

În fața Domului tronează și un minunat Brad al Olimpiadei, înalt de 27,5 metri, adus din Val Camonica, regiune vecină cu bazele sportive care vor găzdui competițiile. E împodobit cu sute de globuri, mii de luminițe și ornamente inspirate de cuplul Tina&Milo, iar în jurul bradului funcționează și un sat al lui Moș Crăciun, cu zone de divertisment oferite de sponsorii Jocurilor.

Bradul Olimpiadei, Milano 2025. Foto: Profimedia

Gastronomia e punctul central al târgului

Târgul e deschis zilnic, până pe 6 ianuarie, între orele 9.00 și 21.00. Sunt 78 de căsuțe din lemn, la care publicul poate găsi o varietate de produse: decorațiuni, ornamente, jucării, ceramică, articole de îmbrăcăminte, produse cosmetice naturale, bijuterii, creații din sticlă suflată sau, evident, mâncare pentru toate gusturile.

Târgul de Crăciun din Piazza Duomo din Milano, Italia

De altfel, gastronomia este un punct central: tarabe cu produse tradiționale provenite din regiuni diferite ale țării – de la brânzeturi la trufe, caviar, salamuri afumate, dulciuri și patiserie, nimic nu lipsește din oferta de la târgul milanez.

Și pentru copii sunt pregătite atracții, precum Casa lui Moș Crăciun, scena Nașterii Domnului ori spectacole cu magie și muzică.

În plus, organizatorii târgului pun accent nu doar pe comerț, ci și pe o latură de solidaritate. Asta pentru că o parte din fondurile strânse în timpul evenimentului este direcționată către organizații locale de caritate și instituții culturale, sprijinind cauze sociale, de sănătate și educație.

Listă extinsă de prețuri la Mercatino di Natale

– Brânzeturile italienești (gorgonzola, taleggio, pecorino, parmigiano reggiano, provolone, braduro, fontina, stravecchio, mozzarella di buffala etc.) se vând de regulă în porții de 100 g între 4-8 euro (circa 20-40 de lei), iar sortimentele premium (de exemplu, cu trufe) pot costa până la 10-14 euro (circa 50-70 de lei), ceea ce e similar cu nivelul regăsit și la alte târguri din marile orașe europene. Comparativ, în România: brânzeturi și delicatese artizanale – 15-25 de lei/100 g.

– Produsele gastronomice festive (panettone, dulcețuri tradiționale, mezeluri locale) și decorațiunile artizanale au prețuri variabile între 15 și 30 de euro (circa 75-150 de lei) ori chiar mai scumpe, dacă e vorba despre creații de designer. În România, decorațiunile se vând la prețuri comparabile: 40-150 de lei.

Dulciuri și patiserie:

– Brezel susan/brânză – 7/8 euro

– Gogoși cu scorțișoară – 6 euro

– Cutii ciocolată (100-150 g) – 6-8 euro/3 la 15 euro

– Panzerotti (diverse gusturi) – 5 euro

– Cialdine di cioccolato (foiță/napolitană ciocolată) – 6,9 euro/100 g

– Salam ciocolată – 6,9 euro/100 g

– Bezea ciocolată – 4 euro

– Praline – 2 euro/bucată (15 euro/10 bucăți)

– Cannoli – 5 euro

– Ciocolată pe băț – 6 euro.

Alte diverse produse:

– Miere (diferite sortimente, 250 g) – 6-8 euro

– Marmeladă (diferite sortimente, 330 g) – 7 euro

– Magneți 4-7 euro/3 la 10 euro

– Decorațiuni mici de Crăciun (globuri, beteală, soldăței etc.) – 6-12 euro

– Casoncelli bergamaschi (paste) – 20 de euro/kg

– Brăduți traforaj+globuri+suport lumânare – 25 euro

– Mocetta di cinghiale (baton carne uscată mistreț) – 69 euro/kg

– Set căciulă+fular – 15 euro

– Coroniță brad – 11 euro

– Vin fiert, ciocolată caldă – 5-7 euro

– Porții de street-food (panino, polenta, minigustări) – 8-12 euro.

„Concurența” de la „Oh Bej! Oh Bej”

Dacă târgul din jurul Domului este un eveniment cu conotații moderne, Milano beneficiază și de un alt punct similar, dar bazat mai mult pe rădăcinile istorice ale orașului. E vorba despre „Oh Bej! Oh Bej”, piața cu origini încă din secolul XVI, organizată în perioada Sfântului Ambrozie. Anul acesta s-a desfășurat în intervalul 5-8 decembrie, în zona castelului Sforzesco.

Legenda spune că la începutul anilor 1500, cu ocazia sosirii în Milano a unui trimis papal, copiii au fost impresionați de darurile primite și, folosind dialectul local, au exclamat „Oh Bej! Oh Bej!” („Ce frumos! Ce frumos!”) spre a-și arăta bucuria. De aici provine, așadar, denumirea târgului antic de Crăciun din capitala Lombardiei.

