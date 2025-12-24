Piața Domului e ocupată de un imens brad, spații de entertainment, studiouri de televiziune și 78 de căsuțe din lemn, unde vizitatorii pot găsi de la dulciuri și brânzeturi până la bijuterii și îmbrăcăminte.

Bradul Olimpiadei, înalt de 27,5 metri

Italia își respectă tradiția târgurilor de Crăciun, iar Milano e unul dintre marile orașe care se transformă spectaculos cu ocazia Sărbătorilor hibernale. De la sfârșit de noiembrie până la început de ianuarie, Piața Domului devine un spațiu festiv, vizitat zilnic de zeci de mii de turiști sau localnici, sosiți să se bucure de spectacolul luminilor, de spiritul Crăciunului, de gastronomia peninsulară ori de micile cadouri aflate pe tarabele comercianților.

Anul acesta, Mercatino di Natale stă sub semnul Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, găzduite de Milano-Cortina în perioada 6-22 februarie. Prin urmare, de la gurile de metrou adiacente până în inima târgului, domină proiecțiile și mascotele oficiale ale JO, Tina și Milo, două hermine simpatice, ghizi principali pentru marele eveniment sportiv. 

În fața Domului tronează și un minunat Brad al Olimpiadei, înalt de 27,5 metri, adus din Val Camonica, regiune vecină cu bazele sportive care vor găzdui competițiile. E împodobit cu sute de globuri, mii de luminițe și ornamente inspirate de cuplul Tina&Milo, iar în jurul bradului funcționează și un sat al lui Moș Crăciun, cu zone de divertisment oferite de sponsorii Jocurilor. 

O mulțime numeroasă participă la ceremonia de aprindere a bradului de Crăciun al Jocurilor Olimpice și Paralimpice de iarnă Milano Cortina 2026, în Piazza Duomo din Milano, Italia, pe 6 decembrie 2025.
Bradul Olimpiadei, Milano 2025. Foto: Profimedia

Gastronomia e punctul central al târgului

Târgul e deschis zilnic, până pe 6 ianuarie, între orele 9.00 și 21.00. Sunt 78 de căsuțe din lemn, la care publicul poate găsi o varietate de produse: decorațiuni, ornamente, jucării, ceramică, articole de îmbrăcăminte, produse cosmetice naturale, bijuterii, creații din sticlă suflată sau, evident, mâncare pentru toate gusturile. 

Târgul de Crăciun de la Milano, „stăpânit” de Tina și Milo, mascotele Olimpiadei de Iarnă 2026. Cât costă un pahar de vin fiert, o porție de street-food sau brânzeturile italienești
Târgul de Crăciun din Piazza Duomo din Milano, Italia

De altfel, gastronomia este un punct central: tarabe cu produse tradiționale provenite din regiuni diferite ale țării – de la brânzeturi la trufe, caviar, salamuri afumate, dulciuri și patiserie, nimic nu lipsește din oferta de la târgul milanez. 

Și pentru copii sunt pregătite atracții, precum Casa lui Moș Crăciun, scena Nașterii Domnului ori spectacole cu magie și muzică.

În plus, organizatorii târgului pun accent nu doar pe comerț, ci și pe o latură de solidaritate. Asta pentru că o parte din fondurile strânse în timpul evenimentului este direcționată către organizații locale de caritate și instituții culturale, sprijinind cauze sociale, de sănătate și educație. 

Listă extinsă de prețuri la Mercatino di Natale

– Brânzeturile italienești (gorgonzola, taleggio, pecorino, parmigiano reggiano, provolone, braduro, fontina, stravecchio, mozzarella di buffala etc.) se vând de regulă în porții de 100 g între 4-8 euro (circa 20-40 de lei), iar sortimentele premium (de exemplu, cu trufe) pot costa până la 10-14 euro (circa 50-70 de lei), ceea ce e similar cu nivelul regăsit și la alte târguri din marile orașe europene. Comparativ, în România: brânzeturi și delicatese artizanale – 15-25 de lei/100 g.

– Produsele gastronomice festive (panettone, dulcețuri tradiționale, mezeluri locale) și decorațiunile artizanale au prețuri variabile între 15 și 30 de euro (circa 75-150 de lei) ori chiar mai scumpe, dacă e vorba despre creații de designer. În România, decorațiunile se vând la prețuri comparabile: 40-150 de lei.

Dulciuri și patiserie:

– Brezel susan/brânză – 7/8 euro

– Gogoși cu scorțișoară – 6 euro

– Cutii ciocolată (100-150 g) – 6-8 euro/3 la 15 euro

– Panzerotti (diverse gusturi) – 5 euro

– Cialdine di cioccolato (foiță/napolitană ciocolată) – 6,9 euro/100 g

– Salam ciocolată – 6,9 euro/100 g

– Bezea ciocolată – 4 euro

– Praline – 2 euro/bucată (15 euro/10 bucăți)

– Cannoli – 5 euro

– Ciocolată pe băț – 6 euro.

Alte diverse produse:

– Miere (diferite sortimente, 250 g) – 6-8 euro

– Marmeladă (diferite sortimente, 330 g) – 7 euro

– Magneți 4-7 euro/3 la 10 euro

– Decorațiuni mici de Crăciun (globuri, beteală, soldăței etc.) – 6-12 euro

– Casoncelli bergamaschi (paste) – 20 de euro/kg

– Brăduți traforaj+globuri+suport lumânare – 25 euro

– Mocetta di cinghiale (baton carne uscată mistreț) – 69 euro/kg

– Set căciulă+fular – 15 euro

– Coroniță brad – 11 euro

– Vin fiert, ciocolată caldă – 5-7 euro

– Porții de street-food (panino, polenta, minigustări) – 8-12 euro.

Târgul de Crăciun de la Milano_181254Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 29

„Concurența” de la „Oh Bej! Oh Bej”

Dacă târgul din jurul Domului este un eveniment cu conotații moderne, Milano beneficiază și de un alt punct similar, dar bazat mai mult pe rădăcinile istorice ale orașului. E vorba despre „Oh Bej! Oh Bej”, piața cu origini încă din secolul XVI, organizată în perioada Sfântului Ambrozie. Anul acesta s-a desfășurat în intervalul 5-8 decembrie, în zona castelului Sforzesco. 

Legenda spune că la începutul anilor 1500, cu ocazia sosirii în Milano a unui trimis papal, copiii au fost impresionați de darurile primite și, folosind dialectul local, au exclamat „Oh Bej! Oh Bej!” („Ce frumos! Ce frumos!”) spre a-și arăta bucuria. De aici provine, așadar, denumirea târgului antic de Crăciun din capitala Lombardiei. 

Targ Craciun MilanoIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 17
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale. Toți au rămas uimiți când au aflat că e chiar el
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale. Toți au rămas uimiți când au aflat că e chiar el
Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Unica.ro
Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
gsp
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
GSP.RO
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
GSP.RO
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
Parteneri
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Libertateapentrufemei.ro
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Avantaje.ro
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

Serele și solarele fermierilor nu vor fi impozitate în 2026: „A fost modificat Codul Fiscal”
Știri România 23 dec.
Serele și solarele fermierilor nu vor fi impozitate în 2026: „A fost modificat Codul Fiscal”
Proiectul care modifică legislația pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, adoptat de Senat. Ce schimbări presupune
Știri România 23 dec.
Proiectul care modifică legislația pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, adoptat de Senat. Ce schimbări presupune
Parteneri
Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața
Adevarul.ro
Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
Fanatik.ro
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Cum își vor petrece Elena Vîșcu și CRBL sărbătorile cu fetița lor, după divorț. „O să vorbesc și cu Alessia, să facem planul”
Stiri Mondene 09:04
Cum își vor petrece Elena Vîșcu și CRBL sărbătorile cu fetița lor, după divorț. „O să vorbesc și cu Alessia, să facem planul”
Ce provocări are Anghel Damian ca tată! Dezvăluiri emoționante despre fiul lui, Sasha. „Eu nu cred în calități și defecte”
Stiri Mondene 23 dec.
Ce provocări are Anghel Damian ca tată! Dezvăluiri emoționante despre fiul lui, Sasha. „Eu nu cred în calități și defecte”
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Ninge de Crăciun în București și în sudul țării. Strat de zăpadă de 8 cm
ObservatorNews.ro
Ninge de Crăciun în București și în sudul țării. Strat de zăpadă de 8 cm
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Parteneri
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Parteneri
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Mediafax.ro
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Rusia anulează acordul militar cu România. Schimbare majoră care declanșează alerta în NATO
StirileKanalD.ro
Rusia anulează acordul militar cu România. Schimbare majoră care declanșează alerta în NATO
Denisa Coțolan a născut! Iancu Sterp a devenit tătic pentru prima dată și a postat prima imagine cu bebelușul
Wowbiz.ro
Denisa Coțolan a născut! Iancu Sterp a devenit tătic pentru prima dată și a postat prima imagine cu bebelușul
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
Wowbiz.ro
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
EXCLUSIV Dan Negru, tradiția pe care o respectă în fiecare an de Crăciun, alături de familia sa: „Mă bucur încă de mama”
KanalD.ro
EXCLUSIV Dan Negru, tradiția pe care o respectă în fiecare an de Crăciun, alături de familia sa: „Mă bucur încă de mama”

Politic

Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Politică 23 dec.
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exclusiv Interviu
Politică 23 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
Fanatik.ro
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)